Soldes d'été : Jusqu'à 50 % de réduction chez Hugo Boss

Hugo Boss est une marque incontournable dans la mode masculine. Ses vêtements et accessoires sont synonymes d'élégance comme de polyvalence. Ils conviennent à tous les styles, classiques comme modernes. Pour les soldes d'été 2024, rendez votre garde-robe plus chic en profitant de promotion jusqu'à -50 %.

Pull regular fit en coton et cachemire avec patch logo

Le pull regular fit combine la douceur du coton et la fibre précieuse du cachemire. Avec ses manches longues et ses poignets côtelés, il convient parfaitement à la fraîcheur du printemps ou de l'automne. Son col rond le rend intemporel, tout en vous donnant une allure décontractée. Discret, le patch logo dispose de finitions soignées.

Ce pull est disponible en cinq couleurs : vert sombre, jaune, rose clair, violet foncé et bleu foncé. Les tailles disponibles pour ce vêtement varient du S au XXL. Pour conserver l'onctuosité du cachemire, nous vous recommandons de ne pas le mettre au sèche-linge. Adoptez un lavage délicat à froid avec un repassage à faible température.

Jean slim fit bleu en denim stretch confortable

Le jean slim fit bleu est fabriqué à partir de denim de coton stretch, qui vous apporte confort et liberté de mouvement. Il vous donne une allure moderne et décontractée tout en respectant la silhouette de votre corps. Les poches sont basses autant à l'avant qu'à l'arrière avec des dispositions latérales ou plaquées. En bas des jambes droites, la coupe adopte une largeur de 35,4 cm.

Ce jean contient 20 % de coton recyclé dans sa composition. Pour ne pas abîmer ses fibres d'élasthanne, nous vous conseillons de le laver à une température de 30 °C. N'utilisez ni de sèche-linge ni de nettoyage à sec chimique. Vous pouvez le repasser avec une température moyenne. Prenez garde à choisir la bonne taille pour un confort garanti.

Polo en jersey de coton à col passepoilé

Le polo regular fit est fabriqué avec du jersey en coton. Cette matière légère convient aux journées chaudes du printemps ou de l'été. Fibre naturelle, le jersey élasthanne est élastique. Ce vêtement rappelant les chemises vous donne un look urbain ou sportswear.

Son col est rehaussé avec du passepoil afin de vous rendre plus élégant. La patte de boutonnage est invisible. Vous pouvez personnaliser votre polo en ajoutant un logo imprimé en guise de finition. Comme pour le col, les poignets sont confectionnés avec une maille plate. Peu de tailles sont disponibles (du XS au L) et son entretien doit se faire à froid pour préserver la qualité du tissu.

Chino en gabardine de coton à la coupe fuselée

Le pantalon chino HUGO Homme est un bas plus raffiné que le jean. La gabardine qui le compose est fabriquée à partir de coton cultivé de manière responsable. Ce pantalon s'associe aisément avec une chemise cintrée ou un polo afin de vous donner une allure harmonieuse et irréprochable.

Sa coupe fuselée est conçue pour vous apporter du confort. Sa fermeture peut s'effectuer avec un bouton ou une fermeture zip. Vous disposez de poches basses latérales ou à rabat. Comme leurs doublures contiennent du polyester, il est recommandé d'effectuer un lavage à froid (30 ° C) pour ce pantalon. Attention au repassage, car la gabardine est très sensible aux plis.

Pull en maille de coton avec étiquette logotée rouge

Le pull en maille est fabriqué à partir de coton naturel, non traité avec des engrais synthétiques ou des pesticides. Il vous apporte de la chaleur et de l'aisance pour les journées fraîches de l'automne ou de l'hiver. Son étiquette logotée rouge sur le côté gauche de la poitrine renforce son raffinement.

Ce pull est disponible en plusieurs tailles (du S au XXL) et en plusieurs couleurs (rouge, bleu, vert, beige, gris). Son col rond épouse le tour de votre cou avec harmonie. Il s'agit d'un des vêtements les plus populaires de la marque. C'est pourquoi nous vous invitons à vous le procurer sans attendre, selon les stocks disponibles.

Profitez des soldes d'été 2024 chez Hugo Boss pour adopter un look élégant à prix réduit avec des promotions allant jusqu'à -50 %. Hugo Boss allie confort, style et qualité, vous permettant de renouveler votre garde-robe avec des pièces polyvalentes et intemporelles. Ne manquez pas ces offres exclusives pour enrichir votre collection mode avec des produits raffinés et durables.