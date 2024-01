Top 5 des produits Typology pour avoir une bonne routine en 2024

Typology est une marque qui propose des soins pour la peau naturels, végans et made in France. D'ores et déjà reconnus par les milliers d'utilisateurs, ses produits sont très plébiscités. Vous avez envie de renouveler votre routine skincare pour 2024 en prenant plus soin de votre peau ? Voici quels sont les produits Typology à mettre en priorité sur votre liste.

Le gel douche anti-imperfections

Le gel douche anti-imperfections de Typology est fabriqué en France. Il représente une solution efficace pour les peaux sujettes aux imperfections et aux problèmes cutanés. Il crée une mousse délicate qui nettoie la peau tout en préservant son équilibre naturel.

Sa formule est enrichie en acide glycolique à 6 % et en extrait d'arbre à thé, des actifs puissants reconnus pour leurs propriétés exfoliantes et purifiantes. L'acide glycolique, grâce à son pouvoir exfoliant, resserre les pores et élimine les cellules mortes.

L'extrait d'arbre à thé, quant à lui, est un allié précieux pour les peaux à tendance acnéique. Il possède des propriétés purifiantes et antibactériennes.

Le gel douche anti-imperfections vous est proposé à 14,50 € sur le site Internet de Typology.

Le savon lavant hydratant au palmarosa

Le savon lavant hydratant au palmarosa de Typology est un produit artisanal fabriqué en France. Il est conçu pour le visage et le corps.

Composé à 100 % d'ingrédients d'origine naturelle, ce savon solide est élaboré selon la méthode traditionnelle de saponification à froid, avec un taux de surgras de 8 %. Pour rappel, la saponification à froid est un processus chimique doux qui préserve toutes les qualités des huiles végétales utilisées.

Ce savon renferme les bienfaits des huiles essentielles de palmarosa, citronnelle et verveine exotique. Il nettoie efficacement la peau en douceur sans l'agresser, grâce à son taux élevé de surgras.

Le savon lavant hydratant au palmarosa vous est proposé à 12,50 € sur le site Internet de Typology.

Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique et vitamine B5

Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique et vitamine B5 de Typology vise à compenser la diminution naturelle d'acide hyaluronique dans la peau. Composé à 95 % d'ingrédients d'origine naturelle, il convient à tous les types de peau.

Pour rappel, l'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de son hydratation. Il contribue à préserver la texture lisse et le rebondi de la peau. Toutefois, avec le temps, la production naturelle d'acide hyaluronique diminue, ce qui peut entraîner une perte d'hydratation et un aspect moins ferme de la peau.

Ce sérum agit comme un complément en fournissant de l'acide hyaluronique à la peau, contribuant ainsi à maintenir son niveau d'hydratation, à lui redonner de la souplesse et à lisser les ridules. Il peut être intégré à votre routine de soins pour favoriser une peau hydratée, rebondie et visiblement plus lisse. Parfait pour lutter contre les signes de vieillissement de la peau !

Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique et vitamine B5 vous est proposé à 27,50 € en version 30 ml sur le site Internet de Typology.

Le soin capillaire duo exfoliant densifiant

Le soin capillaire duo exfoliant densifiant est un ensemble de produits conçus pour maintenir un cuir chevelu sain et favoriser la densité des cheveux.

Ce duo de soins comprend :

Un gommage cuir chevelu.

Un shampoing traitant densifiant.

Le shampoing stimule la microcirculation du cuir chevelu et favorise la pousse des cheveux. Le gommage exfoliant préshampoing, quant à lui, élimine en douceur les cellules mortes du cuir chevelu, contribuant à maintenir un cuir chevelu sain et équilibré.

Le soin capillaire duo exfoliant densifiant vous est proposé à 42 € sur le site Internet de Typology.

La crème solaire SPF50 pour le visage à l'acide hyaluronique

La crème solaire SPF50 pour le visage à l'acide hyaluronique offre une finition imperceptible, non collante. Elle ne laisse aucune trace blanche sur la peau. Elle assure une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB grâce à un complexe de filtres solaires soigneusement sélectionnés. Elle ne contient pas de nanoparticules.

Cette crème solaire est composée à 82 % d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est enrichie en acide hyaluronique et en aloe vera. Elle vous permet de profiter du soleil en toute tranquillité tout en maintenant la santé et la beauté de votre visage. Pour partir à la montagne, au soleil ou quotidiennement, cette crème solaire vous suivra partout.

La crème solaire SPF50 pour le visage à l'acide hyaluronique vous est proposée à 29,50 € sur le site Internet de Typology.

