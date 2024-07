Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 : Une qualité d’image au meilleur prix

Il s'illustre par sa capacité à offrir une qualité d'image exceptionnelle avec une autonomie solide. Livraison gratuite incluse.

Le Xiaomi Redmi Note 13 : une qualité d'image exceptionnelle

Le Xiaomi Redmi Note 13 4G est équipé d'un écran de 6,67 pouces, offrant une expérience visuelle immersive. Sa triple caméra ultra haute résolution, boostée par l'IA, permet de capturer des photos de haute qualité. Le processeur Qualcomm Snapdragon assure une performance rapide pour toutes les tâches quotidiennes.

Xiaomi Redmi Note 13 4G

Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 : les caractéristiques techniques

Le Xiaomi Redmi Note 13 4G est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 685, assurant une performance rapide/efficace au quotidien, du multitâche aux jeux intensifs. Avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, il offre suffisamment d'espace pour toutes vos applications, photos, vidéos ou tous vos fichiers.

Écran : 6,67" AMOLED, 2 400 x 1 080 pixels, 120 Hz.

Processeur : Qualcomm Snapdragon 685.

: 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne. Caméra : triple caméra arrière (108 MP, 8 MP, 2 MP), caméra frontale 16 MP.

: 5 000 mA h avec charge rapide 33 W. Système d'exploitation : Android 12 avec MIUI 14.

Autres : capteur d'empreinte intégré à l'écran, Gorilla Glass 3, double SIM.

Xiaomi Redmi Note 13 : le smartphone des amateurs de photo

Ce modèle est disponible à 249 € avec la livraison gratuite.

Les points forts :

Écran AMOLED 120 Hz pour une expérience visuelle fluide.

Triple caméra 108 MP pour des photos ultra détaillées.

Batterie longue durée avec charge rapide.

Design élégant et moderne en couleur bleue.

Mémoire interne de 256 Go pour un stockage optimal.

L'offre chez E.Leclerc

Le Xiaomi Redmi Note 13 4G 256 Go est disponible dans le coloris bleu avec la livraison gratuite incluse. Pour découvrir plus d'offres et de produits, rendez-vous sur le site E.Leclerc.