SFR : Nouvelle offre Fibre Netflix pour profiter de vos programmes préférés

Mais certaines sont conçues pour vous rapprocher de vos usages favoris, comme le jeu vidéo ou le streaming.

Côté vidéo, l'opérateur vient justement de lancer une offre comprenant la célèbre plate-forme Netflix. C'est l'occasion de découvrir l'une et l'autre en profitant d'un prix réduit. Voilà les détails de cette offre et tout ce qu'elle comprend pour le visionnage de vos séries.

SFR Fibre Netflix : tout ce qu'il vous faut pour le visionnage de vos vidéos

L'offre Fibre Netflix s'appuie sur la formule Box 7 de SFR. Ce pack doit vous apporter un débit bien plus élevé que le traditionnel ADSL. Avec un Internet allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 700 Mbit/s en téléversement, votre navigation sera plus rapide que jamais.

Il y a des cas où la Fibre devient même indispensable. Dans le cas du streaming, par exemple, le développement de la définition 4K (et même de la 8K) alourdit chaque film ou épisode de série. La Fibre permet de répondre à ce problème. Avec la Box 7, vous pourrez continuer de télécharger vos films en quelques minutes seulement ou profiter d'un streaming toujours fluide.

C'est pourquoi l'offre Fibre Netflix est très bien pensée. À 23,99 € pendant 6 mois, puis à 35,99 €/mois, elle s'accompagne d'un abonnement inclus à Netflix Standard. En réunissant les deux services, cette formule avec engagement de 12 mois vous permet de profiter d'un prix réduit.

Cette solution comprend aussi le Wi-Fi 5, l'une des dernières générations de réseau sans fil. Des options complémentaires s'offrent à vous, comme le répéteur Wi-Fi. La box de poche 4G vous permettra de profiter d'un Internet garanti où que vous alliez. Vous trouverez enfin tous les services indispensables, directement inclus à votre abonnement : découvrez 160 chaînes et services TV et les appels illimités vers les fixes en France.

Offre Fibre Power, Fibre Premium, PlayStation 5... Les autres solutions SFR à découvrir

La Box 7 ne vous suffit pas ? Selon vos besoins, vous pourriez opter pour un forfait Internet encore plus conséquent. Les familles nombreuses, par exemple, auront besoin d'un forfait adapté à d'importants usages.

SFR a donc mis au point d'autres formules encore plus performantes. La première est la Box 8. Intégrée à l'offre Fibre Power, elle vous fait profiter d'un débit allant jusqu'à 2 Gbit/s partagés et à 200 chaînes TV pour 27,99 €/mois pendant un an. L'option Fibre Premium est la plus conséquente : le débit en téléchargement peut atteindre 8 Gbit/s, avec un Internet garanti et un répéteur Wi-Fi inclus pour 33,99 €/mois pendant 12 mois. Les deux formules vous donnent aussi accès à des prix préférentiels chez Netflix, Disney+ et Amazon prime.

Vous avez des besoins plus modestes ? Avec ses 500 Mo/s en téléchargement, l'offre Fibre Starter est toujours disponible à 20,99 €/mois pendant 1 an.

D'autres offres promotionnelles sont disponibles. Le bon plan emblématique de SFR reste l'offre Box + PS5. En choisissant la solution Fibre Premium à 43,99 €/mois pendant 1 an, la nouvelle console de Sony dans sa version Digitale vous attend à 269 € + 8 € supplémentaires sur votre abonnement. Cela vous donne la possibilité de trouver votre PlayStation 5 pour moins cher.

Avec toutes ces formules, SFR a forcément un abonnement adapté à vos besoins. Pour les utilisateurs Netflix, ces offres ne vous assurent pas seulement un bon prix. Elles vous garantissent une grande fluidité pour le visionnage de tous vos contenus en streaming. Prenez le temps de comparer les différentes formules et souscrivez directement sur le site.