Quelle tablette tactile choisir en 2024 ?

Les appareils les plus petits tiennent facilement dans un sac à main. D'autres, avec des dalles de 10" ou plus, sont pensés pour la lecture de vidéos partout chez soi. Nous avons trouvé les modèles les plus performants afin de comparer leurs caractéristiques techniques. Ce guide vous aidera à les interpréter avant toute décision d'achat.

Quelle taille de tablette choisir pour quel usage ?

Compactes, les tablettes de 7 à 9" présentent des caractéristiques globalement modestes. Leur facilité d'emport les destine aux lecteurs nomades. Ce format les rapproche d'ailleurs des liseuses électroniques.

Au-delà de 11", ce sont des tablettes tactiles étudiées pour le streaming. Leur grande dalle offre un plus grand confort visuel. Elles disposent de meilleurs équipements audio. En revanche, leur autonomie n'est pas nécessairement plus conséquente.

Au-delà du confort, il faut considérer la différence de poids apportée par une dalle plus grande. En moyenne :

Une tablette 7" pèse 280 grammes.

Une tablette 10" pèse 540 grammes.

Une tablette 12" pèse 920 grammes.

Pourquoi choisir une tablette hybride ?

Les modèles hybrides associent les avantages d'un ordinateur portable à ceux d'une tablette. Ils conservent un écran tactile, mais proposent davantage de puissance de calcul. Certains modèles sont réversibles, avec une dalle capable de pivoter à 180° vers l'arrière. En plus d'un clavier, ils peuvent s'accompagner d'autres accessoires.

Les tablettes hybrides sont remarquables de polyvalence. Elles sont parfaites pour un étudiant ou un professionnel. Elles s'adaptent très bien à la bureautique. Certaines peuvent même prendre en charge des logiciels avancés, comme l'édition photo.

Elles sont cependant plus chères. Les modèles les plus onéreux vont au-delà des 1 000 €.

Quel stockage pour une tablette tactile ?

La plupart des tablettes tactiles disposent d'un espace de stockage extensible par une carte microSD. Elles peuvent alors recevoir jusqu'à 1 To de données.

Il est important de prévoir de l'espace de stockage de type SSD pour son appareil. Par rapport à l'ancienne technologie HDD, il lui assure un démarrage bien plus rapide. Il présente également des temps de transfert réduits pour vos fichiers.

Pour déterminer vos besoins en stockage :

Les fichiers vidéo ou photo sont les plus volumineux.

Les applications prendront également une place conséquente.

Il existe toujours des solutions de stockage cloud (accessibles de n'importe où via Internet).

Faut-il choisir une tablette 4G/5G ?

Grâce à une carte SIM, certaines tablettes tactiles ne se contentent plus du réseau Wi-Fi. Elles peuvent se connecter à Internet de n'importe où. En plus de la traditionnelle 4G, certaines sont même compatibles avec la 5G.

Ces solutions sont plus chères. À performances égales, il faut compter environ 100 € de plus pour profiter d'une tablette avec 4G intégrée.

Notre sélection des meilleures tablettes tactiles de 2024

En 2024, les plus grandes marques consolident leurs positions sur le marché. Des enseignes comme Samsung ou Microsoft tiennent le haut du panier.

Samsung Galaxy Tab A9 : la tablette tactile ultra-compacte

Cette tablette 8,7" pèse seulement 473 grammes. Elle s'adapte bien à une utilisation d'une seule main. Les 4 Go de mémoire vive sont suffisants pour les applications basiques.

Avec sa capacité de 64 Go, elle peut faire office de liseuse ou permettre la navigation Internet depuis les transports. Son écran affiche une définition de 1 340 x 800 pixels. L'appareil emporte une batterie de 5 100 mA h, une capacité conséquente pour une tablette de ces dimensions.

La Galaxy Tab A9 est compatible avec le Bluetooth 5.3 comme avec le Wi-Fi 5. Elle fonctionne sous Android 13, un système d'exploitation réputé pour la simplicité de sa prise en main.

Ses avantages :

Utilisation possible d'une seule main.

Système audio repensé.

Haute autonomie.

Ses inconvénients :

Adaptateur USB non fourni pour la recharge.

Acheter la Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9+ : la tablette 11" au super rapport qualité-prix

Pour les besoins d'une plus grande dalle, Samsung présente la Tab A9+. Cette tablette dispose d'un écran LCD de 11" à définition full HD (1 920 x 1 080 pixels). Rafraîchi en 90 Hz, il propose un rendu visuel plus fluide.

Elle comprend notamment un espace logiciel réservé aux enfants. Baptisé Samsung Kids, il comprend des fonctionnalités dédiées à leur développement. Des protections supplémentaires les protègent contre les contenus inadaptés.

La marque l'a dotée de 4 Go de mémoire RAM. Elle dispose de 64 Go de stockage. Il peut être étendu jusqu'à 1 To via une carte microSD.

Ses avantages :

Stockage jusqu'à 1 To.

Bonnes performances, avec une autonomie solide.

L'espace Samsung Kids.

Ses inconvénients :

Calibration de l'écran à revoir.

Commander la Samsung Galaxy Tab A9+

Lenovo Tab P12 : la tablette 12,7" parfaite pour la vidéo ou d'autres usages multimédias

L'écran 12,7" de cette tablette a été calibré afin de convenir au streaming vidéo comme à d'autres utilisations multimédias. Sa dalle IPS affiche une définition 3K avec une excellente gestion des couleurs. Les bords restent très fins afin d'optimiser son encombrement.

Sa faible épaisseur accompagne un poids léger (615 grammes) pour une tablette de ces dimensions.

La Tab P12 emporte un processeur MediaTek Dimensity 7050 avec 8 Go de mémoire vive. Ces caractéristiques sont suffisantes pour faire tourner des applications gourmandes dans de bonnes conditions.

Ses avantages :

Calibration de l'écran.

Bonne autonomie.

Port microSD extensible.

Ses inconvénients :

Des performances en retrait dans les jeux.

Choisir la Lenovo Tab P12

iPad 10,9" (2022) : la tablette Apple avec Touch ID

Cette génération de tablettes Apple comprend le Touch ID. Cette technologie vous permet de déverrouiller l'appareil à l'aide de vos empreintes digitales. Cet iPad 10,9" est même compatible avec le paiement sans contact via Apple Pay.

L'écran profite de la technologie Liquid Retina, une solution idéale pour profiter de couleurs maîtrisées. Elle rend cette tablette parfaite pour les utilisations multimédias.

Sa puce A14 Bionic dispose de 6 cœurs CPU avec 4 cœurs GPU. Cette configuration est suffisante pour répondre à des applications gourmandes en ressources. La marque ajoute deux caméras de 12 mégapixels.

Ses avantages :

Fonction Touch ID.

Ecran Liquid Retina.

Bonne puissance de calcul.

Ses inconvénients :

Compatible uniquement avec l'écosystème Apple.

Acheter l'Apple iPad 10,9" (2022)

Microsoft Surface Go 2 : la tablette hybride pour vos projets professionnels

Cette tablette fonctionne sous Windows 10. Malgré son écran tactile de 10", elle s'apparente à un véritable PC portable. Elle dispose, pour cela, d'un processeur Intel Pentium Gold avec une carte graphique Intel UHD 615. Son écran présente une définition full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels.

Selon Microsoft, il s'agit de son modèle hybride le plus léger. La Surface Go 2 mesure 24,5 cm de long. Elle pèse seulement 553 grammes.

Sa batterie assure jusqu'à 10 heures d'autonomie. Livré avec un stylet, l'appareil s'adresse à toutes les tâches professionnelles, y compris la révision de documents ou la réalisation de rapides croquis.

Ses avantages :

Bonne autonomie.

Des performances dignes d'un ordinateur.

Tablette légère malgré son grand écran.

Ses inconvénients :

Clavier compatible, mais non fourni.

Acheter la Microsoft Surface Go 2

Certaines tablettes tactiles peuvent remplacer votre ordinateur portable. D'autres, comme la Galaxy Tab A9+ vous accompagnent dans l'éducation de vos enfants. D'autres encore sont idéales pour regarder des vidéos confortablement. C'est le cas de la Tab P12 de Lenovo. Avec le début des soldes, passez vite chez Amazon pour trouver votre nouvel accessoire !