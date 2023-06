Top 3 des meilleurs fours à pizza pour l’été

Les barbecues sont rois à l'approche de l'été. Pourtant, il existe beaucoup d'autres recettes pouvant être portées à l'extérieur. En plus des planchas, il existe des fours à pizza adaptés à une utilisation extérieure.

Ces appareils sont polyvalents, couvrant parfois même les usages d'un barbecue traditionnel. Lesquels d'entre eux sont faits pour vous ? Voici une sélection de quelques-uns des fours à pizza les plus efficaces. Mais attention : ils s'adressent tous à des publics différents.

Voir tous les fours à pizza disponibles

Le KuKoo, un four sur roulettes très complet

Comme les barbecues conventionnels, les fours à pizza les plus confortables sont les modèles équipés de roulettes. Faciles à déplacer, ils offrent aussi davantage de puissance et d'espace de cuisson. Le plus souvent, ils comprennent aussi des accessoires et des tablettes de préparation ou de rangement.

Découvrez le modèle KuKoo, un four à pizza fonctionnant au charbon de bois. Son fonctionnement est extrêmement simple : la partie inférieure sert à alimenter le feu, la partie supérieure devant recevoir vos pizzas. L'appareil peut aussi recevoir du poisson, des légumes ou même servir à fumer des viandes.

Cette solution favorise le confort d'utilisation et le grand espace de cuisson. Un thermomètre permet de contrôler la température de ce four avec davantage de précision. Son tiroir à cendres simplifie un nettoyage sans se salir les mains.

Il mesure 156 cm de haut pour 64 cm de large. Ce large gabarit lui permet d'intégrer une grande étagère inférieure pour le stockage du charbon de bois. En plus des 2 roulettes, il comprend une poignée et une cheminée.

Le four KuKoo est livré avec une pelle et un outil découpe-pizza.

Acheter le four à pizza KuKoo

Le ZiiPa, un four à pizza de table pour une solution plus compacte

Il n'est pas obligatoire de recourir à des fours encombrants pour vos repas d'été. Il existe des fours à pizza de table. Comme les planchas ou les appareils à raclette, vous pouvez les conserver près de vous. Le résultat est plus convivial : lors de vos repas d'été, vous pouvez rester avec vos invités pendant que la cuisson se poursuit.

Le four de ZiiPa ajoute l'esthétisme. Disponible dans 4 coloris différents, il s'adapte à différentes ambiances et aux goûts de chacun. Son petit gabarit (40 cm de large seulement) lui permet de prendre place sur de petites tables. En outre, ses pieds sont pliables afin de le ranger plus facilement.

S'il se veut peu encombrant, le four ZiiPa offre une puissance de cuisson digne d'un appareil plus volumineux. À la place du charbon, ce modèle utilise des pellets : il suffit d'en mettre une pelletée dans le tiroir prévu à cet effet, et vous voilà prêt à cuire. L'enseigne promet une montée en température en 15 minutes et une cuisson en seulement 60 secondes.

L'appareil comprend un thermomètre intégré et même un système de rotation pour une cuisson plus homogène.

Acheter le four à pizza ZiiPa

Le Tristar Pizza Festa Gourmet, l'option avec raclette et plancha

Une astuce intéressante consiste à réunir vos différents appareils de cuisson en un seul. Cela concerne aussi les fours à pizza : certains sont également compatibles avec les raclettes, les planchas ou les barbecues.

La solution de l'enseigne Tristar est un 3-en-1. Adaptée à 6 personnes, cette solution peut recevoir des mini-pizzas et servir aux raclettes ou en plancha. Avec une puissance électrique de 1 800 W et une surface supérieure de 25 cm, elle permet aussi des usages simultanés. Tandis que vous ferez cuire votre pizza, une autre pourra préparer sa propre plancha.

L'option des mini-pizzas permet aussi de répondre à des préférences alimentaires spécifiques. L'un de vos amis est végétarien ? Ou allergique à l'un de vos ingrédients ? Cette formule est idéale pour des repas individuels.

Le Pizza Festa Gourmet est livré avec toutes les pelles à pizza et les poêlons indispensables. Il présente un nettoyage facile grâce à sa plaque amovible.

Acheter le four à mini-pizza Tristar Pizza Festa Gourmet

Voici quelques excellents exemples de fours à pizza à retenir actuellement disponibles chez Cdiscount. Ce site marchand français vous ajoute des avantages supplémentaires, comme une livraison souvent offerte ou des facilités de paiement. Découvrez toutes les autres options s'offrant à vous sur son catalogue.