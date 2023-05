Top 5 des meilleures planchas en inox pour cet été

Les planchas ne manquent pas d'avantages, proposant une cuisson plus saine de tous vos aliments. Elles se déclinent ensuite en différents matériaux.

L'inox fait partie des formules les plus intéressantes, notamment en raison de sa durabilité. Quels sont leurs avantages ? Quels modèles sont faits pour vous ? Alors que la chaleur s'impose en France et que les repas d'extérieur sont de retour, nous vous présentons les caractéristiques de ces appareils. Nous dressons ensuite une sélection des 5 meilleures planchas à découvrir sur le site Rakuten.

Planchas : pourquoi opter pour l'inox ?

Divers matériaux métalliques sont traditionnellement utilisés pour les planchas ou les barbecues. En plus de l'inox, il existe la fonte. Lourde et robuste, elle conduit et conserve très bien la chaleur.

Il est cependant difficile de faire mieux que l'inox en termes de durabilité. Sur une plancha en fonte ou en acier, par exemple, le métal peut s'oxyder s'il n'est pas correctement nettoyé. Il se dégrade progressivement et peut contaminer les aliments. Un matériau inoxydable ne pose pas ce problème. Les planchas en inox assurent une bien meilleure hygiène et une grande solidité. En contrepartie, les aliments y adhèrent facilement.

Il faut toutefois distinguer l'inox massif de la protection en inox. Dans le second cas, la plancha est constituée d'un acier recouvert d'un métal inoxydable. S'il est rayé, la rouille pourra à nouveau atteindre l'acier.

Notre sélection des 5 meilleures planchas en inox du moment

Place à présent aux meilleures planchas repérées par nos soins.

La plancha électrique Riviera & Bar QPL345 Power Zone, la solution simple et facile

La plupart des planchas en inox fonctionnent au gaz ou à l'électricité. La version électrique est plus facile à mettre en place : une prise électrique et vous voilà prêt à recevoir vos convives.

Le modèle de Riviera & Bar opte pour l'électricité tout en offrant une plus grande zone de cuisson. Avec 1 100 cm² et une largeur de 59 cm, vous pourrez recevoir jusqu'à 6 personnes. L'appareil étant placé à table, chacun pourra se servir et contrôler la cuisson de ses propres aliments.

Si son châssis est en inox, l'appareil contient une plaque de fonte offrant une meilleure conductivité thermique. En plus d'un thermostat réglable, elle possède une fonction Power Zone permet de saisir les viandes plus épaisses.

Les plus :

Grande zone de cuisson ;

La fonction Power Zone ;

Facile à mettre en place.

Les moins :

Longue montée en température.

La plancha au gaz Brasilia XXL, pour une cuisson vraiment personnalisable

L'alternative à l'électricité est la plancha au gaz. Cette méthode réclame l'utilisation d'une bouteille adaptée. En revanche, un piézo assure un allumage immédiat et une montée plus rapide en température.

La plancha Brasilia répond à cette caractéristique tout en offrant une cuisson puissante et personnalisable. Ses 4 feux permettent à chacun de gérer ses aliments comme il l'entend. La plaque de cuisson est gigantesque, avec une largeur de 84 cm. Elle pourra satisfaire jusqu'à 12 convives.

Le Brasilia comprend aussi un tiroir à graisses, facilitant son entretien.

Les plus :

Très grande plaque de cuisson ;

4 feux pour une cuisson personnalisable ;

Inox de qualité professionnelle.

Les moins :

Un encombrement important, inadapté aux petites tables.

La petite plancha au gaz Euskal Plantxa Ursuia et son couvercle intégré

Les planchas comprennent des options supplémentaires à découvrir. Le plus fréquent reste le couvercle. Il permet des cuissons à l'étouffée et une montée en température plus rapide, quelle que soit la source d'énergie de l'appareil.

L'Ursuia l'illustre très bien avec une solution compacte. Pourtant capable de nourrir jusqu'à 10 personnes, elle s'appuie sur deux brûleurs offrant une puissance de 3 000W et un couvercle permettant de garder les aliments au chaud et même de réaliser d'autres types de repas.

Ce modèle dispose d'un bac de récupération des graisses et d'un allumage électrique pour une mise en route plus facile.

Les plus :

Puissante malgré son petit gabarit ;

Allumage facile ;

Le couvercle.

Les moins :

Les plus gourmands manqueront de place.

La plancha sur chariot Le Marquier Inox Duo Edition, et le transport devient plus simple

Si les planchas sont plutôt des appareils de table, de grandes marques présentent des solutions sur chariot. Montés sur roulettes, ils permettent de ranger plus facilement l'appareil et n'encombrent plus votre table de jardin.

La plancha Inox Duo Edition de Le Marquier comprend tout cela, en plus d'offrir un plus grand espace de préparation et de rangement. Une étagère inférieure permet, par exemple, de recevoir vos épices et sauces. Les deux tablettes latérales recevront les ustensiles et les aliments à cuire.

Elle comprend 2 brûleurs à gaz et un piézo électrique.

Les plus :

Facile à déplacer et à ranger ;

Des espaces de préparation supplémentaires ;

Certifiée IPX4.

Les moins :

Espace de cuisson plus restreint par rapport à l'encombrement de l'appareil.

La plancha et gril Riviera & Bar QPL530, la solution 2-en-1

Finalement, pourquoi se contenter d'une simple plancha ? Vous pouvez trouver des appareils polyvalents, capables de réaliser d'autres types de cuisson.

Avec le QPL530, vous disposerez d'une plancha et d'un gril réunis en un seul engin. Les deux zones électriques peuvent être gérées de manière indépendante. Ce modèle utilise aussi une plaque en fonte d'aluminium compatible avec le lave-vaisselle.

La plaque de 45,5 cm de large reste relativement compacte et pourra satisfaire la plupart des besoins.

Les plus :

Appareil 2-en-1 ;

Facile à utiliser ;

Plaque amovible et compatible lave-vaisselle.

Les moins :

La montée en température reste longue malgré les 2 000W.

