Top 5 des meilleurs aspirateurs robot

Si le nettoyage de votre maison vous agace ou accapare votre temps libre, des solutions permettent de vous en débarrasser. Les aspirateurs robots sont conçus pour vous remplacer (presque) définitivement.

Une fois installés et configurés, certains modèles ne nécessitent aucune intervention de votre part durant des semaines, voire des mois. D'autres comprennent une brosse adaptée aux poils de vos animaux de compagnie. Et il y a encore beaucoup à dire sur ces appareils. Nous avons réalisé une sélection des meilleurs aspirateurs robots du moment. Elle vous aidera à trouver un modèle répondant à vos besoins.

L'Ecovacs Deebot T9, un aspirateur vraiment connecté

En tant qu'aspirateur autonome, ces robots font partie des appareils connectés. Certains vont cependant plus loin, ajoutant, par exemple, une détection avancée des obstacles ou la compatibilité avec un assistant vocal.

Le Deebot T9 illustre bien ces capacités. Compatible avec l'assistant Google, il comprend toutes les fonctionnalités essentielles à un fonctionnement autonome. L'appareil détecte et évite 15 types d'objets différents (membres de la famille, meubles, vêtements posés au sol, etc.). Il s'accompagne d'une application et d'une caméra permettant de visualiser le nettoyage en temps réel et de localiser votre aspirateur à n'importe quel moment.

S'il constitue une solution à bon prix, le T9 possède une autonomie très solide. Avec 150 minutes d'endurance, il peut nettoyer de grands logements sans s'arrêter.

Les plus :

Très bon rapport qualité-prix ;

Caméra de suivi en temps réel ;

Excellente endurance.

Les moins :

Efficacité à vérifier face aux poils d'animaux et aux cheveux longs.

L'Ecovacs Deebot T20 Omni, pour aspirer et laver simultanément

Les robots aspirateurs haut de gamme assurent des fonctions supplémentaires. Celles-ci pourront comprendre des accessoires, les rendant plus polyvalents.

Le Deebot T20 ajoute un système d'eau chaude. Grâce à lui, l'appareil ne se contente pas d'aspirer : il peut aussi laver. Les deux fonctions (aspiration et lavage) peuvent être employées séparément ou l'une à la suite de l'autre. L'utilisateur pourra favoriser un nettoyage de la maison plus profond ou plus rapide.

Cet aspirateur robot dispose d'une grande autonomie de 260 minutes. Il comporte une fonction dédiée au franchissement de seuils et à l'évitement des tapis. Il peut cartographier une maison jusqu'à 100 m² et se vide automatiquement à sa base.

Les plus :

Aspire et lave ;

Avec base de vidange ;

Comprend un contrôle vocal via IA.

Les moins :

Déballage et installation longs.

L'iRobot Roomba S9+, pour un nettoyage en profondeur

Comme pour tout aspirateur, les modèles autonomes doivent disposer d'une puissance d'aspiration suffisante pour emporter tous les déchets en un seul passage.

Le Roomba S9+ fait partie des modèles dont l'aspiration a été considérablement optimisée. Par rapport à la série 600 du même constructeur, ce nouveau modèle offre jusqu'à 40 fois plus de puissance. Non seulement l'appareil peut aussi laver. Mais en plus, il dispose d'une nouvelle technologie baptisée PerfectEdge : elle optimise le nettoyage dans le coin et le long des murs.

L'appareil comprend un système d'autonettoyage et de vidange. Il est capable de laver et est compatible avec les assistants Google et Alexa.

Les plus :

Aspiration surpuissante et précise ;

Système d'autonettoyage ;

Compatible avec les assistants vocaux.

Les moins :

Plutôt bruyant, surtout en vidange.

Le Dreame D10S Plus, l'aspirateur robot qui passe partout

Certaines surfaces poseront plus de problèmes à votre aspirateur high-tech. Les tapis, par exemple, sont souvent évités par ces appareils.

Ce n'est pas le cas du D10S de Dreame. Si votre logement comprend des tapis ou d'autres surfaces au nettoyage délicat, cet aspirateur robot est fait pour vous. Sa brosse est compatible avec les tapis et peut en retirer les poils et les poussières. Elle peut aussi recevoir vos cheveux sans les emmêler. Ce modèle optimise finalement la puissance de son aspiration en temps réel grâce à un système d'IA détectant le niveau de poussière.

Compatible avec les sols durs, le D10S établit une cartographie rapide et précise de votre maison. En plus de retenir 99,5% des particules fines, il assure 65 jours de nettoyage sans intervention de votre part.

Les plus :

Peut recevoir poils et cheveux ;

Compatible avec les sols durs et même les tapis ;

Optimise sa puissance d'aspiration et son autonomie.

Les moins :

Quelques difficultés de connexion en Wi-Fi.

Le Roborock S7 Pro Ultra, pour la polyvalence de son nettoyage

Il reste à mentionner la simplicité d'utilisation. Si certains aspirateurs robots la favorisent, elle ne doit pas gêner l'intervention quotidienne de l'appareil.

Sur le S7 Pro Ultra, par exemple, vous retrouverez des fonctions telles que la détection automatique de la poussière ou l'autonettoyage. Mais ce modèle se démarque d'abord par son réservoir compartimenté. Eau propre, eau sale et poussières sont séparées et leurs niveaux respectifs sont visibles. Vous pourrez visualiser le besoin de vidange n'importe quand.

Cet aspirateur peut sauvegarder jusqu'à 4 cartes. Il profite d'une recharge rapide et de commandes vocales.

Les plus :

Son réservoir organisé en compartiments ;

Fonction d'autonettoyage ;

Multiples cartes sauvegardées.

Les moins :

Le niveau de bruit reste élevé.

