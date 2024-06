Soldes d'été : 4 mois offerts et 83% de remise sur ce VPN Premium

Découvrez les avantages d'un VPN

Un VPN est un logiciel installé sur votre PC, smartphone, tablette, TV et même serveur. Une fois lancé, il crée un tunnel crypté entre votre machine et Internet. En passant par un VPN, vous vous assurez une totale confidentialité de vos activités, une protection de votre vie privée, de vos données et fichiers. Lorsque le VPN est activé, il crypte votre trafic DNS. Il empêche également les fuites de votre adresse IP et de vos activités en ligne vers votre fournisseur d'accès à Internet ou d'autres parties prenantes.

En vous connectant à un serveur VPN dans un autre pays, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à des sites web et du contenu bloqués dans votre région. Cela vous permet de profiter d'un Internet libre et ouvert.

En masquant votre adresse IP réelle et en la remplaçant par l'adresse IP du serveur VPN auquel vous êtes connecté, votre activité en ligne et votre identité sont plus dures à tracer. Vos données deviennent illisibles pour les pirates, les gouvernements et les annonceurs. Vous naviguez anonymement, contournez la censure et protégez vos informations sensibles.

Un VPN a aussi un côté plus ludique avec, par exemple, l'accès aux catalogues des plateformes de streaming à l'étranger. Mais aussi la possibilité de réserver vos billets d'avion, chambres d'hôtel et location de voiture à moindre coût en comparant les offres par pays.

CyberGhost se démarque par son nombre élevé de serveurs : + de 10 000 répartis dans 100 pays, avec 21 localisations d'IP dédiées. Vous pouvez l'installer sur sept appareils avec un seul compte, pour profiter de toutes ses fonctions. Parmi celles-ci, un Kill Switch pour couper votre connexion Internet si jamais le VPN se déconnecte, pour préserver votre anonymat.

Il y a aussi le Split Tunneling, pour scinder votre connexion en deux : une passant par le VPN, l'autre par la connexion classique. CyberGhost applique en plus une politique stricte de non-journalisation : il ne conserve aucune trace de vos activités en ligne.

Particularité de CyberGhost : vous avez 45 jours d'essai gratuits, pendant lesquels vous pouvez tester le VPN et toutes ses fonctions. Vous pouvez décider ensuite de vous faire rembourser, ou non.

En ce moment, CyberGhost propose une offre exceptionnelle sur son abonnement deux ans. Seulement 2,03 €/mois avec 4 mois offerts en cadeau, soit 28 mois au total, pour un prix inférieur à celui d'un café. Il s'agit tout simplement de l'offre la plus économique de CyberGhost.

Comment choisir un VPN en 2024 ?

Pour bien choisir votre VPN, il faut suivre quelques conseils de base :

Un VPN payant : choisissez toujours un VPN avec un système d'abonnement, comme CyberGhost. Un VPN gratuit ne l'est pas pour rien : vitesses ultra limitées, trafic de vos données et de votre bande passante, fonctions restreintes, vous n'avez rien à y gagner.

choisissez toujours un VPN avec un système d'abonnement, comme CyberGhost. Un VPN gratuit ne l'est pas pour rien : vitesses ultra limitées, trafic de vos données et de votre bande passante, fonctions restreintes, vous n'avez rien à y gagner. Le nombre de serveurs : optez pour un VPN disposant de nombreux serveurs dans le monde entier. Vous aurez ainsi l'assurance d'avoir un trafic non engorgé et surtout la possibilité de vous connecter partout pour accéder à du contenu géorestreint.

optez pour un VPN disposant de nombreux serveurs dans le monde entier. Vous aurez ainsi l'assurance d'avoir un trafic non engorgé et surtout la possibilité de vous connecter partout pour accéder à du contenu géorestreint. Vitesses des serveurs : pour préserver votre confort de navigation, choisissez un VPN avec de bonnes vitesses de connexion. CyberGhost, par exemple, a des serveurs dédiés en fonction de vos activités : navigation, gaming, streaming, téléchargement. Tous sont optimisés pour une expérience optimale.

pour préserver votre confort de navigation, choisissez un VPN avec de bonnes vitesses de connexion. CyberGhost, par exemple, a des serveurs dédiés en fonction de vos activités : navigation, gaming, streaming, téléchargement. Tous sont optimisés pour une expérience optimale. Fonctions : plus un VPN a de fonctionnalités, mieux c'est. La multiplication des fonctions renforce votre sécurité et votre liberté, vous permettant de personnaliser complètement votre expérience.

plus un VPN a de fonctionnalités, mieux c'est. La multiplication des fonctions renforce votre sécurité et votre liberté, vous permettant de personnaliser complètement votre expérience. Service client : parce qu'il n'est pas toujours évident de saisir toutes les subtilités d'un VPN, vous aurez peut-être besoin de l'aide du service client. Choisissez un VPN réactif, comme CyberGhost avec son service client accessible 24 h/24, 7 j/7.

Un VPN comme CyberGhost protège vos données, votre identité et votre sécurité derrière une connexion avec un cryptage de niveau militaire. Il permet de profiter d'un Internet libre et sans frontière, d'accéder à du contenu restreint et d'élargir vos horizons numériques. Donc, si vous souhaitez avoir l'esprit serein sur Internet, n'hésitez pas à profiter de l'offre à durée limitée de CyberGhost. Pour seulement 2,03 €/mois, vous êtes tranquille pendant 28 mois.