Sécurité : bien choisir ses appareils de vidéosurveillance avant votre départ en vacances

Les fabricants conçoivent des kits de vidéosurveillance plus complets, ils comprennent tout le nécessaire pour veiller sur de grandes superficies. Les professionnels les apprécient pour la sécurité de leurs locaux. En plus de prévenir des cambriolages, les jeunes parents peuvent les utiliser comme babyphone. Voici quelques conseils pour bien choisir.

Quels sont les critères de choix d'une caméra de surveillance ?

La plupart des caméras de surveillance actuelles disposent :

D'une définition minimale de 720 p. Certaines vont jusqu'à 1 080 p (full HD), voire jusqu'à la 4K.

D'une vision nocturne.

D'un ensemble microphone avec haut-parleur. On parle d'audio bidirectionnel.

Pour faire votre choix, vous pouvez vous appuyer sur :

La capacité de rotation/d'inclinaison de l'appareil. Une solution sur 360° est utile pour surveiller un maximum d'espace.

L'étanchéité. N'utilisez pas une caméra d'intérieur à l'extérieur de votre maison. Elle n'est pas prévue pour résister aux intempéries.

Des fonctions comme la détection de mouvement ou la reconnaissance d'êtres humains.

Le format de l'appareil. Les fabricants conçoivent des solutions plus discrètes, capables de se fondre dans la décoration. En cas de cambriolage, cela permet d'enregistrer des preuves sans laisser la possibilité de les détruire.

Comment installer une caméra de surveillance chez soi ?

La majorité des solutions de vidéosurveillance présentent une installation sans perçage ni travaux. Certaines se fixent encore au plafond ou au mur, avec ou sans raccordement filaire. On parle de caméra « PoE » pour indiquer une alimentation par câble Ethernet. Il en existe même dont l'alimentation dépend d'un panneau solaire.

Les caméras IP peuvent être contrôlées à distance. Elles se connectent sans fil à votre box Internet. Elles sont alors accessibles via votre réseau 4G/5G.

Les kits sont plus complets. Un ensemble de caméras est livré avec un serveur. Il vous permet un contrôle sans fil sur chaque appareil du réseau. Il stocke les photos ou vidéos envoyées par chaque caméra.

Combien coûte une caméra de surveillance ?

Une simple caméra d'intérieur peut coûter moins de 20 €. Les modèles d'extérieur sont un peu plus chers (à partir de 30 €) en raison de leur étanchéité ou d'un signal requis plus puissant. Des modèles comme les caméras-espions sont également plus onéreux.

L'ajout d'éléments supplémentaires (comme un panneau solaire ou un serveur) vous rapprochera de la centaine d'euros. Les kits de vidéosurveillance sont au-delà des 200 €.

Les 5 caméras de surveillance à découvrir en 2024

De 18,04 € à 329,99 €, voici des exemples de caméras de surveillance pour chaque budget.

Imou 2K : la caméra de surveillance multifonction à tout petit prix

Avec une définition de 2K, la caméra Imou fait partie des solutions les plus abordables. Ce modèle d'intérieur délivre une haute définition, supérieure à la 1 080 p. Sa rotation à 360° vous permet de couvrir l'ensemble d'une pièce.

Elle dispose également d'une fonction de détection basée sur l'intelligence artificielle. Avec l'audio bidirectionnel, elle laisse la possibilité de communiquer avec les personnes à votre domicile. Équipée d'une alarme, elle peut faire office de babyphone ou vous aider à veiller sur vos animaux de compagnie.

Compatible avec Alexa, elle peut être disposée n'importe où. Elle enregistre ses vidéos sur une carte SD, jusqu'à 256 Go. Imou assure également un service cloud avec 30 jours d'essai gratuit.

Ses avantages :

Image en définition 2K.

Stockage sur carte SD.

Avec audio bidirectionnel.

Ses inconvénients :

La détection des bruits anormaux à revoir.

Acheter la caméra Imou 2K

Annke C500 : une caméra PoE à l'image Super HD

Cette caméra est alimentée par un unique câble Ethernet. Discrète, elle est étudiée pour une fixation au mur ou au plafond. Elle présente une connexion parfaitement stable en toutes circonstances.

Une fois en place, ce modèle PoE offre une définition Super HD 5 mégapixels. Cela représente 150 % en plus par rapport à un équivalent 1 080 p. Sa fonction WDR vous permet de voir même en cas de surexposition.

Elle prend en charge les derniers formats de codage vidéo, le H.265 en particulier. Cela favorise la captation de longs enregistrements (jusqu'à 7 fois supérieure à l'ancien H.264). Elle dispose de fonctions d'alertes à recevoir sur votre smartphone.

Cet appareil de surveillance peut être installé en extérieur. Il est certifié IP67, avec une résistance aux températures de -30 °C à 60 °C.

Ses avantages :

Haute définition.

Codecs vidéo efficaces.

Installation possible en extérieur.

Ses inconvénients :

Installation filaire plus fastidieuse.

Commander l'Annke C500

VCY E27 : la caméra espion en forme d'ampoule

Cette caméra est conçue pour tromper les cambrioleurs, en plus de rester discrète. Son installation s'apparente à celle d'une ampoule classique. Elle remplace votre éclairage : cela vous donne un endroit tout indiqué pour la poser. Avec les Wi-Fi 2,4/5 Ghz, votre système de surveillance est prêt en quelques minutes.

L'E27 fournit une image full HD 1 080 p, avec un passage automatique au mode de vision nocturne infrarouge. Intéressante comme babyphone, elle détecte les mouvements. Elle peut également prendre des photos.

Elle dispose de son propre emplacement de carte SD pour l'enregistrement des vidéos. Elle effectue des rotations sur 360° pour une surveillance complète de la pièce. Son audio bidirectionnel vous permet de parler ou d'entendre.

Ses avantages :

Avec audio bidirectionnel.

Se fond dans la décoration.

Rapide à installer.

Ses inconvénients :

Qualité vidéo perfectible.

Choisir la VCY E27

ieGeek 2K : la caméra de surveillance à alimentation solaire

Avec son panneau solaire fourni, cette caméra de surveillance évite le long tirage de câble.

Elle offre une image en définition 2K, de jour comme de nuit. Quand la lumière baisse, elle diffuse son propre éclairage afin de garder une image nette en couleur. L'appareil dispose de l'audio bidirectionnel.

Elle est en mesure de capter des éléments comme les visages ou les plaques d'immatriculation. Grâce à l'intelligence artificielle, la marque promet une précision de 99 % afin de réduire le risque de fausse alarme. En cas d'alerte avérée, elle peut vous avertir, déclencher une sirène ou ses lumières.

Elle stocke vos vidéos sur une carte SD ou sur le cloud. Elle vous donne également accès à l'ensemble de son historique de détection. Vous pouvez gérer son accès par d'autres utilisateurs.

Ses avantages :

Installation en une minute.

Partage multiutilisateur possible.

Détection plus intelligente.

Ses inconvénients :

Des options payantes à prévoir.

Acheter l'ieGeek 2K

Hiseeu 8WK-4HBC23 : le kit de vidéosurveillance avec 4 caméras

Ce kit comporte un ensemble de 4 caméras avec leur serveur dédié. Il y a deux appareils PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Pourvues d'une vision panoramique avec zoom motorisé, elles sécurisent efficacement de grands espaces. Les deux caméras Wi-Fi sont faciles à installer partout où c'est nécessaire.

L'ensemble fournit des vidéos en définition HD 5 mégapixels. Le stockage se fait le serveur de 1 To, avec un canal NVR capable de s'étendre jusqu'à 8 caméras. En cas de détection de mouvement, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Sa sensibilité est personnalisable.

Les caméras comprennent l'audio bidirectionnel. Certifiées IP66, elles peuvent être installées en extérieur. Elles comportent des LED capables d'améliorer la vision nocturne. Chaque accessoire affiche une vision claire jusqu'à 20 mètres.

Ses avantages :

Installation possible en extérieur.

Couvre de grands espaces.

Vision nocturne performante.

Ses inconvénients :

Pas de schéma pour le raccordement NVR.

Commander l'Hiseeu 8WK-4HBC23

N'attendez pas les vacances pour vous équiper en caméras de surveillance. Ces appareils peuvent servir à anticiper les accidents de la vie quotidienne comme quand votre animal s'échappe de votre jardin ou quand le facteur livre votre colis. Des modèles comme la VCY E27 se fondent même dans votre décoration. Choisissez votre formule dès maintenant avec les réductions d'Amazon !