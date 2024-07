Soldes Dyson : Jusqu'à 200 € de remise sur les aspirateurs et purificateurs

Découvrez des offres exceptionnelles sur des aspirateurs sans fil et des purificateurs d'air, conçus pour offrir performance et efficacité. Avec des réductions jusqu'à 200 €, c'est le moment idéal pour investir dans des appareils Dyson reconnus pour leur technologie avancée et leur fiabilité. Ne manquez pas ces promotions limitées pour améliorer votre quotidien avec des équipements de qualité supérieure.

Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute

L'aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute nettoie vos sols en profondeur grâce à ses deux brosses intelligentes :

La brosse Optic Fluffy révèle les particules de poussière microscopiques avec sa lumière intégrée. Nous la recommandons pour les sols durs.

La brosse digitale Motorbar démêle et aspire. La puissance d'aspiration s'adapte automatiquement en fonction du revêtement à dépoussiérer (tapis, moquettes, sols durs).

Il dispose d'une autonomie de 60 min pour une puissance d'aspiration de 240 AW. Son long suceur permet à la brosse de se faufiler jusque sur les bords ou dans les espaces étroits. Même si son prix reste conséquent, bénéficiez dès maintenant d'une réduction de 200 € pour éliminer toute présence d'allergènes ou de bactéries.

Aspirateur sans fil Dyson Gen5detect Absolute

L'aspirateur sans fil Dyson Gen5detect Absolute se distingue grâce à sa puissante d'aspiration supérieure (280 AW). La filtration HEPA élimine jusqu'à 99,99 % des particules indésirables, y compris les virus. Les brosses Optic Fluffy et Digital Motorbar s'adaptent à ce modèle d'aspirateur. La mini brosse motorisée autodémêlante participe au nettoyage des cheveux ou des poils d'animaux.

Avec 70 min d'autonomie, vous avez le temps nécessaire pour nettoyer votre habitat en profondeur. Un capteur piézo ajuste automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il détecte un taux de poussière plus important. Sur le même écran LCD, un bouton vous permet de contrôler l'énergie de l'appareil sans intervenir sur sa gâchette. Malgré sa facilité d'utilisation, cet aspirateur sans fil est plus imposant que d'autres modèles.

Purificateur d'air Dyson BP06 Big Quiet Pro

Le purificateur d'air Dyson BP06 Big Quiet Pro est un appareil 2-en-1. Il purifie votre air intérieur toute l'année et ventile votre habitat durant l'été. Son filtre HEPA à charbon actif élimine les éléments microscopiques suivants sur une surface maximale de 100 m² :

Allergènes et polluants de l'ordre de 0,1 micromètre.

Les gaz formaldéhyde et dioxyde de carbone (CO2).

Les virus (COVID-19, etc.).

Les mauvaises odeurs.

Son résonateur de Helmholtz le rend silencieux, même lorsqu'il fonctionne à pleine puissance (55 dB maximum). Son écran LCD analyse la qualité de l'air de votre pièce en temps réel. Son design imposant le rend plus adapté à de grandes pièces ou des bureaux qu'à des petits espaces (chambre, buanderie, etc.).

Purificateur ventilateur Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

Le purificateur Dyson Cool Formaldehyde TP09 réduit 99 % des particules en suspension dans l'air d'une chambre au bout d'une heure de fonctionnement. Ces particules regroupent la poussière, les allergènes, les gaz nocifs (formaldéhyde, CO2) ou les virus (COVID-19, grippe A). Son filtre HEPA en fibre de verre et à charbon actif est compatible avec plusieurs modèles de purificateurs ventilateurs de la même marque.

Il purifie l'air toute l'année pour améliorer votre quotidien, y compris votre sommeil. Il souffle un air pur et frais dans votre habitat durant l'été. Cet appareil intelligent vous propose deux fonctionnalités sur les applications correspondantes :

L'application Dyson Link vous permet de contrôler votre purificateur avec une commande vocale.

L'application MyDyson vous donne des informations en temps réel sur la qualité de l'air de votre habitat.

Toutes ces technologies augmentent le prix du Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09. Néanmoins, avec les soldes d'été, profitez sans tarder d'une réduction de 150 € sur votre achat.

Recommandations pour choisir le meilleur produit Dyson

Maintenir une atmosphère saine dans votre habitation, tout au long de l'année, est essentiel pour les personnes allergiques ou sensibles aux maladies. Parmi tous les appareils Dyson en promotion que nous venons de vous présenter, nous recommandons chacun d'entre eux pour les usages suivants :

Le Dyson V15 Detect Absolute vous sera utile pour un nettoyage précis et en profondeur.

Le Dyson Gen5detect Absolute vous séduira avec ses fonctionnalités avancées, comme son capteur piézo ou son filtre HEPA.

Le Dyson BP06 Big Quiet Pro est l'allié incontournable pour purifier vos grandes pièces ou vos bureaux de manière silencieuse et efficace.

Le Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 est un appareil intelligent qui purifie et ventile votre habitat tout au long de l'année.

Profitez des soldes d'été chez Dyson pour équiper votre maison avec des produits haut de gamme à prix réduit. Pour un nettoyage en profondeur avec les aspirateurs sans fil Dyson V15 Detect Absolute et Gen5detect Absolute, ou une purification de l'air efficace avec les purificateurs Dyson BP06 Big Quiet Pro et Purifier Cool Formaldehyde TP09, vous trouverez des offres exceptionnelles adaptées à vos besoins. Bénéficiez de réductions exclusives sur ces produits incontournables.