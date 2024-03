Top 3 des meilleurs smartphones de 2024

Vous souhaitez changer de smartphone, mais ne savez pas lequel choisir ? Découvrez notre top 3 des meilleurs modèles de smartphone sélectionnés pour vous, en 2024.

L'Apple iPhone 15 Pro Max, toujours le meilleur écran

La marque à la pomme améliore sa formule la plus haut de gamme. Pour cette itération, l'iPhone 15 Pro Max présente une puce remise au goût du jour, l'A17 Pro. Elle offre des performances qualitatives s'accompagnant de 8 Go de mémoire vive.

Dans cette nouvelle version, Apple passe de l'acier inoxydable au titane. L'iPhone 15 Pro Max devient à la fois plus résistant et plus léger. Par rapport au 14 Pro Max, il passe de 240 à 221 grammes. Il conserve une étanchéité certifiée IP68.

Outre sa grande taille (6,8"), il reste lisible avec une luminosité à 1 600 nits. La technologie Smart HDR 5 optimise son contraste. Il complète un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Commander l'Apple iPhone 15 Pro Max

Le Samsung S24 Ultra, le smartphone réellement surpuissant

Parmi les smartphones les plus puissants de ce début d'année se trouve la solution très haut de gamme de Samsung, le S24 Ultra. L'appareil emporte une puce Snapdragon 8 Gen 3 différente de ses équivalents, les S24 et S24+. Il assure des performances élevées, même face à de nombreuses applications ouvertes simultanément.

Ce dernier brille par son autonomie. Sa batterie affiche une capacité égale au précédent S23 Ultra (soit 5 000 mA h), mais mieux optimisée grâce à son processeur. Avec une charge rapide 45 W, il répond à des utilisations toujours plus longues.

Le module photo se veut polyvalent, avec quatre modules, dont un capteur principal de 200 mégapixels à lui seul. Côté logiciel, il améliore la réalisation de clichés et de vidéos. Ces dernières sont capables de réaliser des films dans une définition 8K à 30 images/seconde. L'intégration de l'intelligence artificielle autorise de nouvelles fonctionnalités, comme le slow-motion automatisé.

Commander le Samsung S24 Ultra

L'Honor Magic5 Pro, entre grande puissance et autonomie

Le Magic5 Pro d'Honor comprend toutes les fonctionnalités les plus récentes. Il intègre :

- La compatibilité 5 G.

- La dalle spacieuse (6,81").

- La technologie OLED.

- Le taux de rafraîchissement à 120 Hz.

- La puce Snapdragon 8 Gen 2 (l'une des plus puissantes du marché).

- 12 Go de mémoire vive.

Ce smartphone se démarque par son autonomie. Sa batterie est plus conséquente avec 5 100 mA h. Elle bénéficie d'une charge rapide de 66 W.

Il faut souligner son faible poids de 219 grammes, et ce, malgré ses grandes dimensions. Ce détail favorise une utilisation prolongée et confortable.

Commander l'Honor Magic5 Pro

Apple, Samsung et Honor remportent cette sélection, sans éclipser pour autant les autres appareils. Notre prochain top continuera de vous accompagner dans vos choix high-tech. Ordinateurs, tablettes tactiles, montres connectées... Nous vous guidons dans chaque domaine.