Top 4 des meilleurs iPhones en 2024 en fonction de vos besoins

Ces iPhones de dernière génération sont capables de répondre à différents publics. Il suffit de bien les choisir. Nous avons réuni quatre d'entre eux, de l'iPhone SE à l'iPhone 13 Pro Max. Avec le reconditionné, votre smartphone présentera une durabilité semblable, voire supérieure à un modèle neuf.

La sélection des 4 meilleurs iPhones :

iPhone SE 3 (2022) : le smartphone Apple pour les petits budgets

Ce smartphone met la 5G à portée de toutes les bourses. Disponible pour un petit prix, l'appareil emporte la puce A15 Bionic. Particulièrement puissante, elle offre une haute puissance de calcul. Sa compatibilité avec le tout nouveau réseau Internet promet une navigation bien plus rapide.

Peu encombrante, la troisième génération de l'iPhone SE présente un écran de 4,7". Il tient facilement dans une main ou dans une poche. Il pèse seulement 144 grammes.

Ce smartphone dispose du Touch ID. Cela permet une identification de l'utilisateur par ses empreintes digitales. Son module photo, avec un unique capteur, suffira pour la prise des photos les plus courantes.

Ses avantages :

Autonomie en hausse.

Performances de la puce A15 Bionic.

Compatible 5G.

Ses inconvénients :

Partie photo perfectible.

iPhone 13 Pro : le smartphone pour les amateurs de photo

Ce smartphone se destine aux utilisations multimédias, avec une robustesse renforcée. L'appareil dispose d'un écran de 6,1 pouces, plus confortable pour le visionnage de vidéos. Il est conçu à partir de la technologie OLED, pour un contraste renforcé. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz en fait un appareil idéal pour les amateurs de jeu.

L'iPhone 13 Pro se distingue sur la partie photo. Il comporte trois capteurs de 12 mégapixels chacun. Leur plus grande ouverture leur permet de recevoir plus de lumière lors de scènes nocturnes. Côté vidéo, il est capable de filmer en 4K à 60 images/seconde. En plus d'un nouveau mode Cinématique, il intègre même le Dolby Vision.

L'appareil affiche une excellente autonomie. Compatible 5G, il est également étanche avec une certification IP68.

Ses avantages :

Écran OLED rafraîchi en 120 Hz.

Performances du module photo/vidéo.

Endurant, avec étanchéité certifiée.

Ses inconvénients :

Charge plutôt lente.

iPhone 13 Pro Max : le smartphone pour les utilisateurs intensifs

Pour les utilisateurs les plus exigeants, la version Pro Max de l'iPhone 13 propose une autonomie conséquente. Il conserve certaines caractéristiques de l'iPhone 13 Pro, avec un écran OLED rafraîchi de 10 à 120 Hz. D'une taille de 6,7", il peut s'adapter en fonction du contenu.

L'appareil utilise la puce A15 Bionic. En plus de ses hautes performances, il est associé à 6 Go de mémoire vive. Son volet photo conserve trois capteurs, avec la vidéo 4K en 60 images/seconde ou la compatibilité Dolby Vision.

L'iPhone 13 Pro Max conserve la compatibilité 5G. Avec l'étanchéité certifiée IP68, c'est un smartphone capable de vous accompagner en toutes circonstances.

Ses avantages :

Écran gigantesque, avec rafraîchissement adaptatif.

Volet photo/vidéo performant.

Performances logicielles élevées.

Ses inconvénients :

Poids conséquent.

iPhone 13 Mini : pour les fans de gadgets

Ce petit smartphone a été conçu pour conserver d'excellentes performances malgré un format compact. Il dispose de la puce A15 Bionic capable de satisfaire n'importe quelle application courante.

L'appareil présente une petite dalle de 5,4", avec un poids de 141 grammes seulement. Optimisé par l'OLED, il présente un rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.

Par rapport à la précédente génération, l'iPhone 13 Mini présente une autonomie en nette hausse. Il conserve une certification IP68 afin de résister à tous les usages. Du côté de la photo, il emporte un module à deux capteurs.

Ses avantages :

Autonomie en nette hausse.

Performances élevées.

Écran compact, optimisé par l'OLED avec rafraîchissement 120 Hz.

Ses inconvénients :

Absence de charge rapide.

Ces quelques appareils représentent bien le potentiel d'Apple. Disponibles en reconditionné chez Cdiscount, ils s'accompagnent d'avantages supplémentaires. Un prix plus bas, un appareil vérifié par des professionnels... Découvrez vite les offres en cours sur le site marchand !

FAQ :

Quelles sont les spécificités d'un iPhone ?

Les iPhones sont les smartphones conçus par la marque Apple. Ils sont prévus pour fonctionner avec cet écosystème. Par exemple, ces appareils disposent encore d'un port Lightning (au lieu de l'USB-C). Il faut donc prévoir un câble adapté à leur recharge. Un bloc de charge est parfois fourni.

Les autres caractéristiques spécifiques concernent l'environnement logiciel. Les iPhones fonctionnent sous iOS, un système d'exploitation conçu par la marque à la pomme. Vous devrez vous procurer des applications conçues pour ce dernier. La plupart des applications Android ne fonctionneront pas.

Quelle taille d'écran choisir pour son iPhone ?

Les smartphones d'Apple vont de 4,7" à 6,7". Les premiers sont plus compacts. Ils peuvent être utilisés d'une seule main ou tenir dans une poche. Leurs performances ne sont pas nécessairement moindres. Les seconds offrent un plus grand confort visuel pour les vidéos. Leur module photo est plus polyvalent. Ce sont des appareils destinés au multimédia.

Quelle capacité de stockage choisir pour un iPhone ?

Les iPhones affichent une capacité de 64 Go à 1 To. Ils comprennent tous un espace susceptible de recevoir une carte mémoire afin de l'augmenter.

Pour choisir la capacité de votre smartphone, il faut déterminer vos usages. Les fichiers les plus volumineux sont les vidéos. Les applications prennent également beaucoup de place. Vous avez l'habitude de filmer votre quotidien ? Ou vous êtes du genre à installer de nombreux programmes sur votre mobile ? Il est préférable de choisir un espace de stockage conséquent.

Pourquoi choisir un appareil reconditionné ?

Les smartphones reconditionnés sont des appareils d'occasion. Ils sont souvent retournés par l'acheteur initial après un changement d'avis ou pour un produit défectueux. Cela survient également à la suite d'un défaut à la livraison.

Un tel smartphone est intégralement vérifié. Puis, il est remis en vente à un prix inférieur. Cela vous permet d'obtenir le vôtre pour pas cher, avec une durabilité semblable au neuf.

C'est également un geste écologique. Les émissions de CO2 d'un appareil reconditionné sont nettement inférieures à celles d'un équivalent neuf.

