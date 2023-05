Top 3 des meilleures machines à eau gazeuse en 2023

En quelques années seulement, des machines à gazéifier simples et faciles à utiliser se sont imposées.

De grandes marques sont désormais positionnées sur ce secteur. C'est le cas de Brita, Sodastream ou de Philips. Mais cela pose une question : laquelle choisir ? Et sur quels critères se baser ? Ne cherchez plus : nous avons établi un top 3 des meilleures machines à eau gazeuse du moment. Nous détaillons leurs caractéristiques et vous expliquons pourquoi elles retiennent notre attention.

La Brita SodaOne, une machine à soda compacte pour votre cuisine

Un premier critère à retenir est l'encombrement de l'appareil. Si les machines à eau gazeuse (ou machines à gazéifier) sont toujours peu encombrantes, certaines s'adaptent davantage à des plans de travail encombrés. Prêtez attention à la profondeur de votre cuisine. Si la largeur et la hauteur ne sont généralement pas un problème, une profondeur plus importante peut s'avérer gênante.

La SodaOne de Brita ne posera pas ce genre de problème. Son profil est extrêmement fin, n'affichant que 12 cm de large pour 24 cm de profondeur. Minimaliste, elle présente un design sobre et épuré, idéal pour les cuisines modernes.

La SodaOne comprend toutes les fonctions indispensables, comme le réglage d'intensité ou le fonctionnement sans électricité. Utilisable immédiatement, l'ensemble repose exclusivement sur la cartouche de gaz. La machine de Brita est compatible avec tous les cylindres à visser de 425 grammes. Une fois dotée de sa cartouche, cette machine vous assure jusqu'à 60 L d'eau gazeuse.

Les plus :

Son design sobre et son encombrement réduit.

Avec réglage d'intensité.

Compatible avec tous les cylindres à vis.

Les moins :

Le rendement réel de chaque cartouche reste à estimer.

La Happy Frizz Mio, une machine à eau gazeuse réellement performante

La plupart des machines à gazéifer aujourd'hui disponibles promettent jusqu'à 60 L d'eau gazeuse avec une seule cartouche. Selon divers facteurs (comme la température de l'eau), ces performances sont pourtant différentes. Bien choisie, votre machine vous assurera toujours un meilleur rendement.

Sur ce point, la Happy Frizz Romeo fait partie des références à retenir. Grâce à une recharge longue durée, elle peut réaliser jusqu'à 90 L d'eau pétillante sans s'arrêter. Et ce n'est pas son seul avantage. Conçue en Italie, elle comprend un bloc de touches souples. Il sera plus facile à utiliser, notamment par des personnes âgées. Ce bloc donne aussi accès à un réglage d'intensité : une pression pour une eau légèrement pétillante, deux pour une eau davantage pétillante et ainsi de suite.

Autre avantage : la Romeo est livrée dans un emballage Luxury Eco, un sac réutilisable et plus respectueux de l'environnement.

Les plus :

Jusqu'à 90 L d'eau gazeuse.

Le bloc de touches facile à utiliser.

Son verrou de bouteille inclinable.

Les moins :

Son allure plastique ne convaincra pas tout le monde.

La Sodastream Art Mandarine, la machine à eau gazeuse la plus pratique au quotidien

Un dernier critère à prendre en compte tient dans le changement de la cartouche. Si les machines les plus simples utilisent un cylindre à visser, certaines marques proposent d'autres solutions.

Avec l'Art Mandarine, Sodastream présente la formule la plus facile du moment. En plus d'un design épuré et rétro, un système Quick Connect à base de levier à actionner permet de passer d'une cartouche à l'autre en un instant. Ce même levier vous servira à choisir un niveau de gazéification.

Ce modèle ajoute une bouteille en verre compatible avec le lave-vaisselle, une solution ajoutant une dose supplémentaire de praticité.

Les plus :

Le système Quick Connect.

La compatibilité lave-vaisselle de la bouteille.

Le niveau de gazéification réglable.

Les moins :

Attention à n'utiliser que des cylindres compatibles.

Avec ces quelques références, vous avez désormais l'assurance de choisir l'une des meilleures machines à soda actuellement disponibles. Ces grandes marques peuvent vous suggérer des alternatives supplémentaires, y compris à des prix abordables. Si vous disposez d'un budget limité, pensez à vous rendre directement chez Darty pour découvrir son catalogue.