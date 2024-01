Soldes d’hiver : Jusqu’à -400 € sur les PC portables Acer

Pour le travail, le divertissement ou le gaming, les ordinateurs portables Acer s'adaptent à vos besoins.

La gamme Aspire Acer au meilleur prix cet hiver

Chez Acer, les best-sellers sont les ordinateurs portables Aspire. En ce moment, profitez de réductions exceptionnelles sur deux modèles : l'Aspire 5 et l'Aspire 7.

Le PC portable Aspire 5 possède un écran Full HD de 15,6 pouces. Il s'adresse surtout aux étudiants, aux travailleurs nomades et aux personnes souhaitant transporter leur PC portable. Léger, mais néanmoins puissant, il sera un allié de taille pour réviser, prendre des notes afin de travailler avec efficacité. Haut-parleurs, webcam, ports USB et HDMI viennent compléter la panoplie pour une performance hors norme. Pendant les offres d'hiver chez Acer, l'Aspire 5 est à seulement 599 € au lieu de 849 €. Profitez d'une belle remise de 250 € !

Autre PC portable en promo chez Acer : PC portable Aspire 7. Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive, cet ordinateur offre un confort visuel d'exception grâce à un grand écran de 15,6'' boosté par l'IA et la technologie Acer ExaColor. Le résultat ? Des couleurs profondes, des contrastes saisissants et l'ajustement en temps réel de la saturation des couleurs. Connecté grâce au Wi-Fi 6E et à de nombreux ports, il sera parfait pour travailler, étudier et jouer grâce au Ray Tracing accompagné de son optimisation des graphismes. Parfait pour débuter dans le gaming ou travailler, l'Aspire 7 vous attend à seulement 799 € au lieu de 1 199 € ! C'est une belle remise de 400 € qui s'applique sur cet ordinateur portable haut de gamme Acer.

Commandez votre PC portable Acer à prix cassé

Le Swift Go en promo : l'offre immanquable chez Acer

Voici sans nul doute l'un des PC portables les plus aboutis de la marque Acer : le Swift Go. Entièrement repensé dans son architecture interne et externe, cet ordinateur portable est ultra léger et fin : parfait pour être transporté ! Maximisées par l'IA, des ventilateurs dernier cri et un processeur de 13ème génération, les performances du Swift Go Acer sont excellentes.

Son écran est remarquable, avec un format de 14'' confortable pour les yeux et équipé de la technologie OLED affichant une résolution de 2 880 x 1 800 pixels et le format d'image 16:10.

Craquez pour le PC portable Acer Swift Go en promotion à seulement 799 € au lieu de 999 € et économisez 200 € pendant les offres d'hiver Acer !

Profitez des offres d'hiver Acer

Avec de superbes remises immédiates jusqu'à 400 €, Acer met le paquet pendant les offres d'hiver ! Shoppez votre nouvel ordinateur portable Acer au meilleur prix, et profitez chaque jour d'un vrai bolide informatique.