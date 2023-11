Top 3 des meilleurs aspirateurs robots pour une maison parfaitement propre

Faire le ménage est une tâche fastidieuse. En faisant l'acquisition d'un aspirateur robot, dites adieu à cette corvée et gardez votre intérieur propre et sain sans efforts. De plus en plus intelligents, ces appareils connectés ne se contentent pas d'aspirer la poussière ou les poils d'animaux. Ils peuvent aussi laver le sol. Vous souhaitez investir dans l'un des meilleurs aspirateurs robots du marché ? Notre guide d'achat vous présente 3 modèles particulièrement performants, disponibles à partir de 189,99 € sur Amazon.

Un aspirateur robot silencieux à moins de 190 €

Proposé à 189,99 € seulement, l'aspirateur robot Lefant fait partie des meilleures ventes du site Amazon. Mince et silencieux, il n'émet que 55 décibels en fonctionnement. Grâce à sa grande finesse — seulement 7,8 centimètres d'épaisseur -, il se glisse facilement sous les meubles et dans les zones difficiles d'accès. Il est particulièrement efficace sur les sols durs pour éliminer la saleté et les poils d'animaux. Il intègre une batterie dotée d'une autonomie de 120 minutes pour faire le tour de votre intérieur en une seule fois. Cet équipement connecté peut être contrôlé à distance, via une application dédiée. Enclenchez l'appareil lorsque vous êtes absents pour retrouver une maison parfaitement entretenue en rentrant chez vous ! Vous pouvez aussi le mettre en marche par la voix, puisqu'il est compatible avec les assistants Alexa et Google Home.

Commander l'aspirateur robot silencieux

Un aspirateur robot laveur avec vidange automatique à moins de 460 €

L'aspirateur robot Dreame D10s Plus séduit des milliers d'utilisateurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Disponible à 459 € sur Amazon, cet appareil puissant révolutionne le nettoyage domestique grâce à sa technologie DualBoost 1.0. Il possède une importante puissance d'aspiration de 5 000Pa pour prendre soin de tout type de sol. Il possède un sac de 4 litres pour stocker la poussière, les cheveux et les poils d'animaux. Moderne et innovant, il est notamment équipé d'une fonction de lavage avancé grâce à l'intelligence artificielle. Il est aussi doté d'un système LDS lui permettant d'éviter les obstacles. Grâce à son autonomie de 280 minutes, il fera le ménage efficacement dans les intérieurs les plus spacieux. Il intègre un système de vidange automatique pour une utilisation simplifiée, entièrement autonome.

Commander l'aspirateur robot Dreame D10s Plus

Un aspirateur robot haut de gamme à moins de 700 €

La marque Roborock fait partie des plus populaires sur le marché. Parmi notre sélection, l'aspirateur robot laveur Roborock S8, en vente à 699 € sur Amazon, est celui qui possède la plus grande puissance d'aspiration avec 6 000Pa. Il dispose d'une brosse double DuoRoller pour éradiquer la saleté, notamment les cheveux et les poils d'animaux incrustés dans les tapis. Il est équipé d'une technologie d''évitement d''obstacles Reactive 3D par lumière structurée identifiant les dangers pour gagner du temps. Il est aussi capable de revenir automatiquement à la station de charge lorsque le ménage est terminé ou que la batterie est faible. Il cartographie l'ensemble des pièces et étages de la maison pour un entretien encore plus efficace. Vous pourrez aussi paramétrer des zones interdites pour qu'il se consacre uniquement aux endroits que vous souhaitez nettoyer. Au quotidien, créez des routines personnalisées pour un ménage sur -mesure et sans efforts. À vous la propreté !

Commander l'aspirateur laveur Roborock S8

Finie la corvée du ménage avec ces aspirateurs robots. Ils s'imposeront très vite comme des équipements indispensables pour un intérieur à votre image !

Investir dans un aspirateur robot est un vrai gain de temps. Profitez d'un intérieur sain et parfaitement entretenu sans efforts grâce à ces appareils innovants.