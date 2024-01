Radiateur électrique, couette : opération Grand Froid chez Cdiscount

Les couettes, les radiateurs ou les poêles sont autant d'articles que vous pouvez recevoir chez vous pour moins cher, avec les avantages du site marchand en plus. Pour vos commandes les plus onéreuses, pensez aux facilités de paiement. Bien souvent, le site français vous offrira aussi la livraison. Avec la sélection ci-dessous, vous aurez bientôt tout ce qu'il faut pour vous équiper.

La couette Grand Froid Sampur 240 x 260, la solution thermorégulatrice pour toutes les saisons

Plongez dans un cocon de chaleur avec la couette Grand Froid de Sampur 240 x 260 cm à 49,99 € au lieu de 130 €. Conçue pour vous offrir une expérience de sommeil luxueuse, cette couette thermorégulatrice est idéale pour les nuits d'hiver.

L'enveloppe en tissu stretch/polyester, douce au toucher à l'effet "peau de pêche", ajoute une touche élégante à votre literie. Les carreaux cloisonnés, surpiqués avec des doubles nœuds de haute qualité, permettent une circulation optimale de l'air, assurant une chaleur constante pendant toute la durée de votre sommeil.

Avec un garnissage en microfibre hypoallergénique de 600 g/m², cette couette offre un gonflant maximal pour une sensation de douceur naturelle. Offrez-vous le confort ultime et les nuits chaudes dont vous rêvez avec cette couette parfaite pour le grand froid.

Le pack DODO Splendeur couette 220 x 240 cm et deux oreillers 60 x 60 cm, tout ce qu'il faut pour mieux dormir

Simplifiez votre quête de confort avec le pack Splendeur de DODO à 59,99 € au lieu de 74,90 €. Ce pack tout-en-un vous propose une couette tempérée, puis deux oreillers moelleux, le tout fabriqué en France dans les usines de Lorraine.

La couette est adaptée à la mi-saison, offrant une taille généreuse de 220 x 240 cm, idéale pour un matelas deux places (140 x 190 et 160 x 200). Son enveloppe en microfibres au toucher peau de pêche procure une sensation de douceur exceptionnelle. Avec un garnissage en fibres VOLUPT'AIR de 300 g/m², la couette garantit un gonflant et un confort durable.

Les deux oreillers carrés de 60 x 60 cm, également dotés du garnissage VOLUPT'AIR, offrent un confort moelleux parfait pour ceux qui dorment sur le dos ou le ventre. La qualité de fabrication française, associée à un prix attractif, fait du pack Splendeur une solution pratique pour des nuits douces et réparatrices.

L'appareil à raclette 2-en-1 Tefal RE12A810 Neo Deco, pour des repas conviviaux en toute simplicité

Profitez de soirées conviviales entre amis avec l'appareil à raclette 2-en-1 Tefal RE12A810 Neo Deco à 34,99 € au lieu de 54,90 €. Conçu pour six personnes, cet appareil avec revêtement antiadhésif Tefal est facile à nettoyer et vous offre la possibilité de l'utiliser également comme grill. L'interrupteur On/Off rend son utilisation simple et pratique.

Avec une garantie internationale de 2 ans et un engagement réparabilité de 15 ans, l'appareil à raclette TEFAL RE12A810 Neo Deco allie performance et durabilité pour des moments gourmands inoubliables.

Le poêle à bois Invicta Remilly, un chauffage économique et agréable

Optez pour la chaleur authentique et le design compact du poêle à bois Remilly d'Invicta à 399,99 € au lieu de 879 €. Avec une puissance optimale de 7 kW (maximum 10,5 kW), ce poêle en fonte fabriqué en France est idéal pour chauffer des surfaces de 38 à 112 m².

Son rendement de 78 %, sa combustion prolongée de 8 heures, et sa classification Flamme verte 7 étoiles en font un choix économique et écologique. Profitez de la chaleur agréable tout en ajoutant une touche esthétique à votre intérieur avec le poêle à bois INVICTA Remilly.

Le radiateur électrique bain d'huile 2 500 W Oceanic, une solution mobile pour toute la maison

Offrez-vous le confort thermique avec le radiateur électrique bain d'huile OCEANIC à 49,99 € au lieu de 85,67 €. Avec ses 3 puissances et 11 éléments, ce radiateur blanc et mobile est une solution pratique pour chauffer différentes pièces de votre habitation. Son fluide caloporteur garantit une diffusion de chaleur douce et homogène, adaptée à toute pièce de vie (hors salle d'eau).

Facilement transportable grâce à ses roulettes multidirectionnelles et sa poignée de transport intégrée, ce radiateur offre une sécurité optimale avec sa coupure sécurité anti-renversement et anti-surchauffe. Profitez d'un confort thermique maximal avec le radiateur bain d'huile OCEANIC.

Le radiateur électrique fixe à inertie sèche céramique 1 000 W Oceanic, le modèle design et épuré

Fusion de confort et d'esthétisme, le radiateur fixe à inertie sèche céramique Oceanic offre une chaleur optimale au quotidien à 84,99 €. Avec une puissance de 1 000 W, il est parfait pour des surfaces jusqu'à 10 m². Son thermostat électronique, son affichage digital, et sa programmation personnalisable vous offrent un contrôle précis de la température.

Grâce au fil pilote, vous pouvez centraliser la commande de plusieurs radiateurs. Le design moderne avec façade en verre blanc ajoute une touche élégante à votre intérieur, tandis que la fonction sécurité enfant garantit une utilisation sans souci.

Le radiateur à bain d'huile Aigostar Oil Monster, très simple d'utilisation au quotidien

Profitez d'une température idéale en toute sécurité avec le radiateur à bain d'huile Aigostar Oil Monster à 129,99 € au lieu de 299,99 €. Doté de 13 éléments et d'une puissance de 2 500 W, ce radiateur offre quatre modes de fonctionnement (2 500 W, 1 500 W, 1 000 W & ECO) pour s'adapter à vos besoins.

L'écran de contrôle LED et la télécommande facilitent la gestion des réglages, affichant clairement la température, la puissance, le mode, et la minuterie. La sécurité est assurée avec l'arrêt automatique en cas de basculement, la protection contre la surchauffe et la fonction sécurité enfant.

Ajoutez une touche de design exclusif à votre espace avec le radiateur Aigostar Oil Monster.

