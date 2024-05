Profitez des promotions spéciales Bosch chez Cdiscount

Le Bosch ErgoMixx, votre nouveau robot de cuisine multifonction

Le Bosch ErgoMixx, un robot 3-en-1, est votre allié culinaire idéal à 450 W. Avec ses cinq vitesses, vous pouvez facilement accomplir toute tâche de mixage, du mélange de gâteaux aux pâtes lourdes.

Le contrôle précis de la vitesse permet d'incorporer lentement les ingrédients ou de fouetter rapidement les blancs d'œufs grâce à la fonction turbo.

Le système de mise sous vide intégré prolonge la fraîcheur de vos aliments, tandis que le pied mixeur inclus vous aide à réaliser des soupes, cocktails, purées, et plus encore sans éclaboussures.

Avec deux fouets inox, cet appareil offre une polyvalence et une efficacité remarquables pour toutes vos préparations. Le Bosch ErgoMixx MFQ364V6 est actuellement à 49,99 € chez Cdiscount.

Les plus :

Ses multiples fonctions.

Son système de mise sous vide.

Son prix abordable.

Les moins :

Sa capacité est limitée.

Commander la Bosch ErgoMixx MFQ364V6

Le Bosch BBHF220, un aspirateur léger à grande autonomie

L'aspirateur-balai sans fil Bosch, avec une autonomie de 40 minutes et une capacité du bac de 0,4 L, offre une très bonne flexibilité. Il est au prix de 139,99 € chez Cdiscount.

Transformez-le en aspirateur de table amovible pour nettoyer les surfaces plus petites, comme les tables et les canapés.

Sa capacité à tenir debout tout seul vous permet de le ranger facilement ou de faire une pause sans souci. La brosse rotative se détache rapidement pour un nettoyage facile et rapide. Cela vous garantit un nettoyage plus efficace au quotidien.

Les plus :

Sa capacité à passer partout, même sous les meubles.

Sa grande autonomie.

Son filtre facile à entretenir.

Les moins :

L'absence d'accessoires différents pour gagner en polyvalence.

Acheter l'aspirateur Bosch BBHF220

La Bosch Tassimo TAS11 Style : idéale pour une seule tasse

Découvrez la machine à café Bosch Tassimo TAS11 Style. Avec 15 bar de pression, elle est capable de préparer plus de 40 boissons de grandes marques, allant de l'expresso au thé.

Grâce à la technologie INTELLIBREW, chaque tasse est préparée à la perfection avec la bonne quantité d'eau, température et temps d'infusion. En appuyant simplement sur une touche, vous pouvez savourer des boissons chaudes délicieuses en un instant.

Les pastilles détartrantes spécialement développées pour Tassimo garantissent un entretien facile et prolongent la durée de vie de votre machine. Le support réglable en hauteur s'adapte à toutes vos tasses et mugs, rendant chaque préparation encore plus pratique. La TAS11 de Bosch est disponible à 41,99 €.

Les plus :

Sa simplicité d'utilisation.

Ses arômes plus prononcés grâce à l'Intellibrew.

Son faible encombrement.

Les moins :

Une seule tasse à la fois.

Craquer pour la Bosch Tassimo TAS11 Style

