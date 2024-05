Protéger son identité en ligne : pourquoi et comment utiliser un VPN  ?

Les risques liés à l'exposition de son identité en ligne

Lorsque vous êtes sur Internet avec une connexion non sécurisés, ou encore sur un Wi-Fi public comme on en trouve dans les hôtels, les gares, les centres commerciaux, etc., vos informations personnelles peuvent être interceptées. Un risque pouvant entraîner des conséquences graves :

Cybercriminalité : les pirates informatiques peuvent exploiter vos données personnelles pour usurper votre identité, pirater vos comptes bancaires ou vous soutirer de l'argent par le biais de ransomwares, d'hameçonnage ou d'attaques par ingénierie sociale. Cette dernière pratique, aussi appelée social engineering, consiste à vous faire faire des manipulations pour accéder à vos informations.

: les pirates informatiques peuvent exploiter vos données personnelles pour usurper votre identité, pirater vos comptes bancaires ou vous soutirer de l'argent par le biais de ransomwares, d'hameçonnage ou d'attaques par ingénierie sociale. Cette dernière pratique, aussi appelée social engineering, consiste à vous faire faire des manipulations pour accéder à vos informations. Espionnage : les gouvernements, les entreprises et les FAI peuvent surveiller vos activités en ligne et collecter vos données personnelles sans votre consentement à des fins de marketing, de profilage ou de surveillance politique.

: les gouvernements, les entreprises et les FAI peuvent surveiller vos activités en ligne et collecter vos données personnelles sans votre consentement à des fins de marketing, de profilage ou de surveillance politique. Suivi publicitaire : les annonceurs peuvent suivre votre navigation sur Internet et vous cibler avec des publicités personnalisées, souvent intrusives et basées sur vos habitudes de consommation, vos recherches et vos centres d'intérêt. Ça peut être extrêmement perturbant de voir apparaître sur son smartphone une publicité pour un produit dont on vient à peine d'effectuer une recherche en ligne, ou pire encore, qu'on a évoqué à l'oral.

: les annonceurs peuvent suivre votre navigation sur Internet et vous cibler avec des publicités personnalisées, souvent intrusives et basées sur vos habitudes de consommation, vos recherches et vos centres d'intérêt. Ça peut être extrêmement perturbant de voir apparaître sur son smartphone une publicité pour un produit dont on vient à peine d'effectuer une recherche en ligne, ou pire encore, qu'on a évoqué à l'oral. Censure : certains gouvernements et organisations internationales peuvent restreindre l'accès à des sites web ou services en ligne pour des raisons politiques, religieuses ou culturelles.

Commencer à utiliser Surfshark

Comment un VPN peut-il vous protéger ?

Un VPN (Virtual Private Network) est un outil de sécurité essentiel permettant de crypter votre trafic Internet et de masquer votre adresse IP. Cela vous permet de naviguer de manière anonyme et sécurisée, en protégeant vos données des regards indiscrets et en contournant les restrictions géographiques.

Fonctionnement d'un VPN :

Vous choisissez un VPN parmi les grands noms du marché, comme Surfshark par exemple.

Choisissez une formule d'abonnement parmi celles proposées. Généralement, plus l'abonnement est long, plus le prix est avantageux.

Installez le VPN sur vos machines concernées puis lancez-le et choisissez un serveur.

Votre appareil se connecte à un serveur VPN.

Votre trafic Internet est crypté et acheminé via le serveur VPN.

Le serveur VPN remplace votre adresse IP par la sienne.

Votre trafic Internet apparaît comme provenant du serveur VPN et non de votre appareil.

Utiliser un VPN offre d'autres avantages, en plus de tout l'aspect sécuritaire. Ils sont, pour la plupart, hautement personnalisables et offrent des avantages non négligeables, notamment en utilisant la connexion à des serveurs étrangers :

Anonymat et confidentialité : votre adresse IP est masquée, rendant votre identification impossible, ou empêchant de suivre votre activité en ligne. Vous naviguez de manière anonyme et vos données personnelles sont protégées.

: votre adresse IP est masquée, rendant votre identification impossible, ou empêchant de suivre votre activité en ligne. Vous naviguez de manière anonyme et vos données personnelles sont protégées. Sécurité accrue : le cryptage de vos données protège vos communications contre les pirates informatiques, les regards indiscrets et les attaques de type "man-in-the-middle". Vous pouvez utiliser Internet en toute confiance, même sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

: le cryptage de vos données protège vos communications contre les pirates informatiques, les regards indiscrets et les attaques de type "man-in-the-middle". Vous pouvez utiliser Internet en toute confiance, même sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Contournement des restrictions géographiques : vous pouvez accéder à des sites web et services bloqués dans votre pays, comme les plateformes de streaming vidéo ou les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez regarder des programmes inédits en toute légalité. Ou vous pouvez comparer le prix des vols, hôtels et location de voiture en changeant de pays pour payer vos futurs voyages moins cher.

: vous pouvez accéder à des sites web et services bloqués dans votre pays, comme les plateformes de streaming vidéo ou les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez regarder des programmes inédits en toute légalité. Ou vous pouvez comparer le prix des vols, hôtels et location de voiture en changeant de pays pour payer vos futurs voyages moins cher. Liberté de navigation : vous pouvez naviguer en toute liberté sans être suivi par les annonceurs, les gouvernements ou les FAI. Vous échappez au pistage publicitaire et à la surveillance intrusive.

Commander votre VPN Surfshark

Créer un compte VPN avec Surfshark, un modèle de simplicité

Pour créer un compte chez Surfshark, il n'y a rien de compliqué :

Commencez par aller sur le site de Surfshark pour découvrir les différentes offres d'abonnement. Il y en a trois en tout, chacune pouvant être souscrite pour 1, 12 ou 24 mois :

Surfshark Starter : accédez au contenu de base, avec le VPN, le bloqueur de publicités et de cookies pop-up, ainsi qu'au générateur d'informations personnelles et d'adresses e-mail masquées. Il coûte :

15,45 € pour 1 mois.

2,99 €/mois pour 12 mois + 3 mois GRATUITS

2,29 €/mois pour 24 mois + 3 mois GRATUITS

Surfshark One : la formule supérieure avec, en plus, des alertes en temps réel en cas de détection d'usurpation d'identité, de fraude à la carte bancaire ou de données personnelles, un moteur de recherche privé, un antivirus, une protection contre les logiciels espions, malveillants et pour votre webcam.

15,95 € pour 1 mois.

3,49 €/mois pour 12 mois + 3 mois GRATUITS

Surfshark One+ : la formule ultime rajoute un outil de suppression de vos informations dans les bases de données des sociétés et des sites de recherche de personne.

: la formule ultime rajoute un outil de suppression de vos informations dans les bases de données des sociétés et des sites de recherche de personne. 17,45 € pour 1 mois.

5,49 €/mois pour 12 mois + 3 mois GRATUITS

4,49 €/mois pour 24 mois + 3 mois GRATUITS

Vous créez ensuite votre compte avec votre adresse mail et un mot de passe. Choisissez-en un fort et unique pour garantir la sécurité de votre compte.

Vous accédez ensuite à l'espace "Mon Compte". Là, à gauche, dans l'onglet "application et extension", vous pouvez retrouver les liens pour télécharger Surfshark sur tous les appareils. Il est disponible sur Windows, macOS, Linux, mais aussi sur navigateurs Chrome, Firefox ou Edge sous forme d'extension. Vous le retrouvez aussi sur Fire TV et Android TV et bien sûr sur smartphone, sur le Google Play Store pour Android et l'App Store pour iOS.



Bon à savoir :

Chaque abonnement donne droit à une période d'essai de 30 jours, même ceux d'un mois. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités sans limites et demander un remboursement si ça ne vous plaît pas.

Un service client est disponible 24 h/24 7 j/7 pour répondre à toutes vos questions.

Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez profiter de sa protection sur un nombre illimité d'appareils.

Commencer à utiliser Surfshark

Les avantages des fonctions avancées de Surfshark

Surfshark offre toute une panoplie d'outils pour lutter contre toutes les menaces sur Internet.

Cleanweb : bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants pour une navigation plus sûre.

: bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants pour une navigation plus sûre. Bypasser : c'est l'équivalent du split tunneling, pour choisir quels site, application ou jeu passent par le VPN et quel trafic ne passe pas. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du VPN avec certains d'entre eux, ça peut être la solution.

Kill Switch : un interrupteur d'urgence pour couper automatiquement la connexion Internet en cas de déconnexion du VPN, préservant ainsi la confidentialité des données.

DNS privé : chaque serveur bénéficie d'un DNS privé et d'une protection contre les fuites grâce à la pile IPv4.

No Log : politique stricte de non-conservation des journaux d'activité, assurant la confidentialité de vos données.

Mode Camouflage : cette surcouche de protection masque votre utilisation d'un VPN, même à votre propre fournisseur Internet. Celui-ci pensera à une connexion classique, vous laissant libre de vos faits et gestes en ligne.

No Borders : permet d'utiliser Surfshark dans tous les pays du monde, même ceux où les VPN sont généralement bloqués ou restreints.

Concernant la législation, les VPN sont des outils légaux dans la plupart des pays du monde. Leur utilisation principale est de sécuriser et de protéger votre vie privée en ligne en cryptant le trafic Internet et en masquant votre adresse IP.

Cependant, dans certains pays, l'utilisation des VPN peut être restreinte ou réglementée par les autorités gouvernementales, souvent pour des raisons liées à la censure en ligne ou à la protection des droits d'auteur. Il est donc essentiel de connaître les lois et réglementations en vigueur dans votre pays avant d'utiliser un VPN. En règle générale, si vous respectez les lois en vigueur et n'utilisez pas le VPN pour commettre des activités illégales, son utilisation demeure parfaitement légale. L'anonymat qu'il confère n'est pas un passe-droit pour se livrer à des activités frauduleuses.

Commencer à utiliser Surfshark

Ce qu'il faut retenir de la protection VPN :

Un VPN comme Surfshark protège vos intérêts, votre vie privée et vos activités en ligne. Toutefois, vos activités masquées derrière sa protection doivent respecter le cadre légal.

La fonction de base du VPN est de changer/masquer votre adresse IP. Vous pouvez la délocaliser quasiment partout sur le globe pour accéder à du contenu géorestreint.

Vous pouvez installer le VPN sur un ordinateur, bien sûr, mais aussi sur un smartphone, une TV, un navigateur ou même encore le paramétrer sur un routeur. Ainsi, tous vos appareils connectés sont protégés.

Commander votre VPN Surfshark

L'utilisation d'un VPN n'est pas obligatoire ni indispensable, mais elle est hautement recommandée si vous vous souciez de la sécurité de vos données sur Internet. Simple d'utilisation et doté de nombreuses options personnalisées, le VPN comme Surfshark permet d'avoir l'esprit tranquille quand vous êtes sur Internet.