Profitez d'une réduction folle sur le lave-linge Hotpoint

Vous voulez changer de lave-linge pour remplacer votre ancien modèle ? C'est le moment grâce à ce bon plan Cdiscount. Découvrez les avantages de ce lave-linge à petit prix.

Le Hotpoint Aqualtis AQ114D497SDEUN, un lave-linge plus économe et silencieux

Le Hotpoint Aqualtis, est un lave-linge à un prix de 763,93 €, en ce moment il est en promotion sur Cdiscount. Avec sa remise, son prix passe à 379,99 €, le rendant encore plus abordable. Ce modèle brille par sa faible consommation énergétique. Classé B, il promet de nouvelles économies après l'achat, renforçant encore son intérêt.

La principale caractéristique de l'Aqualtis concerne son moteur à induction. Cette technologie présente plusieurs avantages. Elle réduit la consommation en électricité, en transmettant directement sa puissance au tambour, sans intermédiaire. Elle augmente aussi la durée de vie de l'appareil, vous permettant de le conserver plus longtemps.

L'induction participe à réduire le niveau sonore de l'appareil, l'utilisation d'un magnétisme réduit les frottements et les vibrations. Dans le cas présent, Hotpoint l'optimise grâce à une technologie Super Silence de nouvelle génération.

La marque travaille à améliorer le confort d'utilisation au quotidien. Une inclinaison de la cuve et du tambour simplifie les chargements et les déchargements.

Une fois lancé, ce lave-linge utilise des algorithmes gérant la température et la durée de lavage et de l'essorage afin de prendre soin de vos textiles. Des programmes dédiés (laine, vêtements noirs, etc.) personnalisent ses services selon vos besoins.

Il est équipé de la fonction départ différé, vous n'avez plus qu'à le programmer quand cela vous arrange.

Achetez le lave-linge Hotpoint Aqualtis sur Cdiscount

De belles économies en vue avec le lave-linge Hotpoint moins cher

Cdiscount vous donne l'opportunité de régler en plusieurs fois. Avec quatre mensualités de 97,36 €, cet appareil électroménager devient toujours plus accessible.

D'autres services vous attendent. Les extensions de garantie couvriront votre lave-linge à partir de 58,99 €. Le site français assure différentes options de livraison et vous débarrasse gratuitement de votre précédent appareil.

Découvrez les avantages Cdiscount

Rendez-vous sur le site de Cdiscount pour passer commande et remplacer votre lave-linge. Les réfrigérateurs, les lave-vaisselles, les fours et tous les autres appareils électroménagers de votre maison y profitent d'autres promotions. Passez régulièrement sur le catalogue : de nouveaux bons plans s'y ajoutent chaque jour.