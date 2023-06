Smeg : une bouilloire sans fil pour les papas qui n’aiment pas le café

Si le vôtre n'apprécie pas tout particulièrement le café, pourquoi ne pas lui offrir une bouilloire haut de gamme pour lui permettre de préparer de délicieux thés ? La bouilloire sans fil Smeg des années 50 plaira sans aucun doute aux papas amoureux des objets vintage et des boissons chaudes.

Fête des Pères : offrez aux papas cette bouilloire Smeg crème au style des années 50

La bouilloire Smeg se distingue des autres bouilloires par son look rétro et vintage incomparable. L'appareil arbore une apparence digne des années 1950, avec une forme bombée et compacte. Elle ne prend pas beaucoup de place dans la cuisine, mais peut toutefois idéalement la sublimer. Par ailleurs, il s'agit d'une bouilloire sans fil. Vous ne serez donc gêné par aucun câble.

La bouilloire Smeg dispose d'une structure intérieure en acier inox double paroi. Cette matière est faite pour maintenir l'eau au chaud plus longtemps. Notez que la bouilloire peut accueillir jusqu'à 0,8 litre d'eau (soit 3 tasses). En bref, il s'agit du présent parfait pour les papas qui n'aiment pas le café, mais apprécient de boire de bons thés.

La bouilloire Smeg est actuellement vendue au prix de 129,99 € sur le site Internet de Conforama. Elle vous est proposée en couleur crème, mais d'autres coloris sont également disponibles (vert, noir, rose, etc.).

Toutes les caractéristiques de la bouilloire Smeg

Les appareils de la marque Smeg sont souvent perçus comme étant des produits haut de gamme, et c'est loin d'être un hasard. En ce qui concerne la bouilloire, cette dernière dispose de nombreuses fonctionnalités :

1 400 W de puissance ;

Structure intérieure en acier inox ;

Structure extérieure et base en plastique ;

Finition chromée ;

Pas de maintien à température ;

Arrêt automatique lorsque l'eau atteint 100°C (ou en cas d'absence d'eau) ;

Présence d'un filtre anticalcaire ;

Ouverture du couvercle large à 80 ° ;

Pieds antidérapants en caoutchouc ;

Lumière LED on/off ;

Dimensions 15 x 20 x 45 cm.

C'est le moment de faire plaisir à votre papa avec cette bouilloire Smeg à l'occasion de la fête des Pères. Notez que pour un achat aujourd'hui, vous serez livré sous 6 jours. Rendez-vous sans plus tarder sur le site de Conforama pour en savoir davantage.