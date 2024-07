Quelle est la meilleure alarme de surveillance à choisir en 2024  ?

D'après les chiffres du Ministère de l'Intérieur, plus de 217 000 cambriolages ont été recensés en France en 2023*. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à l'année 2022.

Choisir le bon système d'alarme de surveillance peut être un véritable casse-tête. En effet, de nombreux modèles sont disponibles sur le marché, avec des fonctionnalités et des prix variés.

Dans ce guide complet, nous vous proposons un panorama des meilleurs systèmes d'alarme de surveillance en 2024. Choisissez l'option la plus adaptée à vos besoins, en tenant compte de votre budget, de la configuration de votre logement et de vos attentes en matière de sécurité.

Sommaire :

Verisure : le leader incontesté

Verisure propose une gamme complète de services pour assurer la sécurité de votre domicile et de vos biens, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le cœur de leur système est une alarme connectée à une télésurveillance. En cas d'intrusion, d'incendie, de panne de courant ou d'agression, les agents de Verisure sont immédiatement alertés et peuvent intervenir rapidement. Verisure propose également des services complémentaires, tels que la vidéosurveillance, la protection des personnes isolées et la gestion des clés. L'entreprise met également à votre disposition une application mobile pour vous permettre de contrôler votre système d'alarme à distance et de recevoir des notifications en cas d'alerte.

Avantages :

Système d'alarme performant et fiable.

Installation et maintenance par des professionnels.

Large gamme de services et d'options disponibles.

Service client réactif.

Inconvénients :

Engagement contractuel sur plusieurs années.

Matériel non évolutif.

Sector Alarm : la star montante

Sector Alarm est un acteur récent sur le marché des alarmes de surveillance en France, mais qui s'impose déjà comme un sérieux concurrent de Verisure. Sector Alarm propose une gamme complète de systèmes de télésurveillance ainsi que des services de télésurveillance 24/7.

L'entreprise se distingue par ses prix attractifs, son matériel évolutif et performant, son installation simple et rapide, son application mobile intuitive et son service client réactif.

Que vous soyez à la recherche d'une solution de sécurité pour votre domicile ou votre entreprise, Sector Alarm a la solution qu'il vous faut.

Avantages :

Système d'alarme performant et innovant

Aucune sous-traitance des services techniques et installation

Réactivité en moins de 20 secondes

Matériel évolutif.

Qualité du service client reconnue (4,8 Truspilot, 4,9 Google My Business)

Inconvénients :

Marque encore peu connue en France

Réseau d'installateurs moins étendu. Ne couvre pas encore toutes les régions (Annecy, Perpignan et le nord

Cout du matériel élevé

Eufy Security : un excellent rapport qualité-prix

Eufy Security est une marque chinoise qui propose des systèmes d'alarme de surveillance à des prix très compétitifs. Si vous recherchez une solution économique et performante, Eufy Security est une excellente option. La marque propose une large gamme de produits, dont des caméras de surveillance intérieures et extérieures, des sonnettes vidéo, des systèmes d'alarme et des serrures connectées. Les produits Eufy Security se distinguent par leur design moderne, leur installation facile et leur prix attractif. De plus, ils offrent une qualité d'image et des fonctionnalités performantes, le tout sans abonnement mensuel.

Avantages :

Excellent rapport qualité-prix.

Installation facile et rapide.

Large gamme de produits disponibles.

Fonctionnement sans abonnement.

Inconvénients :

Moins performant que les systèmes haut de gamme.

Pas de service de télésurveillance.

Assistance technique limitée.

Netatmo : une alarme connectée innovante

Netatmo est une entreprise française qui propose des systèmes d'alarme de surveillance connectés innovants. Si vous recherchez une solution à la pointe de la technologie, Netatmo est une bonne option. Fondée en 2011, Netatmo a rapidement conquis le marché avec ses produits innovants et design, tels que le thermostat connecté, la station météo intelligente et la caméra de surveillance extérieure. Les produits Netatmo se distinguent par leur facilité d'installation et d'utilisation, leur compatibilité avec de nombreux écosystèmes domotiques et leur design épuré. Ils vous permettent de contrôler votre chauffage, de surveiller la qualité de l'air intérieur et extérieur, de sécuriser votre domicile et de profiter d'un confort optimal au quotidien. Netatmo s'engage à proposer des produits écoresponsables et respectueux de l'environnement.

Avantages :

Système d'alarme connecté innovant.

Design élégant.

Fonctionnalités intelligentes.

Compatible avec les objets connectés.

Inconvénients :

Prix élevé.

Nécessite une connexion Internet stable.

Moins performant que les systèmes haut de gamme.

Comment bien choisir son système d'alarme de surveillance ?

Choisir un système d'alarme de surveillance peut s'avérer complexe face à la multitude d'options disponibles. Voici quelques points clés à prendre en compte pour faire le bon choix :

Définir vos besoins : commencez par identifier vos besoins spécifiques en matière de sécurité. Souhaitez-vous une protection contre les intrusions, les incendies, les fuites d'eau ou les pannes de courant ?

Évaluer votre budget : les prix des systèmes d'alarme varient considérablement. Définissez un budget clair avant de commencer vos recherches.

Choisir le type d'installation : optez pour un système filaire ou sans fil en fonction de vos préférences et de la configuration de votre logement.

Sélectionner les fonctionnalités : déterminez les fonctionnalités qui vous sont essentielles, telles que la télésurveillance, la vidéosurveillance, la détection de mouvement ou la sirène dissuasive.

Comparer les offres : renseignez-vous auprès de plusieurs installateurs et comparez leurs offres en termes de prix, de services et de garanties.

Choisir un installateur qualifié : assurez-vous de choisir un installateur professionnel et agréé pour garantir une installation conforme aux normes et une maintenance régulière.

Lire les avis des clients : consultez les avis des clients sur les différents systèmes d'alarme pour vous faire une idée sur leurs performances et de leur fiabilité.

consultez les avis des clients sur les différents systèmes d'alarme pour vous faire une idée sur leurs performances et de leur fiabilité. N'oubliez pas : la sécurité de votre foyer est primordiale. Prenez le temps de bien choisir votre système d'alarme de surveillance pour garantir la tranquillité d'esprit de toute votre famille.

Faut-il choisir un système d'alarme avec ou sans télésurveillance ?

La décision de choisir un système d'alarme avec ou sans télésurveillance dépend de vos besoins et de votre budget.

La télésurveillance offre un niveau de sécurité supplémentaire important. En cas d'intrusion, un agent de sécurité sera alerté et pourra intervenir rapidement. Cela peut vous rassurer et vous permettre de partir en vacances l'esprit tranquille.

Cependant, la télésurveillance augmente le prix de votre abonnement. Il faut donc bien évaluer vos besoins et votre budget avant de faire votre choix.

Si vous avez un budget serré, un système d'alarme sans télésurveillance peut être une bonne option. Vous serez tout de même alerté en cas d'intrusion et pourrez prendre les mesures nécessaires.

N'oubliez pas que l'efficacité de votre système d'alarme dépend également de la qualité des équipements et de l'installation. Il est important de choisir un système d'alarme auprès d'un professionnel qualifié.

