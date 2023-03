Quels sont les meilleurs rasoirs électriques en 2023  ?

Pour obtenir un look impeccable et une barbe soignée pour le travail comme à la maison, il est important d'utiliser des accessoires de soin qualitatifs.

Que vous soyez un adepte de la barbe parfaitement entretenue ou d'un rasage impeccable au quotidien, trouver le rasoir électrique idéal peut s'avérer fastidieux. Avec la multitude de modèles disponibles sur le marché, il n'est pas évident de faire un choix éclairé. C'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs rasoirs électriques en 2023 pour vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à vos attentes.

La sélection des 3 meilleurs rasoirs électriques en 2023 :

PHILIPS SP9860/13 Series 9000 Prestige : le meilleur rasoir électrique haut de gamme

Panasonic ES-LL41-K503 : le rasoir à grille hybride, idéal pour les barbes de 3 jours

Braun Series X XT5100 : une vraie alternative au célèbre OneBlade

Le rasoir électrique PHILIPS SP9860/13 Series 9000 Prestige est un appareil de qualité supérieure qui offre une expérience de rasage des plus agréables.

Le rasoir est doté de lames NanoTech de précision, qui sont d'une grande finesse et d'une qualité de coupe exceptionnelle. La tête de rasage flexible suit les contours du visage pour un résultat uniforme et efficace. Il dispose également d'un capteur de densité de barbe qui ajuste automatiquement la puissance du rasoir pour un rasage optimal.

Côté sécurité, l'appareil est équipé de la technologie SkinIQ qui détecte la densité de la barbe et adapte la puissance du rasoir en fonction, afin de minimiser les irritations de la peau. Les lames sont également protégées par un revêtement en chrome et en titane pour une meilleure résistance à l'usure.

En outre, le rasoir est livré avec plusieurs accessoires, notamment une housse de voyage, une brosse de nettoyage, un socle de charge et un capot de protection. Il est également étanche pour une utilisation sous la douche.

Le gros bonus, en plus de ses nombreux accessoires, c'est sans aucun doute son chargeur à induction ultra pratique. C'est certainement le seul rasoir électrique à disposer de cette technologie, qui fonctionne pour tout autre appareil compatible (iPhone inclus, par exemple...).

Les plus :

Une qualité de coupe de qualité grâce aux lames NanoTech de précision ;

La technologie SkinIQ pour minimiser les irritations de la peau ;

Un grand nombre d'accessoires fournis, dont une trousse de rangement ;

Son chargeur à induction unique.

Les moins :

Un rasoir électrique vraiment onéreux ;

Le nettoyage est assez difficile.

Panasonic ES-LL41-K503 : le rasoir à grille hybride, idéal pour les barbes de 3 jours

Avec le Panasonic ES-LL41-K503, vous bénéficiez d'un rasoir électrique de qualité, équipé de la technologie japonaise de pointe pour un rasage précis et confortable.

La prise en main de l'appareil est particulièrement agréable, grâce à sa poignée ergonomique recouverte d'un revêtement antidérapant, présent sur la quasi-intégralité de celui-ci. Le rasoir est également équipé d'un système de coupe à 3 lames, qui assure un rasage net et précis en un seul passage, même sur les poils les plus épais.

Ce rasoir à grille est également doté d'un système de tondeuse escamotable, pratique pour tailler et sculpter votre barbe avec précision. La tondeuse est équipée de 5 niveaux de réglage de longueur pour s'adapter à toutes les tailles de barbe.

Côté hygiène, le rasoir électrique est facile à nettoyer grâce à la technologie « Wet & Dry ». Vous pourrez le rincer pendant votre douche, puisqu'il est entièrement étanche.

Son autonomie peut atteindre les 50 minutes pour un peu plus d'une heure de recharge. En revanche, un avantage non négligeable est à considérer : si la batterie est vide, 3 minutes suffisent pour l'utiliser le temps d'un rasage. De quoi garder une apparence soignée au travail, même quand vous êtes en retard.

Les plus :

Une très bonne qualité de rasage ;

Un rasoir hybride très pratique ;

La tondeuse escamotable très efficace ;

Le système de mini-recharge pour un rasage rapide.

Les moins :

Le rasoir électrique est plutôt bruyant ;

Pas de trousse de rangement incluse.

Braun Series X XT5100 : une vraie alternative au célèbre OneBlade

Le rasoir électrique Braun Series X XT5100 offre une expérience de rasage de haute qualité pour une peau douce et confortable. Doté d'une lame 4D innovante et d'un moteur puissant, il est capable de couper facilement et efficacement les poils en un seul passage.

Le design ergonomique de l'appareil offre une prise en main confortable, tandis que la tête de rasage flexible suit les contours du visage pour un rasage en douceur. Les lames en acier inoxydable sont conçues pour durer, offrant une coupe nette et précise pour un rasage de près.

Côté accessoires, on retrouve 5 sabots au total, proposant une hauteur de coupe allant de 0 à 5 mm. Par ailleurs, il est même possible de se raser dans les deux sens, grâce à un peigne bilatéral. On retrouvera également un chargeur sur secteur ainsi qu'un bouchon de protection.

L'appareil est également étanche et peut être utilisé sous la douche pour un rasage encore plus doux et confortable. Il est équipé d'une batterie rechargeable qui offre une autonomie de plus de 45 minutes.

Les plus :

5 sabots de hauteur de coupe ;

Une prise en main très facile ;

Offre un rasage facile sur toutes les zones du corps ;

Une autonomie intéressante.

Les moins :

Le prix des lames de remplacement est assez onéreux ;

Aucun accessoire de rangement, que ce soit pour le rasoir ou les lames.

Comment bien choisir son rasoir électrique ?

Pour vous aider à faire le bon choix de rasoir électrique, prenez en compte quelques critères importants : commencez par déterminer quel est votre type de barbe, et surtout, quel style vous allez lui apporter. En effet, certains rasoirs ne sont pas forcément adaptés à de longues barbes épaisses, même si l'objectif est de la tailler légèrement. Ensuite, réfléchissez à vos préférences de rasage : préférez-vous vous raser à sec ou sous l'eau ? Avez-vous besoin d'un accessoire de type tondeuse intégré ? En répondant à ces questions, vous pourrez choisir le rasoir électrique le plus adapté à vos besoins en toute quiétude.

En choisissant l'un de ces meilleurs rasoirs électriques en 2023, vous pouvez être sûr d'obtenir une coupe nette et précise pour une barbe parfaitement sculptée, en toute circonstance.