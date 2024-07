Soldes : Top 5 des meilleurs fours à pyrolyse à choisir en 2024

Grâce à elles, le détachement des graisses ne demande aucun effort. Cela simplifie le nettoyage de l'habitacle. Seul problème : les fours à pyrolyse sont globalement plus chers. Heureusement, les soldes viennent de commencer chez Cdiscount. Cette catégorie d'appareils devient plus accessible pour une période limitée. Nous avons repéré les cinq meilleurs d'entre eux, avec des prix en baisse.

Top 5 des fours à pyrolyse 2024 pendant les soldes

Candy FICD X676 : le four à chaleur tournante avec revêtement inox

Ce four à pyrolyse Candy présente une capacité de 65 litres, suffisante pour recevoir de grands plats. Facile à utiliser, il comprend sept modes de cuisson avec une fonction de chaleur tournante pour une température bien homogène.

L'appareil présente un revêtement anti-trace en inox. Avec son coloris argent, son bandeau électronique s'intègre dans la décoration d'une cuisine moderne.

Le Candy FICD X676 est fourni avec une lèchefrite et deux grilles pour vous permettre d'organiser la cuisson de vos repas avec plus de précision.

Ses avantages :

Revêtement anti-trace.

Sept modes de cuisson.

Simple à utiliser.

Ses inconvénients :

Prise absente, un embout peut être nécessaire.

Brandt BXP5560B : le four à pyrolyse de 73 litres pour les familles nombreuses

Avec une capacité totale de 73 litres, le four Brandt peut recevoir deux plats simultanément. Il s'adapte bien aux besoins de grands foyers avec ses fonctions supplémentaires, comme l'arrêt automatique AutoStop pour vous protéger contre les accidents.

Toujours plus facile à entretenir, sa pyrolyse comprend deux cycles de nettoyage. La consommation énergétique de l'appareil est notée A+ pour des économies sur le long terme.

Une fois lancé, l'appareil fournit une puissance de plus de 3 300 W. Avec le Smart Assist, il fournit des recommandations de cuisson.

Ses avantages :

Fabrication française.

Modèle économe.

Grande capacité.

Ses inconvénients :

L'alarme trop discrète en fin de programme.

Siemens HB573ABR0 : le four à pyrolyse à air pulsé pour une cuisson plus réactive

D'une puissance de 3 600 W, le four Siemens affiche une capacité de 71 litres, amplement suffisante pour une famille. Il ajoute une cuisson à air pulsé : par rapport à la convection traditionnelle, la température grimpe plus rapidement. L'inertie thermique est plus faible pour mieux maîtriser la cuisson de vos aliments.

Sa pyrolyse dispose d'un système de nettoyage ActiveClean. Elle fait grimper la température intérieure jusqu'à près de 500 °C. Une simple éponge suffit à récolter les cendres tombées.

Noté A en énergie, le Siemens HB573ABR0 dispose d'un départ automatique avec booster de préchauffage. Sa porte froide vous protège contre les accidents.

Ses avantages :

Système ActiveClean.

Puissance élevée.

Avec porte froide.

Ses inconvénients :

Température non indiquée sur la porte.

Grundig GEBM19302BP : le four à pyrolyse avec des programmes de cuisson étendus

Le four Grundig est un four encastrable multifonction avec neuf programmes intégrés.

- Chaleur brassée.

- Cuisson Eco.

- Chauffe de la sole.

- Nettoyage par pyrolyse.

- Second nettoyage vapeur.

- Écran LED.

L'appareil affiche une capacité de 72 litres adaptée à une famille. Classé A+ en énergie, il vous certifie des économies à chaque utilisation.

Grundig ajoute une porte froide à quatre épaisseurs avec fermeture douce pour une utilisation plus silencieuse. Elle écarte tout risque de casse avec un plat et dispose d'un revêtement anti-trace.

Ses avantages :

Nombreux programmes.

Revêtement anti-trace.

Fermeture douce avec porte froide.

Ses inconvénients :

2 500 W, moins efficace par rapport à la capacité affichée.

Electrolux EOHP16BX : un four à pyrolyse avec commandes tactiles

Le four Electrolux de série 300 dispose de la chaleur tournante avec un volume utile de 65 litres, il convient aux besoins d'une petite famille.

- Décongélation.

- Gril.

- Cuisson traditionnelle par convection.

- Mode consacré aux pizzas.

Electrolux l'a équipé d'une interface EXPlore pour ses commandes tactiles. Elle change selon les touches enfoncées pour vous guider dans la mise au point de votre programme de cuisson.

La consommation énergétique de l'Electrolux EOHP16BX est classée A+. Avec son revêtement inox anti-trace, il dispose d'une porte froide à quatre verres.

Ses avantages :

Interface tactile repensée.

Bonne efficacité énergétique.

Multifonction.

Ses inconvénients :

Puissance plutôt modeste.

FAQ :

Quelle est la température d'un four à pyrolyse durant son nettoyage ?

Une fois la fonction lancée, un four à pyrolyse se situe autour des 500 °C. À ce moment, même les graisses les plus incrustées sont brûlées. Elles tombent sur la sole du four. Il vous reste à la nettoyer avec une simple éponge.

La pyrolyse présente une efficacité supérieure à la catalyse. Cette dernière se contente de 180 °C.

L'hydrolyse utilise de l'eau versée sur la sole du four. Elle réalise une sorte de « bain de vapeur » capable de décoller les déchets incrustés dans les parois. Cette méthode consomme moins d'énergie.

Quelle capacité choisir pour son four encastrable ?

La capacité moyenne d'un four encastrable va de 50 à 80 litres. Ce volume s'adresse aux familles de deux à six personnes.

Il est important de disposer d'une puissance adaptée à la capacité de votre four. Un modèle de faible puissance avec une grande capacité devra chauffer davantage afin d'obtenir la température souhaitée. Cela peut entraîner une surconsommation d'électricité.

Quel format de porte choisir pour un four à pyrolyse ?

Le format le plus répandu est la porte abattante. L'ouverture se fait du haut vers le bas. Elle s'adapte bien à une pose à votre hauteur.

D'autres modèles disposent d'une ouverture latérale. Cette solution est idéale pour se rapprocher du plat, avec une meilleure visibilité.

Il existe des fours avec porte à tiroir. Plutôt destinés à une pose sous plan, ils comprennent un bloc capable de faire sortir la grille de cuisson.

Quelques fours disposent d'une porte escamotable. Elle bascule (comme une porte abattante) afin de se glisser sous le corps du four.

Comme d'autres fours, les modèles à pyrolyse s'adressent à tous les besoins. Ils simplifient leur nettoyage pour vous faire gagner du temps. Certains, comme celui de Brandt ou de Grundig, s'adressent plutôt à de grandes familles. D'autres suffisent à des foyers plus modestes. Rendez-vous vite chez Cdiscount pour commander ces appareils à des prix soldés !