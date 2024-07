Soldes Carrefour : Jusqu'à -40 % sur les smartphones iPhone, Samsung, Xiaomi

Les soldes Carrefour sont enfin là. Cette année, les amateurs de smartphones vont être gâtés avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à 40 %. Profitez de cette période pour acquérir le smartphone de vos rêves à un prix imbattable. Voici quelles sont les offres à ne pas manquer.

Samsung Galaxy S23 512 Go : une autonomie longue durée parfaite pour les besoins exigeants

Le Samsung Galaxy S23+ 512 Go est doté d'un écran Infinity-O de 6,6 pouces en Full HD+ avec une résolution de 2 340 x 1 080p. Il offre une expérience visuelle immersive. Sa mémoire interne de 512 Go et sa RAM de 8 Go garantissent un fonctionnement fluide.

Équipé d'une batterie de 4 700 mA h avec charge rapide filaire de 45 W et sans fil de 10 W, il assure une autonomie longue durée. Le processeur SnapDragon 8 Gen 2 offre des performances exceptionnelles pour toutes vos tâches.

Avec une caméra principale de 50 Mpx, une vidéo en 8K et un zoom optique 3x, capturez des images et vidéos de qualité professionnelle. Sa certification IP68 le rend résistant à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy S23 vous est proposé à 803,40 € au lieu de 1 339 € sur le site de Carrefour.

Samsung Galaxy Z Fold4 256 Go Noir : une œuvre d'art technologique

Le Samsung Galaxy Z Fold4 256 Go est un smartphone pliable. Il offre une expérience visuelle immersive avec un écran externe plus large. Il dispose d'une charnière affinée et de bordures réduites. Il s'agit du Galaxy Z Fold le plus léger jamais conçu, il garantit une prise en main confortable.

Côté productivité, le Galaxy Z Fold4 permet de :

Basculer rapidement entre les applications.

Utiliser le glisser-déposer pour scinder l'écran.

Gérer plusieurs applications simultanément.

Il est équipé du puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et d'une batterie de 4 400 mA h avec charge rapide.

Le smartphone dispose d'un appareil photo principal de 50 Mpx avec un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 vous est proposé à 1 079,40 € au lieu de 1 799 € sur le site de Carrefour.

iPhone 14 256 Go violet : une expérience utilisateur époustouflante

L'iPhone 14 256 Go offre un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Il assure des visuels détaillés. La puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs garantit des performances élevées.

Le système photo avancé capture des images d'excellentes qualités dans toutes les conditions de lumière. Le mode Cinématique en 4K Dolby Vision permet de réaliser des vidéos de qualité professionnelle. Le mode Action assure des séquences stables.

L'iPhone 14 intègre également la technologie de Détection des accidents. Cette fonctionnalité de sécurité vitale appelle les secours en cas de besoin. Avec une autonomie d'une journée entière et jusqu'à 20 heures de lecture vidéo, il vous accompagne tout au long de la journée.

L'iPhone 14 256 Go vous est proposé à 687,20 € au lieu de 859 € sur le site de Carrefour.

Xiaomi Redmi 9A 32 Go Gris Granite : une excellente capacité de stockage

Le Xiaomi Redmi 9A 32 Go est un smartphone performant. Il est doté d'un écran de résolution 720 x 1 600. Équipé du processeur Helio G25, il assure des performances fluides.

Sa batterie de 5 000 mA h vous permet de rester connecté toute la journée sans avoir à recharger fréquemment. Avec ses deux emplacements pour cartes SIM, le Redmi 9A est parfait pour gérer vos communications personnelles et professionnelles sur un seul appareil.

Ce modèle dispose d'une capacité de stockage de 32 Go, idéale pour stocker vos applications, photos et fichiers essentiels. La fonction de charge rapide vous permet de recharger votre téléphone en un temps réduit, ajoutant à sa praticité.

Le Xiaomi Redmi 9A vous est proposé à 111,92 € au lieu de 139,90 €.

Quel smartphone choisir ?

Finalement, le Galaxy Z Fold4 est idéal pour les amateurs de technologie de pointe. Pour les fans d'Apple, iPhone 14 est une excellente option. Si vous êtes à la recherche d'un bon rapport qualité/prix, préférez le Xiaomi Redmi 9A. Enfin, si vous avez besoin d'un grand espace de stockage, choisissez le Samsung Galaxy S23.

réductions significatives. Profitez de cette occasion pour acheter un nouveau smartphone sans entraver votre budget. Consultez le site Carrefour pour découvrir l'étendue des offres.

