PS5 : Recevez votre PlayStation 5 avec l'offre Box Fibre SFR

Proposée dans sa version Digitale, le succès de la PlayStation 5 ne se dément pas. Vous ne la connaissez pas encore ? Pas de souci : nous vous donnons toutes les informations utiles sur cette console de salon et sur l'offre qui l'entoure.

Les détails de l'offre Box + PS5 de SFR

SFR propose différents abonnements avec engagement de 24 mois vous permettant d'accéder à la Fibre. Selon la formule que vous choisirez, vous profiterez d'une remise plus ou moins importante sur votre future console :

La formule SFR Fibre Starter est à 30,99 €/mois pendant un an (puis 44,99 €/mois). La console de Sony vous attendra à 319 € + 8 €/mois sur votre abonnement.

La formule SFR Fibre Power est à 37,99 €/mois pendant un an (puis 49,99 €/mois). La PS5 sera à 299 € + 8 €/mois sur votre abonnement.

La formule SFR Fibre Premium est à 43,99 €/mois pendant un an (puis 56,99 €/mois). La PS5 sera à 269 € + 8 €/mois sur votre abonnement.

Avec un tel prix réduit, la version Fibre Premium devient la plus intéressante. En plus de cette remise, l'offre Box vous assure un Internet garanti et pouvant aller jusqu'à 8 Gb/s, le tout nouveau réseau sans fil Wi-Fi 6 et 200 chaînes TV incluses.

Ce n'est pas tout. Les bons plans actuels s'accompagnent d'une multitude d'accessoires. En plus de votre console de dernière génération, le pack que vous recevrez contiendra :

Une seconde manette DualSense ;

Un casque audio sans fil Pulse 3D ;

Une carte cadeau PlayStation Network de 50 € pour l'achat de vos premiers jeux.

La PS5 Digitale Edition : un bijou de technologie pour le jeu vidéo

La console de Sony reste le principal intérêt de ce pack. C'est ici la version Digitale de l'appareil qui est proposée. Pas de lecteur de disque et pas de boîte de jeu qui traîne : vous téléchargerez vos jeux directement depuis Internet. Cette solution est idéale avec l'abonnement Fibre de SFR. Elle vous permettra de recevoir vos titres favoris en quelques minutes seulement.

Avec la PlayStation 5, Sony a une nouvelle fois repoussé les frontières du réalisme dans les jeux vidéo. Cette console intègre de nouvelles technologies, comme le raytracing. Avec le traitement HDR, ce type de technologie repense entièrement le fonctionnement de l'éclairage afin de proposer une expérience plus immersive que jamais. Ajoutez à cela un rendu 4K 120 Hz, avec prise en charge des flux 8K, et vous obtiendrez une image d'une extrême richesse.

Il y a des nouveautés du côté des contrôles. La PS5 intègre le retour haptique. S'appuyant sur la nouvelle génération de manettes DualSense, elle permet de simuler davantage de sensations pour le joueur. Dans un jeu de tir par exemple, il ressentira le recul de son arme.

Quelques innovations supplémentaires sont à souligner. L'interface a été repensée afin de simplifier un changement de jeu rapide et les fonctionnalités connectées (le partage de vos exploits sur les réseaux sociaux, par exemple). La nouvelle conception permet une console plus silencieuse, malgré une puissance de calcul inégalée.

Voilà tout ce que vous deviez savoir sur la PS5 Digitale et l'offre Fibre dont elle fait l'objet chez SFR. Choisissez votre abonnement et profitez d'une console next-gen moins chère. Mais ne traînez pas : les stocks de PlayStation 5 ont l'habitude de partir très vite chez l'opérateur.