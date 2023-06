Quelle est la meilleure platine vinyle à choisir en 2023 ?

Si le son offert est différent, des appareils modernes sont conçus par de grandes marques, leur apportant les dernières technologies.

Pour les mélomanes, les vinyles constituent une manière de redécouvrir leurs titres favoris. Le choix d'un tel équipement n'est cependant pas toujours évident, en particulier lors d'un premier achat. Nous avons donc réuni une sélection de 5 platines vinyles parmi les modèles présents chez Rakuten afin de vous guider dans votre choix.

Voir toutes les offres vinyles

La Muse M-201 DG, le petit prix très polyvalent

Les platines vinyles peuvent fonctionner de différentes manières. La méthode de lecture plus fréquente reste l'USB, une solution généralement moins onéreuse et plus pratique. Non seulement elle permet d'écouter vos titres préférés, mais aussi de dématérialiser les vinyles de votre armoire.

Nous avons choisi la M-201 DG de Muse, une solution offrant un bon rendu sonore malgré son tarif abordable. Elle dispose d'un port USB, d'une sortie RCA et d'une prise casque. Elle peut aussi recevoir les vinyles 33, 45 et 78 tours avec son adaptateur. Elle est aussi compatible avec le Bluetooth et peut diffuser depuis un appareil sans fil. Compacte, elle se veut facile à emmener.

Les plus :

Compatible jusqu'aux 78 tours ;

Prix abordable ;

Parfaite pour une écoute nomade.

Les moins :

Rendu sonore bon, mais perfectible.

Acheter la Muse M-201 DG

La Victrola VTA-270B pour son look rétro

Les platines vinyles évoquent toujours l'époque à laquelle elles sont nées. De nombreux modèles reprennent donc une esthétique vintage, intéressante pour les salons au charme spécifique.

La VTA-270B illustre parfaitement cette caractéristique. Son coloris à imitation bois se remarque immédiatement et donne l'illusion d'un appareil ancien. Il s'agit pourtant bien d'un engin polyvalent. En plus de lire les vinyles jusqu'aux 78 tours et d'un récepteur Bluetooth, il dispose d'un lecteur CD et d'un tuner FM. Il comprend même un lecteur cassette.

Il complète ses services d'une prise casque et d'une prise RCA.

Les plus :

Son look rétro ;

Avec lecteur CD, lecteur cassette et tuner FM intégrés ;

Compatible Bluetooth.

Les moins :

L'absence de lecteur USB.

Acheter la Victrola VTA-270B

La NAD C558, plus proche des platines traditionnelles pour un son impeccable

Si les constructeurs se veulent innovants, d'autres cherchent à se rapprocher des platines traditionnellement conçues. Les matériaux utilisés et le rendu sonore ont alors toute leur importance.

La NAD C558, par exemple, utilise un plateau de verre de 10 mm d'épaisseur. Associé à un bras de lecture en aluminium, l'ensemble offre d'excellentes performances musicales en annulant totalement les bruits parasites.

L'appareil est livré avec une cellule Ortofon indispensable à son fonctionnement. Si le design de la NAD C558 se rapproche au plus près des platines autrefois conçues, elle possède tout de même une sortie USB et une sortie RCA.

Les plus :

Le look plus proche des anciennes platines ;

La qualité sonore ;

Avec sortie USB.

Les moins :

Prix élevé.

Acheter la NAD C558

La TEAC TN-175, la platine à entraînement par courroie

Sur les modèles se rapprochant des platines traditionnels, certains mettent en avant un entraînement des vinyles par une courroie. Le moteur, au lieu d'être directement situé sur l'axe de rotation du plateau, est déporté et sa puissance est transmise par la courroie. Cela permet de réduire les vibrations du moteur, préservant le rendu sonore.

La TEAC TN-175 utilise ce système. L'appareil repose sur un châssis en MDF de haute qualité et des pieds amortissants en caoutchouc. Son plateau en résine optimise le couplage avec le vinyle, garantissant une lecture plus fluide et plus stable.

Cette platine est compatible avec les disques de 33 et 45 tours grâce à un sélecteur de vitesse de rotation.

Les plus :

Automatisation du bras de lecture ;

Vibrations réduites au minimum ;

Très bonne qualité sonore.

Les moins :

Pas de 78 tours, ni d'USB.

Acheter la TEAC TN-175

La Technics SL-1210 MK7, la solution très haut de gamme

De grandes marques sont réputées pour la qualité de leurs appareils de son. Leurs solutions constituent des valeurs sûres pour les amateurs ne sachant pas quelle platine choisir. Mais elles peuvent aussi satisfaire des usages professionnels.

Technics fait partie des marques les plus réputées dans le secteur. Avec la SL-1210 MK7, elle présente un nouveau système d'entraînement direct sans noyau, améliorant la stabilité de la lecture tout en maîtrisant les vibrations.

L'appareil comprend différentes options de lecture, un bras de lecture à haute sensibilité et un châssis à amortissement élevé. L'ensemble doit garantir la meilleure audio possible.

Les plus :

La qualité de la conception ;

Le tout nouveau système d'entraînement direct ;

Les fonctions, comme la lecture inversée.

Les moins :

Prix élevé.

Acheter la Technics SL-1210 MK7

Avec ces quelques références, vous avez l'assurance de faire le bon choix pour votre nouvelle platine vinyle. D'autres appareils sont disponibles chez Rakuten, y compris en occasion et en . N'hésitez pas à consulter les offres avant de faire votre choix.