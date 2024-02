Sélection d’appareils à crêpes immanquables

De la poêle la plus simple à l'appareil électrique le plus polyvalent, les solutions ne manquent pas. Nous avons pris soin de réunir des solutions différentes afin de répondre aux besoins de tous les publics. Profitez des soldes d'hiver pour en apprendre plus à leur sujet et les commander pour moins cher.

La poêle à crêpes Tefal Day by Day On, le premier ustensile pour des crêpes réussies

Cette crêpière dispose des innovations emblématiques de Tefal, comme son Thermo-Signal. Il indique lorsque la température de cuisson idéale pour vos crêpes est atteinte. Il vous donne une garantie supplémentaire de ne jamais rater votre préparation.

Sa base est prévue pour répartir la chaleur de manière homogène. L'ustensile est compatible avec tous les feux (sauf l'induction) et facile à nettoyer grâce à un revêtement antiadhésif. Son diamètre de 25 cm autorise la réalisation de grandes crêpes en une seule fois.

La crêpière électrique Crêpe Time 1 500 W Senya, pour des crêpes petites et grandes

Pour des crêpes plus imposantes, vous pourrez compter sur le modèle Crêpe Time. Cet appareil électrique est livré avec deux plaques interchangeables. La première réalise de grandes crêpes, jusqu'à 30 cm de diamètre. La seconde peut en produire jusqu'à quatre simultanément, de 11 cm de diamètre chacune.

Ces deux plaques sont réalisées en fonte d'aluminium, un matériau endurant et facile à entretenir. Elles sont compatibles avec le lave-vaisselle. L'engin dispose de pieds antidérapants et d'un thermostat réglable à cinq positions. En plus des crêpes, il est compatible avec la réalisation de pancakes, de fajitas, de galettes, etc.

La crêpière électrique Tefal Crep'Party, repas gourmands en famille au programme

Avec six espaces de cuisson indépendants et autant de spatules fournies, la Crep'Party s'adresse aux repas les plus conviviaux, avec vos amis ou vos proches. Chaque invité gère la cuisson de ses crêpes comme il le souhaite.

Au centre, se trouve le Thermo-Spot, un indicateur pour savoir quand l'appareil atteint la température de cuisson idéale.

Entre deux utilisations, les spatules et le cordon peuvent être rangés sous l'appareil. Son revêtement antiadhésif simplifie son entretien. Fabriqué en France, le Crep'Party de Tefal convient aux crêpes, mais aussi aux blinis et aux pancakes.

L'appareil 4-en-1 Cheese & Stone Senya : pour tous vos futurs dîners

Ce modèle de la marque Senya permet d'aller au-delà de la Chandeleur, satisfaisant vos envies sucrées et salées. Au-dessus de l'appareil, deux parties autorisent des cuissons au grill : c'est là que vous pouvez préparer les crêpes, mais aussi des grillades en intérieur. L'autre partie reçoit une pierre, vous offrant de nouvelles saveurs.

Sur la partie inférieure, il est possible de réaliser des raclettes. Au total, ce grand appareil électrique peut recevoir jusqu'à huit personnes, convenant aux repas en famille et entre amis. Il dispose d'un thermostat réglable (avec témoin lumineux). Son revêtement antiadhésif simplifie son entretien.

Profitez de ces remises, et de beaucoup d'autres encore pendant les soldes d'hiver. Découvrez quelle crêpière est idéale pour vos prochaines soirées crêpes. Apprenez-en plus sur les appareils récemment mis au point par les marques et découvrez de nouvelles fonctionnalités pour la réalisation de crêpes toujours plus savoureuses.