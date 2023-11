Profitez de 50% offerts sur les packs Verisure

Partez en vacances l'esprit tranquille en étant bien équipé. En ce moment, ne passez pas à côté des promos sur les packs Verisure Argent, Or et Platine à la pointe de la technologie. Les packs "Alarme Protection" Verisure personnalisés vous permettent d'obtenir des articles sur mesure, répondant à vos besoins.

Votre habitation ou entreprise sécurisée grâce aux packs Verisure à moitié prix

Pour les personnes en quête d'un dispositif de sécurité pour le logis ou l'entreprise qui soit fiable, les offres Verisure vont vous plaire.

Vous avez du 30/10 au 31/12 inclus pour profiter des packs Verisure à moitié prix. Il y a trois packs :

Le pack Verisure Argent : à 149 € avant remise, soit 74,5 € après remise, vous pouvez ajouter deux produits supplémentaires au choix parmi ceux offerts. Il comprend un détecteur extérieur avec image.

: à avant remise, soit après remise, vous pouvez ajouter au choix parmi ceux offerts. Il comprend un détecteur extérieur avec image. Le pack Verisure Or : à 249 € , soit 124,5 € après remise, trois produits supplémentaires au choix parmi ceux proposés peuvent être ajoutés. Il possède aussi un détecteur extérieur avec image.

: à , soit après remise, au choix parmi ceux proposés peuvent être ajoutés. Il possède aussi un détecteur extérieur avec image. Le pack Verisure Platine : à 349 €, soit 174,5 €, vous pouvez ajouter quatre produits Verisure en plus parmi ceux proposés. Il peut contenir deux détecteurs extérieurs avec images.

Les offres Verisure vous permettent de bénéficier d'une protection complète pour votre habitation ou entreprise. Gardez un œil sur vos équipements à distance et protégez vos proches grâce à l'offre Verisure. En voyage, soyez rassuré en étant toujours connecté à votre domicile ou à votre lieu de travail. Le petit plus : la réactivité inégalée de Verisure. En cas d'intrusion, squat, départ de fumée, accident domestique, etc., l'équipe Verisure s'occupe de tout. Y compris pour alerter les forces de l'ordre ou les pompiers dans le cas échéant. Une intervention rapide et efficace permet d'éviter des problèmes plus importants.

Comment souscrire aux packs Verisure ?

Pour souscrire aux packs Verisure, c'est simple. Réalisez en l'espace d'une minute votre demande de devis. Puis un diagnostic avec un expert sécurité sera fait avant l'installation de votre système d'alarme dans un délai de 48 h. De plus, les services Verisure comprennent l'installation, la maintenance, les réparations, l'assistance pour votre alarme.

Les packs Verisure ont ceci en commun : dissuader les voleurs, protéger votre maison ou entreprise 24h/24, 7J/7. Vous pouvez désormais vous absenter sans crainte.