Protégez-vous des cambriolages avec Verisure

En vacances, mais aussi le reste de l'année, il est primordial de pouvoir quitter son domicile avec l'esprit tranquille.

Mais comment être sûr que votre logement, vos biens ou même les autres membres de votre famille ne risquent rien ? Avec une surveillance assurée 24h/24, Verisure fait partie des solutions les plus fiables et les plus polyvalentes actuellement. Il n'est pas question d'une simple caméra de surveillance. La gamme de produits et de services rendus par l'enseigne est bien plus vaste. Nous détaillons quelques-unes de ses innovations à retenir ainsi que ses offres. Vous pourrez ensuite les adapter à vos besoins et à la configuration de votre logement.

Verisure : une sécurité anti-cambriolage à toutes les étapes

La personnalisation et l'adaptation aux besoins font partie des services de Verisure. Le site de l'enseigne vous invite à réaliser un devis en répondant à quelques questions :

Souhaitez-vous protéger une habitation ou une entreprise ?

Souhaitez-vous protéger une maison ou un appartement ?

Où se situe votre habitation (en ville ou à la campagne) ?

Vous l'aurez compris : après quelques questions supplémentaires, Verisure s'adapte et suggère une formule sur mesure. Ses services peuvent aussi satisfaire des professionnels. C'est l'assurance pour vous de bénéficier d'une réponse rapide, précise et sans surcoût.

Verisure ne vous laisse pas non plus seul avec vos nouveaux équipements. Au contraire, elle vous assiste dans l'installation et le paramétrage de chacun de vos organes de sécurité. Une fois le devis validé, vous avez l'assurance de voir votre installation achevée dans les 48 heures.

Enfin, l'entreprise vous assure une sécurité complète. Chaque équipement est connecté au centre Verisure. Les agents vous assurent une protection 24H/24 de votre logement, vous permettant de vous absenter quand vous le désirez.

Faites votre devis avec Verisure

Une sécurité adaptée à votre quotidien

Les équipements Verisure sont étudiés pour s'adapter à vos habitudes, sans jamais trop en faire. Vous attendez un colis ? Il n'est pas question de déclencher l'alarme au passage du livreur. Néanmoins, avec une sonnette connectée, vous pouvez recevoir une notification lorsque votre courrier est arrivé. De la même manière, vous avez des animaux de compagnie ? Verisure présente des solutions compatibles avec les chiens et les chats.

Lorsqu'une situation anormale se présente, les agents de télésurveillance Verisure ne vous donnent pas seulement accès aux informations clés. En cas d'effraction, ils contactent directement les forces de l'ordre. En plus de vous prémunir contre les cambriolages, ces experts peuvent aussi dépêcher les pompiers face à un départ d'incendie, par exemple. Cette réactivité imbattable vous fait gagner de très précieuses minutes et vous fournit des éléments précieux à l'enquête.

Ces solutions reposent sur des équipements directement conçus par Verisure. Certaines solutions sont très simples, mais d'autres rivalisent d'ingéniosité pour mieux assurer la protection de votre logement ou de votre entreprise.

Adoptez Verisure pour partir sereinement

Quelques équipements Verisure à découvrir

Quelques appareils illustrent parfaitement la capacité de Verisure à s'adapter à toutes les situations. C'est le cas de :

Le brouillard anti-cambriolage (ou BAC) : déclenché à distance par les agents dédiés à la télésurveillance, ce petit boîtier diffuse une fumée opaque. En une minute, la pièce où il se trouve est plongée dans un épais brouillard. Le cambrioleur ne voyant plus rien, il est obligé de fuir. Le BAC constitue une réponse immédiate et efficace dans l'attente des forces de l'ordre.

La caméra Arlo PRO 4 : étanche, cette caméra peut être installée à l'extérieur. Elle permet de détecter la présence d'individus dès les premiers instants et d'apporter une réponse rapide. L'appareil dispose d'une image en très haute définition et de la vision nocturne, s'adaptant à toutes les circonstances.

Le détecteur de mouvements avec images HD : un détecteur de mouvement doté d'une caméra réalisant 3 images à chaque passage. En cas de détection, un agent de télésurveillance se charge de la levée de doute et de faire intervenir les forces de l'ordre si nécessaire. L'appareil se veut discret, mais possède une vision nocturne pour plus d'efficacité.

Le détecteur de chocs et d'ouvertures : un petit boîtier, très discret, permettant d'identifier une tentative d'intrusion. Compatibles avec les portes, les fenêtres et les baies vitrées, cet appareil déclenche une sirène et une alerte au centre de télésurveillance.

Le détecteur de fumée connectée (ou DAAF) : indispensable, ce boîtier détecte différentes sortes de fumées et possèdent une connexion 24h/24 et 7j/7 avec le centre de télésurveillance.

La plaque dissuasive Verisure : la solution la plus simple et la moins onéreuse. Il suffit parfois de cette simple plaque pour dissuader les voleurs, leur signifiant que votre logement est sécurisé. Cette série de 7 autocollants est compatible avec les vitres.

Ne perdez pas plus de temps. Chez Verisure, le diagnostic de sécurité est gratuit. Anticipez et préparez sans attendre la mise en sécurité de vos biens et de vos proches. Vous aurez l'assurance de partir en vacances ou en déplacement d'affaires avec l'esprit serein.