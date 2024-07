Soldes Cdiscount : 300 € de réduction sur ce PC gaming Lenovo

Avec son processeur Ryzen 5 puissant, sa carte graphique NVIDIA RTX 2050 et son grand écran Full HD, il offre une expérience de jeu immersive et fluide à prix imbattable.

PC Portable Gamer LENOVO IdeaPad Gaming 3 : performance et fluidité pour des jeux immersifs

Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5500H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2050, le LENOVO IdeaPad Gaming 3 offre des performances remarquables pour vous permettre de profiter pleinement de vos jeux préférés. Avec sa mémoire vive de 16 Go et son SSD de 512 Go, vous bénéficiez d'une grande réactivité et d'un espace de stockage généreux pour vos jeux et applications. Son écran Full HD de 15 pouces offre un affichage net et précis, idéal pour des sessions de jeu immersives.

PC Portable Gamer LENOVO IdeaPad Gaming 3 : un design élégant et un clavier réactif

Le LENOVO IdeaPad Gaming 3 arbore un design à la fois élégant et robuste, parfait pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Son clavier rétroéclairé offre une saisie précise et confortable, même dans les environnements sombres.

La connectique complète du PC portable vous permet de brancher tous vos périphériques de jeu et accessoires.

3 points forts du produit :

Performance et fluidité : processeur AMD Ryzen 5 5500H, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2050, mémoire vive de 16 Go et SSD de 512 Go.

Immersion totale : écran Full HD de 15 pouces, design élégant et clavier réactif.

Connectivité complète : pour brancher tous vos périphériques de jeu et accessoires.

