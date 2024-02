Top 3 des micro-ondes les plus polyvalents en 2024

Gagnez de la place en choisissant l'appareil convenant à vos usages quotidiens. Nous pouvons trouver des fours avec différentes fonctions. N'attendez pas pour investir sur l'un des trois appareils du moment.

Le Panasonic NN-GT46KBSUG, le four à technologie Inverter

Le Panasonic NN-GT46KBSUG est un four micro-ondes gril 2-en-1. Il présente une capacité généreuse de 31 litres adaptée à la vie quotidienne. Son affichage LCD à 4 chiffres rend la navigation simple et intuitive.

Grâce à la technologie Inverter de Panasonic, ce four à micro-ondes permet une cuisson plus douce, uniforme. La précision de contrôle de la puissance garantit que même les plats les plus délicats sont cuits à la perfection, préservant ainsi les nutriments. C'est idéal pour chauffer, mais aussi décongeler des aliments délicats, comme la nourriture de votre bébé.

Équipé d'un gril à quartz, le temps de chauffe est rapide. La conception réduit l'encombrement dans la cavité, facilitant le nettoyage. Les programmes automatiques éliminent le besoin de notice d'utilisation en calculant automatiquement la durée de cuisson en fonction du plat ou de son poids.

Il est doté d'un minuteur de cuisine pour une précision de préparation supplémentaire.

Le Sharp YC-PC322AE-S : 14 programmes automatisés rien que pour vous

Le Sharp YC-PC322AE-S est un four à micro-ondes polyvalent avec gril et air chaud, offrant une puissance de 1 000 W pour le micro-ondes, 1 300 W pour le gril, 2 300 W pour la convection (air chaud). Outre une capacité de 32 litres, il propose 10 niveaux de puissance, mais aussi 14 programmes automatiques. Ces derniers prennent en charge les pizzas et les gâteaux.

Les fonctions de réchauffement, gril, air chaud, offrent une variété d'options de cuisson, des aliments chauds en un tour de main aux résultats croustillants. Le panneau de commande numérique, la fonction décongélation, la minuterie et l'horloge, ainsi que la sécurité enfant, font de ce four un choix pratique et sûr.

Avec un design élégant en verre noir, un affichage LED blanc, une poignée d'ouverture intégrée cachée, un nouveau panneau de contrôle. Cet appareil offre des fonctionnalités avancées dans un style moderne.

Le Whirlpool MWP 303 SB, le top du top avec 29 recettes et des fonctions rares

Le four à micro-ondes Whirlpool MWP 303 SB affiche une capacité de 30 litres, une gamme de fonctionnalités afin de répondre à divers besoins culinaires. En plus de sa fonction dédiée aux yaourts, l'Auto Cook, avec ses 29 recettes prédéfinies, réunit un maximum de fonctionnalités en un seul appareil. Le Dough Raising stabilisé à 38 °C se consacre à la préparation des pâtes, simplifiant encore davantage votre vie en cuisine.

La fonction soft/melt garantit une excellente uniformité de la distribution de chaleur, idéale pour le dégel de denrées alimentaires comme le chocolat. Cet appareil constitue une solution complète pour la cuisson, le réchauffage, la préparation de divers plats.

Une option lui permet d'intégrer le Plat Crisp, pour des plats toujours plus croustillants.

