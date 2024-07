Revolut : l’appli bancaire pour répondre à tous vos besoins

Parmi les banques en ligne les plus populaires, Revolut propose de multiples offres, fonctionnalités et avantages. Abonnement standard ou carte bancaire gratuite, gestion à distance, transferts d'argent ultra simples, possibilité d'investissement à taux de 5,4 %... Le tout est en plus complètement sécurisé. Avec pléthore de formules différentes, elle s'adapte à tous vos besoins bancaires en toute modernité.

Revolut : une app pour tous vos besoins bancaires

Revolut offre une gamme complète de services adaptés à chaque besoin financier. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités :

Cartes multidevises : Voyageur régulier, vous souhaitez éviter les frais cachés tout en simplifiant vos paiements internationaux ? Les cartes multidevises permettent de payer dans plusieurs devises avec une seule carte sans frais de change. Revolut propose différentes options, y compris des cartes métalliques premium avec des avantages supplémentaires : limites de retrait plus élevées, assurances voyage, services exclusifs, comme le cashback et les cartes virtuelles pour des transactions sécurisées (Change de devises dans plus de 30 devises sans frais du lundi au vendredi, dans les limites de votre plan. Voir conditions générales).

Transferts instantanés : le service bancaire prend en charge les principales devises, garantissant des transactions rapides et fluides sans frais cachés. Vous pouvez transférer de l'argent dans plus de 30 devises différentes, avec des notifications en temps réel pour suivre chaque transaction.

Solutions d'investissement et d'épargne : la banque propose une gestion flexible des investissements avec des outils de suivi des performances en temps réel. Vous pouvez facilement investir dans des actions, des cryptomonnaies et des matières premières, tout en automatisant vos économies grâce à des fonctionnalités comme l'arrondi des dépenses.

Crédit conso et options pour les jeunes (<18 ans) : Revolut propose des services financiers accessibles même pour les mineurs, avec supervision parentale. Les jeunes peuvent apprendre à gérer leur argent de manière sécurisée grâce à des comptes surveillés, tandis que les offres de crédit conso permettent d'emprunter à des taux compétitifs et avec des conditions flexibles.(" Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ")

Découvrez les formules Revolut

Revolut propose diverses formules adaptées à différents besoins financiers. Voici un aperçu de chaque option :

Revolut Standard : gratuit, cet abonnement est idéal pour une utilisation quotidienne avec des fonctionnalités basiques. Elle permet la conversion des devises au taux interbancaire avec une limite mensuelle gratuite de 1 000 €.

Revolut Plus : pour 2,99 euros par mois, cette formule offre des avantages supplémentaires comme l'assurance achat couvrant jusqu'à 1 000 €, la protection des billets d'événements jusqu'à 1 000 €, ou encore un accès prioritaire au support client.

Revolut Premium : à 7,99 euros par mois, ce forfait inclut une assurance voyage complète couvrant les urgences médicales ou dentaires. Il offre également des services exclusifs, tels que l'accès aux lounges d'aéroport, des cartes virtuelles, ou des paiements internationaux gratuits en illimité.

Revolut Métal : pour 13,99 euros par mois, cette formule est parfaite si vous voyagez régulièrement. Carte en métal, cashback (0,1 % en Europe, 1 % hors Europe), concierge personnel, accès VIP aux lounges... Un véritable abonnement haut de gamme.

Revolut est une banque mobile moderne, offrant des services bancaires flexibles adaptés à chaque utilisateur. Profitez des soldes d'été 2024 pour découvrir ses nombreuses fonctionnalités et ses services très attractifs. Pour faire le choix le plus adapté à vos besoins, rien de plus simple : rendez-vous sur le site Revolut.com ou téléchargez directement l'appli.

Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour La Tribune.