Soldes d’été : 20 % de remise sur la Samsung Galaxy Watch6  !

La Samsung Galaxy Watch6 40 mm Graphite Bluetooth est actuellement disponible à 256,34 € au lieu de 319 € sur Cdiscount, soit une réduction de 20 %. Son écran est 20 % plus grand et ses bordures sont 30 % plus fines. Vous pouvez personnaliser votre montre avec une infinité de cadrans ou bracelets interchangeables.

La Galaxy Watch6 : une montre intelligente au service du bien-être

La Galaxy Watch6 offre un coaching du sommeil pour améliorer la qualité de vos nuits, avec un suivi du cycle menstruel optimisé pour les femmes. Vous pouvez surveiller votre fréquence cardiaque en continu, effectuer des électrocardiogrammes en temps réel. La montre mesure votre tension artérielle directement depuis votre poignet avec la possibilité de mesurer la composition corporelle (masse graisseuse, musculaire et hydrique).

Caractéristiques techniques :

Écran : 20 % plus grand et bordures 30 % plus fines pour une meilleure lisibilité.

20 % plus grand et bordures 30 % plus fines pour une meilleure lisibilité. Personnalisation : système d'attache simple pour changer de bracelet.

système d'attache simple pour changer de bracelet. Résistance : écran en verre saphir, résistant à l'eau (IP68, 5 ATM).

écran en verre saphir, résistant à l'eau (IP68, 5 ATM). Performance : processeur 18 % plus rapide, autonomie de 40 heures.

processeur 18 % plus rapide, autonomie de 40 heures. Suivi de santé : coaching du sommeil, suivi du cycle menstruel, fréquence cardiaque, électrocardiogramme, tension artérielle, composition corporelle.

coaching du sommeil, suivi du cycle menstruel, fréquence cardiaque, électrocardiogramme, tension artérielle, composition corporelle. Sécurité : détection des chutes, envoi de SOS.

détection des chutes, envoi de SOS. Activités sportives : 90 activités sportives, détection automatique des séances d'entraînement.

90 activités sportives, détection automatique des séances d'entraînement. Connectivité : Bluetooth, GPS intégré, compatible avec Samsung Wallet.

La Galaxy Watch6 : un écran résistant plus grand

La Galaxy Watch6 offre une meilleure lisibilité avec une personnalisation infinie (cadrans variés, bracelets interchangeables). La montre est conçue pour être résistante à l'eau avec son écran en verre saphir.

Points forts de la Galaxy Watch6 :

Écran plus grand et bordures plus fines.

Personnalisation facile.

Résistance à l'eau.

Coaching du sommeil.

Suivi continu de la fréquence cardiaque.

La Samsung Galaxy Watch6 40 mm Graphite Bluetooth est actuellement en promotion à 256,34 €, soit une économie de 62 €. La livraison est gratuite. Pour découvrir plus d'accessoires (comme les écouteurs sans fil Galaxy), rendez-vous sur Cdiscount.