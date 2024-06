Top 3 des aspirateurs Dyson en promotion

Profitez d'économies jusqu'à 100 € sur les modèles V15 Detect Absolute Extra, V11 Absolute Extra et OmniGlide. Optez pour la puissance ultime avec le V15, la polyvalence exceptionnelle du V11 ou la maniabilité facile de l'OmniGlide. Commandez dès maintenant pour un environnement plus propre et sain !

Dyson V15 Detect Absolute Extra : la puissance ultime du nettoyage

L'aspirateur Dyson V15 Detect Absolute Extra nettoie votre maison jusque dans les endroits les plus inaccessibles. La brosse Submarine lave vos sols durs avec de l'eau claire en continu pour éliminer les taches tenaces du quotidien :

Liquides renversés dans la cuisine.

Empreintes de pattes de vos animaux de compagnie.

Taches de dentifrice ou de savon dans la salle de bains.

La brosse Digital Motorbar démêle automatiquement les poils d'animaux ou vos cheveux pour les aspirer rapidement. Les poils rigides en nylon, combinés à la puissance du moteur (125 000 tous/minute), nettoient les moquettes ou les tapis en profondeur. Accédez aux espaces les plus étroits, comme les plinthes ou sous les meubles, grâce au long suceur de l'aspirateur.

Si des poussières persistent malgré votre nettoyage à fond, la brosse Optic Fluffy est là pour vous aider. Elle dispose d'une lumière intégrée capable de révéler les particules invisibles :

Les PM10 : spores de moisissures, résidus de chauffage, etc.

Les PM2,5 : résidus de tabac ou de cuisson, bactéries, etc.

Dyson V11 Absolute Extra : Performance et polyvalence exceptionnelles

L'aspirateur Dyson V11 Absolute Extra possède uniquement la brosse Motorbar. Cependant, cette brosse dispose de 43 pales en polycarbonate pour éviter l'accumulation d'amas de poussière dans les poils de l'aspirateur. Vous pouvez compléter votre appareil électroménager avec de nombreux accessoires afin d'optimiser votre nettoyage :

Des brosses spécialisées pour nettoyer votre matelas ou votre voiture.

Des kits pour animaux ou pour des nettoyages minutieux.

Des accessoires lumineux pour révéler les poussières les plus indétectables.

Etc.

Cet aspirateur polyvalent est équipé d'un filtre piégeant 99,99 % des particules microscopiques inférieures à 0,3 micromètre. Les 14 cyclones de la technologie Radial Root Cyclone projettent la poussière dans le collecteur pour ne pas boucher le filtre. Ainsi, vous conservez votre puissance d'aspiration durant toute la durée de votre ménage.

Une fois le ménage terminé, un mécanisme de vidage éjecte la poussière ou les débris avec précision et sans contact direct. Cette technologie est particulièrement utile pour les personnes sujettes à des allergies. Vous pouvez retirer le filtre afin de le laver à l'eau.

Dyson OmniGlide : Nettoyage sans effort pour les sols durs et les meubles bas

L'aspirateur Dyson OmniGlide est particulièrement apprécié pour sa maniabilité. La brosse omnidirectionnelle Fluffy, à rouleau doux, est constituée de deux rouleaux en fonctionnement simultané. Les brosses en nylon souple capturent les gros débris. Les filaments en fibre de carbone piègent les particules fines. Ces petites poussières sont maintenues dans le collecteur grâce à un système de filtration en cinq étapes dans tout l'appareil.

Une mini brosse motorisée permet de nettoyer des impuretés dans vos matelas, vos tissus d'ameublement ou dans vos escaliers. Avec son tube articulé et ses roulettes pivotantes, votre aspirateur OmniGlide peut contourner les obstacles et nettoyer les espaces exigus.

Le collecteur renferme un mécanisme d'éjection avec un loquet rotatif. Cela vous permet d'évacuer la poussière sans entrer en contact avec elle. Pensez à laver à l'eau les accessoires sans composants électroniques, comme le collecteur, le filtre ou la brosse à rouleau.

Comparaison et recommandations

Ces trois aspirateurs sans fil se rechargent sur leur station murale de chargement. Les Dyson V15 et V11 bénéficient, tous les deux, d'une autonomie de 60 minutes. Vous pouvez, bien entendu, optimiser cette durée de fonctionnement grâce aux fonctionnalités intelligentes de l'écran de contrôle :

Performances en temps réel.

Mode de puissance utilisée (Boost, Eco, Auto).

Niveau de charge de la batterie.

Nous recommandons les Dyson V15 ou V11 pour nettoyer de grandes surfaces. L'aspirateur OmniGlide a peu d'autonomie (20 minutes), mais il se recharge plus vite. Il convient à un nettoyage quotidien rapide.

