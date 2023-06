Top 3 des climatiseurs à choisir pour cet été

Lorsque les ventilateurs ne suffisent plus, il faut passer à des solutions plus puissantes et opter pour un climatiseur.

Le marché compte des centaines de références, alors laquelle choisir ? Et sur quels critères ? D'emblée, nous avons fait le choix de climatiseurs mobiles : vous pourrez déplacer le vôtre d'une pièce à l'autre grâce à ses roulettes. Toujours hésitant ? Pour vous aider dans votre démarche, nous avons réalisé une sélection de 3 climatiseurs à découvrir chez Cdiscount.

Le Costway 16 000 BTU, le climatiseur pour les grandes pièces

Si elle est exprimée en watts, la puissance d'un climatiseur peut aussi être indiquée en BTU. C'est simple : plus un climatiseur est puissant, plus il sera adapté à des pièces spacieuses.

Avec 16 000 BTU, l'engin de la marque Costway fait partie des solutions les plus puissantes : il conviendra à toutes les pièces jusqu'à 50 m². Réversible, il peut rafraîchir ou chauffer votre salon, s'adaptant à l'été comme à l'hiver. Mais il est en fait beaucoup plus polyvalent, devenant même un appareil 5-en-1. Il assure un rôle de déshumidificateur et de ventilateur. Il dispose aussi d'un mode Sommeil, avec un faible niveau de bruit et une minuterie jusqu'à 24 heures intégrée. Lancez-le : il s'arrêtera automatiquement une fois que vous dormirez.

L'appareil comprend un panneau de contrôle intuitif et facile à prendre en main. Une télécommande permet de gérer votre climatiseur depuis votre canapé ou votre lit. Mais vous retrouverez aussi ses fonctions connectées sur l'application gratuite « Smart Life ».

Costway a simplifié l'entretien de son climatiseur. Le filtre à air est amovible et peut être lavé à l'eau courante. En quelques minutes, l'engin est nettoyé et peut à nouveau fonctionner.

L'Oceanic 7 000 BTU, la solution à petit prix

Si vos besoins restent modestes, vous pouvez trouver des solutions convenant à des pièces ou des logements plus petits. Dans ce cas, vous pourriez même découvrir des climatiseurs à plus faible consommation d'énergie, vous faisant réaliser des économies. En cette période d'inflation, cela vous permet de profiter d'un environnement plus frais sans vous ruiner.

L'appareil à 7 000 BTU d'Oceanic répond parfaitement à cette description. Avec cette puissance, il convient à des pièces jusqu'à 15 m². Son variateur de puissance lui permet de s'adapter à des environnements plus petits, cette caractéristique favorisant une utilisation ponctuelle entre les pièces. Léger, il se déplace d'ailleurs plus que d'autres solutions.

Classé A en consommation énergétique, il est conçu pour offrir une consommation maîtrisée. Il possède des fonctions supplémentaires : en plus de climatiser, il déshumidifie votre air intérieur et le ventile. Outre son affichage LED, il est livré avec une télécommande. Il comprend aussi une minuterie jusqu'à 24 heures. Une fonction de redémarrage automatique est présente, vous permettant de faire face aux aléas du quotidien.

L'O.Cool, un climatiseur ioniseur au design remarquable

Vous savez désormais quelle puissance est adaptée aux pièces que vous souhaitez rafraîchir. Mais de nombreux climatiseurs vont plus loin, offrant un design hors normes ou de nouvelles fonctionnalités. L'O.Cool de Shop-Story, par exemple, est un climatiseur ioniseur d'air. En plus de renouveler et de rafraîchir l'air de la pièce, il le purifie et le rend plus sain.

L'appareil propose un tout nouveau design. En plus de diffuser de l'air sur 360°, il dispose d'un affichage LED 6 couleurs permettant de donner une ambiance à la pièce. Sa conception, avec son rond central, facilite son nettoyage. Son filtre à air est amovible pour un entretien plus simple. Son design sans lame réduit aussi le risque d'accident et autorise un fonctionnement plus silencieux.

En plus de l'écran tactile, l'O.Cool s'accompagne d'une télécommande permettant de gérer toutes ses fonctions. Il intègre notamment une minuterie jusqu'à 8 heures, 3 vitesses et 3 modes de ventilation.

Il y a forcément l'appareil dont vous avez besoin parmi ces quelques exemples. Cela dit, Cdiscount a beaucoup d'autres références à vous proposer sur son catalogue. Pensez à consulter les offres du moment pour trouver votre climatiseur moins cher.