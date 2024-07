Soldes Darty : Jusqu'à 50 % de remise sur les fours encastrables

Découvrez trois produits capables par leurs modes de cuisson multiples et leur faible consommation d'énergie, de classe A ou A+. Pour ces soldes d'été, ne manquez pas l'opportunité de vous équiper en appareils intelligents, riches en recettes automatiques.

Four encastrable Rosières RFC3O5879INP

Le four encastrable Rosières RFC3O5879INP est un four multifonction riche de sept modes de cuisson, ainsi que de neuf fonctions automatiques. Vous pouvez cuire plusieurs plats en même temps sur plusieurs niveaux grâce à la chaleur tournante pulsée. Les aliments bénéficient d'une température homogène sans mélanger leurs odeurs ni leurs saveurs. La fonctionnalité Preco touch est utile pour différer le début de la cuisson avec une température recommandée.

L'éclairage halogène permet de surveiller vos plats en train de mijoter ou de griller. Le gril ventilé rend vos gratins plus dorés par rapport à un four traditionnel. Pour votre sécurité, la porte est équipée d'un quadruple vitrage pour éviter toute brûlure. Le gradin anti-basculement assure le maintien horizontal de la grille pour tout basculement.

Ce four, adapté pour les grandes familles, peut occuper un grand espace pour une petite cuisine. Mais son revêtement en inox noir l'intègre sans difficulté dans une déco contemporaine.

Four encastrable Electrolux EOF4P46H

Le four encastrable Electrolux EOF4P46H vous propose dix modes de cuisson et une programmation exceptionnelle de 45 recettes enregistrées. Pour chaque recette, le mode, le temps et la température de cuisson sont préenregistrés. Réchauffez des pizzas ou des gâteaux à partager en famille ou entre amis, avec une capacité de 72 litres. Vous avez assez de place pour cuire plusieurs plats ou de grosses pièces de viande.

L'entretien de ce four Electrolux s'effectue de manière simple avec la pyrolyse. Les projections de graisse sont réduites en cendres sous une température de 500 °C. Il suffit de les ramasser avec une éponge humide.

Son prix est très onéreux. Profitez de sa réduction exceptionnelle de 44 % pour ces soldes d'été.

Four encastrable Whirlpool OMK58RU1X

Le four encastrable Whirlpool OMK58RU1X s'adapte aux préparations typiques des boulangeries-pâtisseries. La fonction Auto Bread sert à faire lever la pâte pour toutes sortes de pain ou de pizza. La fonction Auto Pastry est dédiée à la cuisson des pâtisseries. Pour ces deux programmes, la température et le temps de cuisson sont prédéfinis.

Le nettoyage de ce four est facilité grâce à la pyrolyse et à la vitre intérieure démontable de la porte. Cette dernière est suffisamment ventilée pour ne pas vous brûler au moindre contact. D'autres fonctionnalités vous attendent, comme le Maxi Cooking ou le rail télescopique.

