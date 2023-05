SFR : la montre Honor GS3 et les EarBuds3 Pro offerts

En ce moment, l'enseigne lance une nouvelle très bonne affaire !

En craquant pour le smartphone pliant Honor Magic Vs et le forfait mobile 150 Go 5G, l'opérateur vous offre une montre connectée et des écouteurs sans fil. Il vous propose aussi votre nouveau téléphone pour 1 € seulement. Chaque appareil fait partie des solutions haut de gamme de sa catégorie, tandis que le forfait SFR vous promet des téléchargements plus rapides que jamais. Poursuivez votre lecture : nous vous donnons toutes les informations à connaître.

Vos accessoires high-tech offerts avec votre forfait 5G

Voici d'abord les détails de l'offre. En ce moment chez SFR, de multiples abonnements vous assurent une solide remise sur le smartphone Honor Magic Vs. Vendue sans forfait à 1 599 €, sa version 512 Go est disponible pour 100 € et 24 mensualités de 59,55 € avec l'un de ses forfaits sans engagement :

Le forfait 100 Go à 15,99 €/mois pendant un an, puis à 30,99 €/mois.

Le forfait 200 Go à 34,99 €/mois pendant un an, puis à 34,99 €/mois.

SFR ne s'arrête pas là. Ses forfaits avec engagement de 24 mois vous permettent même d'obtenir ce smartphone pour seulement 1 €. La solution la plus attractive reste sa formule 150 Go à 31,99 €/mois pendant un an (+ 24 mensualités de 35 €), puis à 44,99 €/mois.

D'abord conçue pour les plus grands utilisateurs d'Internet, elle se décline aussi dans une version 220 Go à 51,99 €/mois pendant un an, puis à 64,99 €/mois.

Quel que soit votre choix, ce smartphone s'accompagnera de la montre Honor GS3 et des écouteurs Honor EarBuds3 Pro. Totalement gratuits, ces accessoires rehaussent le rapport qualité-prix de ce bon plan. Ils vous donnent l'occasion de découvrir l'univers de la marque pour bien moins cher et en étalant vos mensualités.

Le smartphone Honor Magic Vs est un smartphone pliant. Idéal pour les fans de vidéos en ligne, les grands lecteurs ou même pour certains usages professionnels, il offre un gigantesque écran de 7,9" une fois déplié. Appareil très haut de gamme, ce smartphone compatible 5G est livré avec des accessoires tout aussi performants.

La montre Honor Watch GS3, un monstre de puissance au style traditionnel

Il y a beaucoup à dire sur la montre fournie avec votre smartphone. C'est d'abord un appareil connecté conçu pour les utilisations quotidiennes et urbaines. Les fonctionnalités les plus simples, comme le réveil, la lampe-torche ou la lecture de musique, sont autant d'initiatives utiles dans votre vie de tous les jours.

Si vous avez besoin d'un compagnon pour vos sessions sportives, la Watch GS3 vous permet de suivre votre niveau d'oxygène dans le sang et d'autres indices corporels. Une intelligence artificielle se charge même de mesurer votre rythme cardiaque. En plus de comprendre un GPS utile pour la pratique sportive en extérieur, elle lui ajoute une fonction GNSS double fréquence. Cela lui apporte une bien meilleure précision pour le suivi de vos tracés.

L'ensemble de ces fonctions est pourtant logé dans un design se rapprochant d'une montre conventionnelle. Elle se fait discrète à votre poignet et s'adapte bien à vos tenues de tous les jours. Sa batterie lui assure une belle autonomie, en plus de profiter de la charge rapide. L'Honor Watch GS3 peut recharger une journée entière d'autonomie en seulement 5 minutes de charge, vous épargnant de devoir la retirer trop longtemps.

Les EarBuds3 Pro, des écouteurs True Wireless extrêmement légers et discrets

Complétant l'équipement des citadins nomades, les écouteurs EarBuds3 Pro sont synonymes d'une grande discrétion. Elle se remarque d'abord dans leur légèreté : chaque écouteur ne pesant que 5,1 grammes, ils s'oublient très vite une fois installés. Elle s'exprime aussi dans la conception intra-auriculaire, qui ne laisse apparaître qu'une simple tige à votre entourage.

Une fois connectés, ces écouteurs sans fil assurent un excellent rendu sonore. Le tweeter PZT se charge d'assurer des voix et des aigus cristallins, y compris durant la prise d'appels. Les basses profitent aussi d'un soin particulier. Les EarBuds3 Pro disposent d'une réduction active de bruit. Vous avez l'habitude de prendre le train ? Ou d'utiliser vos écouteurs durant votre session sportive ? Lancez-les et vous n'entendrez rien d'autre que votre musique.

Vous n'aurez rien à faire : l'intelligence artificielle intégrée à ces écouteurs détecte automatiquement ce que vous attendez d'elle. Un mode Ultra annule même les bruits les plus forts, pouvant aller jusqu'à 46 dB.

Malgré leur gabarit réduit, ces écouteurs Honor affichent jusqu'à 24 heures d'autonomie avec leur étui fourni, leur recharge rapide et leur charge sans fil. Ils sont livrés avec différents embouts afin de s'adapter à chaque type d'oreille.

Vous connaissez tous les détails des appareils accompagnant les forfaits mobiles 5G de SFR. C'est l'occasion de découvrir le nouveau réseau, bien plus rapide que l'ancien réseau 4G. Avec lui, tous vos téléchargements, même les plus lourds, ne prendront qu'un instant. Et avec 150 Go de data, vous n'aurez plus à vous inquiéter de votre plafond de données.