Réservez vos vacances de Pâques moins cher sur lastminute !

Les vacances de Pâques arrivent à grands pas. C'est le moment de préparer votre séjour bien mérité au sortir de l'hiver. Place à la Grèce, la France, le Maroc, les Canaries, la Martinique et bien plus. Avec lastminute, voyagez pas cher ce printemps.

Trouvez votre destination idéale avec lastminute : partez serein, revenez l'esprit tranquille

Pour des vacances économiques, relaxantes et satisfaisantes, un site en vue : lastminute. Vous avez le choix entre plusieurs destinations à petit prix. En solo, en couple ou en famille, accordez-vous un moment de pause loin de votre quotidien et son lot de stress. Pâques est un moment dans l'année où vous pouvez vous détendre, profiter pleinement de votre temps libre pour explorer de nouveaux lieux. C'est aussi l'occasion de voir comment cet évènement est célébré ailleurs dans le monde : festivals, nourriture, ambiance, activités... Une belle façon de célébrer l'arrivée du printemps et de découvrir des traditions locales et des cultures autres. Réservez votre vol + hôtel, séjour, sur lastminute, choisissez l'endroit où poser vos valises, le lieu de départ, la date de l'aller et du retour. Et si vous n'avez aucune idée pour ces prochaines vacances, laissez faire le hasard. Lastminute vous propose des lieux à découvrir.

Une sélection lastminute pour des vacances à prix doux

Découvrez de nouvelles villes, réservez votre séjour : vol + hôtel avec lastminute.

Grèce dès 386 € par personne

Avec lastminute, réservez votre vol et hôtel en Grèce parmi un large choix à disposition à des prix adaptés à tous les budgets. Pour un séjour à Céphalonie, au grand hôtel Kefalonia, le prix est de 667 € par personne. C'est l'endroit idéal pour découvrir plusieurs sites prisés de la ville se situant à proximité. Des services sur mesure pour assurer votre confort tout au long de votre séjour.

Baléares dès 292 € par personne

Réservez votre séjour pour les îles Baléares à l'hôtel THB Naeco Ibiza à partir de 735 €. Profitez d'un climat chaud, agréable, avec des températures douces, l'idéal pour vos activités en plein air ou vous détendre sur la plage. C'est le moment de découvrir Ibiza, la célèbre île des Baléares, pendant les fêtes et profiter d'une atmosphère chaleureuse.

Égypte dès 802 € par personne

Profitez d'un séjour en Égypte, pour découvrir un lieu riche en histoire et culture, avec des sites archéologiques magnifiques, des pyramides à couper le souffle. Poser votre valise le temps d'une évasion à l'hôtel Mondi Club Stella Gardens Resort & Spa 5* au prix de 1 179 € par personne pour de multiples activités à réaliser.

Bon à savoir : pour ne rien rater des ventes flash lastminute, rendez-vous à la newsletter. En cadeau de bienvenue, vous avez droit à 20 € de remise sur vos prochaines vacances.

Découvrir toutes les offres pour les vacances de Pâques chez lastminute

Un séjour dans une ville de France à Pâques pour une expérience unique et enrichissante

Et si voyager, c'était aussi découvrir un peu plus les régions de France ? Avec lastminute, préparez votre valise, place au Lavandou dans le Var à la découverte de ses plages réputées, de son paysage naturel et toutes ses merveilles. L'idéal pour un séjour en amoureux. À vous les plages de sable fin et son environnement préservé. Cela en fait un lieu « délicat » et plein de charme. Profitez d'une atmosphère paisible loin des endroits touristiques, de son climat doux, et de magnifiques activités à faire, comme le vélo ou la randonnée. Explorez les lieux, ses eaux cristallines, laissez libre cours à votre imagination, mais ne passez pas à côté de la plage secrète de Jean Blanc. Ce lieu féerique, accessible uniquement à pied, est un joyau caché au Lavandou.

En famille, pourquoi ne pas voyager sous le soleil de l'Aquitaine ou du Languedoc à la découverte de villes historiques, à l'image de Carcassonne, Montpellier... s'émerveiller devant les immenses plaines viticoles, découvrir des villages médiévaux, d'immenses étendues de plages et bien plus. Admirez la beauté du paysage défilant sous vos yeux, découvrez les spécialités locales, des plats typiques de la région. Se dépayser sans partir loin, c'est possible avec lastminute.

Profiter de toutes les offres pour les vacances de Pâques chez lastminute

Le printemps est là, réservez dès maintenant vos vacances de Pâques avec lastminute en profitant des offres exclusives.