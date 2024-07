Soldes Cdiscount : Top 3 des meilleurs PC gamer en promotion

Des machines puissantes, performantes, avec des technologies avancées, parfaites pour les gamers passionnés à la recherche de fluidité ou de performance pour obtenir la meilleure expérience de jeu. Profitez de ces promotions pour améliorer votre setup.

PC portable Gamer ERAZER : la puissance au service de la fluidité

Le PC portable gamer ERAZER DEPUTY P60 est équipé d'un écran de 15,6" FHD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz afin de vous offrir une fluidité incroyable pour les jeux. Son processeur Intel i7-12650H et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 garantissent des performances de haut niveau. Ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go assurent une grande réactivité avec un espace de stockage suffisant. Livré sans système d'exploitation, il vous laisse la liberté de choisir le bon pour vous.

15,6" FHD 144 Hz pour une expérience visuelle fluide. Processeur : Intel i7-12650H 2,3 GHz pour des performances élevées.

NVIDIA GeForce RTX 4070 (TGP 100 W) pour des graphismes époustouflants. Mémoire : 16 Go de RAM et SSD 512 Go pour une réactivité optimale.

Prix : 979,99 € au lieu de 999,99 € sur Cdiscount.

Commander le PC portable Gamer ERAZER

PC Portable Gamer ASUS :des performances optimales avec un design robuste

Le PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming A17 est conçu pour offrir des performances de jeu exceptionnelles avec son écran de 17,3 pouces FHD 144 Hz, son processeur AMD Ryzen 7 7735HS et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go. Il est doté de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, le tout garantit une grande réactivité avec un espace de stockage rapide. Son design robuste en fait un compagnon idéal pour les joueurs mobiles.

17,3" FHD 144 Hz pour une immersion totale. Processeur : AMD Ryzen 7 7735HS pour une puissance de traitement élevée.

NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go pour des graphismes de haute qualité. Mémoire : 16 Go de RAM et SSD 512 Go pour une réactivité rapide.

Prix : 1 289,99 € au lieu de 1 529,99 € (-16 %) sur Cdiscount.

Acheter le PC Portable Gamer ASUS

PC Gamer Vibox VI-61 : conçu pour les joueurs

Le pack complet Vibox VI-61 PC Gamer comprend un PC gamer équipé d'un processeur AMD Ryzen 3-3200G avec la carte graphique intégrée Radeon Vega 8. Le PC est doté de 16 Go de RAM avec un SSD de 1 To, une grande réactivité pour un espace de stockage généreux.

Le pack inclut également un écran de 22 pouces, un clavier gaming RGB, une souris gaming RGB avec un casque gaming, parfait pour les gamers débutants ou disposant d'un petit budget.

AMD Ryzen 3-3200G pour des performances de jeu solides Carte graphique : Radeon Vega 8 pour des graphismes intégrés de qualité.

16 Go de RAM et SSD 1 To pour un démarrage rapide et un espace de stockage généreux. Inclus : écran 22", clavier gaming RGB, souris gaming RGB et casque gaming.

Prix : 529,95 € au lieu de 579,95 € (-9 %) sur Cdiscount.

Commander le Vibox VI-61 PC Gamer avec écran 22"

Joueur passionné ou à la recherche de votre premier setup gaming, ces machines offrent des performances exceptionnelles pour vous proposer de belles expériences de jeu. Profitez des soldes pour consulter les offres disponibles sur Cdiscount et équiper votre setup avec du matériel de qualité.

Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour La Tribune.