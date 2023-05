Sony WH-1000XM4, l’un des meilleurs casques à réduction active de bruit

Avec la réduction de bruit active, ils sont nombreux à délivrer un rendu sonore proche de la perfection.

Le WH-1000XM4 fait partie des meilleurs casques circum-auraux actuellement disponibles. Pourquoi cela ? Nous détaillons les raisons qui font de ce casque audio un incontournable.

Une réduction active de bruit totalement adaptable

Le casque de Sony dispose d'une réduction active de bruit (ou ANC), mais il est loin d'être le seul à intégrer une telle fonctionnalité. Ce sont davantage ses options de personnalisation et sa capacité d'adaptation qui le démarquent d'appareils semblables.

Alors que les alternatives offrent une réduction légèrement personnalisable, l'ANC du WH-1000XM4 est adaptable sur 20 niveaux différents. Rendue possible par un nouveau système audio directement intégré au processeur, elle peut répondre à une myriade de situations différentes. Elle se charge même d'améliorer les performances en fonction de votre profil, comme le port de lunettes par exemple.

Mieux encore : ce casque audio dispose de « l'Adaptative Sound Control », une fonction intelligente détectant seule de quel niveau de réduction de bruit vous avez besoin. Celle-ci tient compte de votre localisation. Par exemple, à la gare, elle annulera les bruits des conversations proches, mais vous laissera entendre l'annonce de l'arrivée de votre train.

Un son toujours mieux maîtrisé

Les autres caractéristiques du casque de Sony sont étudiées pour améliorer son rendu audio. En tant que casque circum-aural, l'appareil se pose sur les oreilles et ajoute une réduction passive du bruit.

Le Sony WH-1000 XM4 est compatible avec le son haute résolution Hi-Res. Il dispose des derniers codecs de compressions LDAC et de l'upscaler DSEE Certifié 360 Reality Audio. Ils garantissent une transmission du son sans perte de qualité, même en Bluetooth.

L'utilisateur peut personnaliser les réglages audio selon ses envies avec l'application Headphones Connect. Côté appels, le système dédié « Precise Voice Pickup » assure des voix plus claires.

Toujours plus de fonctions intelligentes

Sony a également doté son casque de fonctions supplémentaires. En posant sa main sur l'oreillette droite, le porteur du casque permet d'entendre un son ou une voix. Le WH-1000 XM4 comprend aussi un détecteur de port : il détecte lorsqu'il est retiré et se coupe automatiquement. Il comprend même une fonctionnalité permettant de profiter de la réduction de bruit seule, sans musique.

D'autres avantages sont plus ponctuels et viennent parfaire l'expérience. En plus de la charge ultrarapide restaurant 5 heures d'écoute en 10 minutes, l'appareil offre jusqu'à 30 heures d'autonomie avec l'ANC activée. Il est compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri.

Grâce au Bluetooth multipoint, il peut se connecter à deux appareils simultanément. Il passera ensuite plus facilement de l'un à l'autre, sans manipulation complexe de son utilisateur.

Il y a encore beaucoup à dire sur ce casque audio haut de gamme. Réduction adaptable lors de vos trajets en avion, des diaphragmes offrant une gamme de fréquences jusqu'à 40 kHz, une fonction « Speak-to-Chat »... Il est facile de comprendre pourquoi l'appareil de Sony est reconnu comme étant l'un des meilleurs casques ANC du marché.