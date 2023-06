Samsung : Nouvelle offre sur le Galaxy S21 FE 5G pour la fête des Pères

Le 18 juin prochain, c'est la fête des Pères. Pourquoi ne pas offrir un tout nouveau smartphone à votre papa pour ce jour si particulier ?

Samsung présente justement une nouvelle offre sur l'un de ses meilleurs smartphones 5G : le Galaxy S21 FE. L'appareil profite d'une très importante remise et s'accompagne d'écouteurs Bluetooth offerts. Voilà tous les détails de l'opération et les informations à retenir de leur fiche technique.

Le Galaxy S21 FE, un smartphone 5G puissant et robuste

L'appareil de Samsung fait partie des modèles capables de satisfaire toutes les utilisations courantes. C'est simple : son processeur Snapdragon 888 fait partie des puces les plus efficaces du marché. Il délivre une puissance de calcul suffisante pour répondre aux besoins de n'importe quelle application actuelle. Il lui assure aussi une compatibilité 5G, vous donnant accès à une navigation Internet bien plus rapide.

Ce smartphone se démarque aussi par sa solidité. L'appareil est certifié IP68. En d'autres termes, il peut faire face aux aléas climatiques, à une chute dans la boue ou même à une immersion temporaire. Son écran est protégé par un verre Gorilla Glass Victus, la norme de résistance la plus élevée du moment.

Cet écran de 6,5" affiche un taux de rafraîchissement en 120 Hz, proposant un rendu plus fluide lors du visionnage de vidéos. Avec la qualité du réseau 5G, le Samsung Galaxy S21 FE a tout ce qu'il vous faut pour vous faire profiter d'une expérience multimédia de haut niveau.

Offrez le Galaxy S21 FE pour la fête des Pères

Les Galaxy Buds2, des écouteurs ultralégers pour n'entendre que votre musique

Ce smartphone s'accompagne des Galaxy Buds2. Ces écouteurs Bluetooth intègrent un système de réduction active de bruit parmi les plus efficaces du moment. Elle annule jusqu'à 98% des bruits environnants, ne vous laissant entendre que votre musique. Elle fonctionnera aussi durant vos appels.

Le son produit présente un haut niveau d'immersion, les Buds2 disposant de 3 microphones, d'un capteur de voix et de 2 haut-parleurs. Le résultat est même compatible avec la technologie Dolby Atmos. L'ensemble reste pourtant très compact. Samsung a repris sa célèbre conception en forme de haricot. Extrêmement discrète et minimaliste, elle réduit le poids au minimum. Avec seulement 5 grammes par oreillette, ces écouteurs sans fil sont les plus légers de la marque à l'heure actuelle.

Les Galaxy Buds2 s'accompagnent d'une application permettant de personnaliser l'égalisation audio. Avec leur étui de recharge, ils offrent jusqu'à 29 heures d'autonomie et sont compatibles avec la recharge sans fil.

Profitez des Galaxy Buds2 offerts

Tous les détails de l'opération avant la fête des Pères

Vous avez désormais toutes les informations importantes concernant le Samsung Galaxy S21 FE et les écouteurs Galaxy Buds2. Jusqu'à la fête des Pères, le 18 juin 2023, l'achat du smartphone de la marque s'accompagnera des écouteurs offerts.

Ce n'est pas tout. L'enseigne présente une remise immédiate de 310 € sur son smartphone. D'un prix normal de 759,00 €, il passe à 449,00 €. Il peut même chuter à 389 € grâce aux offres de reprise. Beaucoup plus abordable, il peut être réglé en plusieurs fois, avec des mensualités à partir de 16,21 €/mois.

En craquant aujourd'hui, Samsung vous offre la livraison de votre cadeau de fête des Pères. Vous craignez que celui-ci ne plaise pas ? Pas de souci : vous disposez aussi des retours gratuits.

La S21 FE n'est pas le seul smartphone à profiter de belles offres. En amont de la fête des Pères, le Galaxy S22 fait aussi l'objet d'un bon plan. Les tablettes, les télévisions et même l'électroménager ont droit à leurs offres. Rendez-vous sur le site et profitez-en pour toutes les découvrir.