Prime Day Amazon : 15 % de remise sur ce robot tondeuse !

Ce robot tondeuse intelligent utilise la technologie de cartographie pour naviguer de manière autonome dans votre jardin et tondre votre pelouse de manière précise et efficace.

Une tonte autonome sans fil pour un jardin impeccable

Le Navimow i105E est un robot tondeuse autonome qui se distingue par sa navigation sans fil, sa cartographie intelligente et sa maniabilité remarquable. Adieu les fils périmétriques contraignants, ce robot se déplace librement dans votre jardin, définissant lui-même les zones à tondre grâce à sa technologie de pointe.

Son installation est simple et rapide : il suffit de brancher la base de recharge, de positionner la sonde et de guider le robot le long des limites de votre terrain via l'application intuitive. En quelques minutes, votre robot est opérationnel et prêt à tondre votre pelouse.

Doté d'une batterie performante, le Navimow i105E peut couvrir jusqu'à 500 m² en une seule charge. Il retourne automatiquement à sa base pour se recharger lorsqu'il en a besoin, garantissant ainsi une tonte continue et efficace.

La précision de la tonte est remarquable, avec un résultat impeccable, même sur des terrains accidentés ou en présence d'obstacles. Le robot détecte et évite les obstacles, tels que les arbres, les massifs fleuris et les meubles de jardin, préservant ainsi votre environnement.

L'application Navimow vous permet de contrôler votre robot à distance, de définir des zones à tondre ou à exclure, de programmer des horaires de tonte et de suivre l'évolution de son travail. Vous pouvez également recevoir des notifications en cas de problème ou d'incident.

Ce produit est à 849,15 euros au lieu de 999 euros, soit 15 % de remise.

