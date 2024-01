Samsung lance son Winter festival, toutes les offres à retenir

Vous êtes à la recherche du dernier smartphone, d'une nouvelle tablette ou d'un téléviseur en haute définition ? Samsung a préparé une multitude d'économies rien que pour vous ! La sélection suivante vous fera découvrir les derniers joyaux technologiques de Samsung à des prix franchement réduits. Préparez-vous à faire le plein de nouveautés pour vos prochaines journées d'hiver.

Le Galaxy Z Flip 5 : un smartphone pliant et une montre Galaxy Watch4 offerte

La nouvelle génération de smartphone pliant de Samsung profite d'une remise pouvant atteindre 200 €. Si vous craquez, l'enseigne vous offrira également une montre connectée : sa Galaxy Watch4.

Capable de se replier, le smartphone Galaxy Z Flip 5 (à partir de 1 199 €) comprend un vaste écran de 6,7", mais peut tenir dans une poche de veste ou de pantalon. Lorsqu'il est replié, il propose toujours un écran externe de 3,4", vous laissant garder un œil sur vos notifications les plus importantes. Par rapport à la génération précédente, celui-ci a été optimisé, vous offrant de nouvelles options de personnalisation.

La Galaxy Tab S9 : une tablette haut de gamme à partir de 899 €

Les trois déclinaisons de la Galaxy Tab S9 (S9, S9+ et S9 Ultra) sont disponibles à partir de 899 € durant le Winter Festival. En choisissant la S9 Ultra, Samsung vous offrira également une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro.

Cette série est remarquable par la qualité de son écran bénéficiant de la technologie Dynamic AMOLED puis du rafraîchissement 120 Hz. Il est optimisé par un traitement HDR 10+ pour un contraste encore plus convaincant. Samsung l'accompagne aussi de son célèbre S Pen, un stylet vous permettant de prendre des notes, mais aussi de laisser libre cours à votre imagination.

Le Galaxy S23, un smartphone au top de la technologie

Le smartphone Galaxy S23 dernier cri de Samsung est proposé à 799 € après une réduction immédiate de 100 €.

Cet appareil dispose d'une batterie de 3 900 mAh parfaitement optimisée. Il est accompagné d'un module photo au capteur principal de 50 mégapixels, amélioré par l'IA. Il se démarque par les capacités de son processeur, la puce Snapdragon 8 Gen2 pouvant répondre aux besoins de n'importe quelle application.

Le Galaxy S23 Ultra, un smartphone encore plus endurant

Vous trouverez également la version Ultra du S23 sur le catalogue de Samsung. Il est proposé à partir de 1 199 €.

Le S23 Ultra représente le très haut de gamme de Samsung. Par rapport à la version standard, il embarque un écran bien plus spacieux (6,8" contre 6,1" pour le S23). Il dispose aussi d'un module photo encore plus complet et d'une batterie de 5 000 mAh encore plus imposante. Cette dernière est compatible avec une charge super rapide de 45 W.

Les Galaxy Buds2 Pro, des écouteurs sans fil avec réduction active de bruit

Déjà proposés en cadeau avec d'autres appareils, les Galaxy Buds2 Pro, vendus seuls, profitent aussi de belles réductions. En plus d'une remise immédiate de 20 €, Samsung ajoute 30 € de rabais avec le code BUDS30 et 30 € de bonus de reprise.

Les Buds2 Pro sont des écouteurs à réduction active de bruit. Elle oppose une fréquence contraire aux bruits environnants pour ne laisser entendre que votre musique et vos appels. Ces accessoires sans fil sont compatibles avec la technologie Audio 360. Avec leur étui de recharge intégré, ils affichent jusqu'à 29 h d'autonomie.

Le Galaxy Book3 Pro 360, un ordinateur hybride pour tout faire

Du côté des ordinateurs portables, Samsung présente le Galaxy Book3 Pro 360 avec une importante réduction. Il est disponible à 1 729 € au lieu de 2 199 €, soit 470 € de rabais immédiat.

Ce modèle est un PC hybride : il peut être utilisé comme un ordinateur portable conventionnel ou comme une tablette. Avec son écran Dynamic AMOLED à 120 Hz et son S Pen inclus, il assure des usages polyvalents et de haut niveau. Son processeur Intel de 13e génération vous garantit une extrême fluidité, dans toutes les situations.

The Frame, une Smart TV toujours immanquable

The Frame, une TV connectée emblématique de Samsung, réduit considérablement son prix. Elle vous attend à partir de 499 € sur le site, avec des remises jusqu'à 300 €.

The Frame est disponible dans une multitude de formats de 43" à 85". Le principe est simple : tout a été pensé pour rapprocher cette TV d'un véritable cadre. Lorsque vous ne l'utilisez pas, elle affiche des images de votre choix (avec un mode Art dédié). Sa dalle et ses bords lui permettent de se fondre pleinement dans votre décoration. Et quand vous l'utilisez, elle affiche une définition 4K sans aucun reflet.

La Q-Series HW-Q990C, une configuration home cinéma chez vous

L'une des remises les plus importantes de ce Winter Festival concerne la barre de son Q-Series HW-Q990C. Au lieu de 1 499 €, elle s'affiche en ce moment à 999 €.

Cette configuration 11.1.4Ch est extrêmement complète, réunissant un ensemble de 22 haut-parleurs. Avec eux, vous profiterez d'un son Dolby Atmos chez vous, vous faisant bénéficier d'une expérience inégalable. La technologie Q-Symphony vous permettra de la synchroniser avec votre TV. L'ensemble est aussi compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l'AirPlay 2 d'Apple et avec Chromecast.

Ne manquez pas cette occasion de transformer votre hiver en une saison hautement connectée avec Samsung. Ce Winter Festival est une aubaine, le moment parfait pour découvrir l'univers de l'enseigne et ses produits les plus innovants. Les promotions et les offres se poursuivent bien au-delà de cette opération, vous proposant une multitude de remises toute l'année.