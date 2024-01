Top 5 des machines pour faire du sport chez vous

Chaque année, des millions de personnes prennent la décision d'adopter un mode de vie plus sain et actif. Pour vous aider à rester motivé et à atteindre vos objectifs de remise en forme, nous avons compilé une liste de cinq machines de sport innovantes et efficaces que vous pouvez utiliser chez vous. L'occasion de renforcer vos muscles ou d'améliorer votre cardio sans devoir sortir de chez vous.

Le rameur NordickTrack RW700

Le rameur RW700 de NordicTrack propose 26 niveaux de résistance réglables. Cela vous permet de maîtriser l'intensité de chaque séance, que vous visiez l'endurance ou la puissance.

Son écran tactile HD de 10 pouces et son interface iFIT vous permettent de naviguer facilement à travers des programmes d'entraînement interactifs. Ils sont également la clé pour suivre des coachs virtuels ou visualiser vos données en temps réel.

Le rameur RW700 de NordicTrack vous offre également un confort incomparable avec ses poignées ergonomiques SoftTouch, spécialement conçues pour s'adapter parfaitement à la forme de vos mains. De plus, les pédales pivotantes surdimensionnées de ce rameur garantissent une plateforme stable et confortable à chaque coup de rame.

Le rameur NordickTrack RW700 vous est proposé à seulement 1 399 € au lieu de 1 599 € sur Amazon, soit 13 % de remise immédiate.

La station de musculation multifonction Bowflex

La station de musculation multifonction Bowflex offre plus de 25 exercices de musculation différents et une fonction « rameur » pour brûler des calories. Le système de résistance breveté PowerRod en fibre de carbone vous permet de bénéficier d'une résistance maximale de 95 kg.

En plus de ses performances exceptionnelles, cette station de musculation est également pratique. Légère par rapport aux systèmes d'empilage en métal traditionnels, elle est facile à déplacer en cas de besoin. Le tout, en restant incroyablement stable grâce à son grand marchepied. Sa conception peu encombrante vous permet de l'intégrer facilement dans votre espace de vie.

La station de musculation multifonction Bowflex vous est proposée à seulement 558,99 € au lieu de 675 € sur Amazon, soit 17 % de remise immédiate.

Le vélo d'appartement pliable Homcom

Le vélo d'appartement pliable Homcom offre un moyen efficace de rester en forme dans le confort de votre foyer. Ce vélo offre huit niveaux de résistance magnétique réglable, vous permettant de personnaliser votre entraînement en fonction de vos besoins et de votre niveau de forme.

L'écran d'affichage LCD multifonction vous permet de suivre diverses données :

La durée.

La vitesse.

La distance.

Les calories brûlées.

La distance totale parcourue.

La fréquence cardiaque.

Vous pouvez ainsi surveiller vos progrès et rester motivé tout au long de votre séance d'exercice. Le vélo est également conçu pour offrir un confort optimal. Il dispose d'une selle réglable en hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à différents utilisateurs, avec une plage de hauteur recommandée de 155 à 180 cm.

Le vélo d'appartement pliable Homcom vous est proposé à 146,90 € sur Amazon.

Le tapis de course Mobvoi

Le tapis de course Mobvoi est un outil polyvalent pour vos séances d'entraînement à domicile. Il est compatible avec les appareils portables, ce qui vous permet d'échanger des données pour une expérience de suivi d'exercice complète :

Votre fréquence cardiaque.

Les calories brûlées.

Le rythme.

Les pas entre votre tapis de course et vos appareils mobiles.

Il propose des parcours de formation virtuels, vous permettant de rejoindre diverses communautés de formation virtuelles pour rendre votre expérience d'entraînement plus immersive et stimulante.

Enfin, le tapis de course Mobvoi offre une plage de vitesse allant jusqu'à 4 km/h en mode marche et jusqu'à 12 km/h en mode course, ce qui en fait un choix idéal pour les exercices d'intensité variable. Il peut servir de machine à marcher sous un bureau ou de tapis de course pour des séances d'entraînement plus intensives.

Le tapis de course Mobvoi vous est proposé à seulement 293,99 € au lieu de 309,99 € sur Amazon, soit 5 % de remise immédiate.

La machine d'escalier avancée Sunny Health & Fitness

Faites votre nombre de pas quotidien avec la machine à escaliers avancée Sunny Health & Fitness. Cette dernière est dotée d'un minuteur numérique pratique qui affiche :

Le temps d'exercice.

Les calories brûlées.

Le nombre de pas, etc.

Les bandes de résistance pour le haut du corps ajoutent un entraînement complet pour tonifier vos bras, vos épaules et votre dos.

Bonne nouvelle, la hauteur des marches est personnalisable. Vous pouvez également alterner entre montées rapides ou petits pas de haute intensité.

La machine à escaliers avancée Sunny Health & Fitness vous est proposée à seulement 75,99 € au lieu de 92,99 € sur Amazon, soit 18 % de remise immédiate.

