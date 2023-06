Top 3 des meilleurs vélos d’appartement à choisir en 2023

Pas de panique : il existe même des modèles compatibles avec les petits logements.

À l'inverse, vous pouvez découvrir des solutions plus complètes, avec des niveaux de résistance étendus et des fonctionnalités supplémentaires. Lequel sera fait pour vous et votre intérieur ? Dans quelles situations faut-il les adopter ? Cette sélection de 3 vélos d'appartement illustrera les solutions qui s'offrent à vous sur Cdiscount. Vous pourrez ensuite faire votre choix.

Le Cezavok 2-en-1, un vélo d'appartement pliable pour l'ensemble du corps

De nombreux modèles grand public sont étudiés pour répondre à des besoins ponctuels. Pour les propriétaires de petits logements et les personnes s'entraînant occasionnellement, ils comprennent les fonctions essentielles d'un vélo d'appartement. Ils offrent la possibilité de les plier ou un écran fournissant toutes les informations pertinentes durant l'effort.

Le CEZAVOK fait partie des vélos d'appartement pliables. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le ranger plus facilement, faisant de lui un modèle adapté aux intérieurs étroits. Il est aussi monté sur roulettes pour des déplacements plus faciles. Son siège est réglable en hauteur afin de s'adapter à différents profils. Il comprend même plusieurs angles de pliage, vous aidant à personnaliser votre posture selon l'effort recherché.

Son écran LCD vous permet de garder toutes les informations importantes (comme la distance parcourue, le temps réalisé ou les calories brûlées) en tête. Son guidon comporte des capteurs mesurant votre rythme cardiaque.

Le plus de ce modèle : c'est un vélo d'appartement 2-en-1. S'il permet de faire travailler votre cardio et le bas de votre corps, il comprend aussi des bandes de résistance pour le haut du corps. Son support pour smartphone vous permettra de répondre à vos messages ou de regarder une vidéo durant l'effort.

Le Care CV-375, un vélo d'intérieur plus complet

Les solutions plus complètes sont généralement fixes. Si elles ne sont pas faites pour être déplacées régulièrement, elles comprennent des programmes étendus. Ces vélos s'adressent aux sportifs réguliers ou souhaitant progresser, voire aux exploitants de salles de sport.

Avec le Care CV-375, vous disposerez de 24 programmes différents et de 11 fonctions pour vos entraînements. Parmi eux, vous disposerez des indispensables (comme la distance parcourue, les calories brûlées ou la mesure du rythme cardiaque), mais aussi d'une fonction dédiée à la récupération.

L'appareil utilise une structure en acier robuste et durable. La transmission par courroie et la roue d'inertie de 10 kilos assurent une tension permanente et une gestion précise de la difficulté. Les 24 niveaux lui permettent de s'adresser à tous les profils de sportifs, débutants ou expérimentés. Les pédales sont lestées afin d'assurer une prise plus sûre et plus efficace du pied.

Le Care CV-275 se démarque par sa compatibilité avec l'application Kinomap. Une fois connectée à votre smartphone via le Bluetooth, elle permet de reproduire le relief de véritables circuits en extérieur.

Le OneTwoFit OT068, un mini vélo d'intérieur idéal pour un encombrement réduit au minimum

Les fabricants de vélos d'appartement ne conçoivent pas uniquement des engins avec selle et guidon. Ils développent aussi d'autres formules répondant à des situations précises.

L'OT068 de la marque OneTwoFit fait partie des vélos d'appartement portables. L'appareil ne mesure que 41 cm de large pour 31 cm de long. Non seulement il prend peu de place. Mais en plus, vous n'aurez aucune difficulté pour le transporter d'un lieu d'exercice à l'autre. L'engin ne pèse que 4 kilos. Il sera parfait pour les débutants, mais aussi pour les personnes en rééducation.

Malgré sa petite taille, il comprend toutes les fonctionnalités d'un vélo d'appartement standard. Son écran LCD vous indique les calories brûlées, le temps réalisé, la distance parcourue... Un décompte vous aidera à planifier vos entraînements. Il dispose aussi d'un niveau de résistance réglable.

Ses pieds sont antidérapants et adhèrent à toutes les surfaces, y compris les tapis. Asseyez-vous et réalisez tranquillement vos exercices tandis que vous regarderez votre film ou votre épisode de série.

Vous avez désormais de bons exemples de vélos d'appartement efficaces et adaptés à différents profils. Que vous débutiez, que vous vous remettiez au sport ou que vous soyez déjà un grand sportif, cette série de 3 appareils comprend un modèle adapté à vos usages. Il ne vous reste plus qu'à découvrir son prix chez Cdiscount.