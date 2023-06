Top 5 des robots de cuisine multifonctions à choisir en 2023

Multifonctions, ils vous accompagneront et vous aideront dans la préparation de plats de toutes sortes.

Une multitude d'enseignes, comme Moulinex ou KitchenAid, conçoivent des engins robustes, fiables et polyvalents. Lequel acquérir en priorité au moment de renouveler sa gamme d'appareils électroménagers ? Et pour quels usages ? Nous avons réalisé une sélection de 5 robots de cuisine remarquables. Chacun profitant de caractéristiques et d'avantages spécifiques, cela vous aidera à repérer les modèles adaptés à vos recettes de tous les jours.

Le KitchenAid Artisan 5KSM175PS, un robot pâtissier pour une utilisation compacte et confortable

La plupart des robots de cuisine sont livrés avec des accessoires définissant leur potentiel. Néanmoins, un plus grand nombre d'accessoires implique un robot plus encombrant et plus puissant.

Le robot pâtissier Artisan 5KSM125 de KitchenAid possède tous les accessoires nécessaires à la plupart des recettes courantes. En plus de ses deux bols de 3 et 4,8 litres (soit une capacité suffisante pour une famille), il est livré avec un batteur plat, un fouet à fils et un crochet pétrisseur. En se contentant de ces indispensables, l'appareil reste compact et prend peu de place sur le plan de travail. Son design, disponible dans une vingtaine de coloris, lui permet de se fondre dans n'importe quelle décoration.

Le plus de ce modèle : son couvercle anti-éclaboussures autorisant une utilisation plus sûre et plus confortable.

Le Clatronic KM 3765 pour son bol très généreux

Il existe des robots de cuisine aux très grands bols. Certains peuvent atteindre 20 litres. Plutôt pensés pour les professionnels, ils intéresseront aussi les familles les plus nombreuses et les grands passionnés.

Dans cette catégorie, le Clatronic KM 3765 s'impose grâce à un bol extra large de 10 litres. Cela permet de produire jusqu'à 6,5 kilos de pâte d'un seul coup. Réalisé dans de l'acier inoxydable, ce bol se veut robuste et résistant à l'usure du temps.

L'appareil est livré avec 4 fouets et un couvercle anti-éclaboussures. Son moteur comprend 6 vitesses, une fonction Pulse et un démarrage lent. Après utilisation, l'ensemble se révèle être très facile à nettoyer.

Le ProfiCook PC-KM 1189, pour sa grande polyvalence

Si vous acceptez un appareil un peu plus encombrant et globalement plus onéreux, vous trouverez des robots de cuisine ajoutant des fonctionnalités supplémentaires.

Aux fonctions basiques, le ProfiCook PC-KM 1189 ajoute un hachoir et un blender. L'appareil dispose aussi d'un grand bol de 6,7 litres, s'adressant aux plus grandes familles. Ses autres accessoires comportent un fouet pétrisseur, un batteur plat et un fouet à fils.

Ces fonctions nécessitent de la puissance. Le robot de ProfiCook repose sur un moteur professionnel réglable selon 8 niveaux de puissance. Son démarrage est progressif afin de permettre une plus grande maîtrise du mélange. Un contrôle électrique assure des performances constantes et une sécurité arrête automatiquement l'appareil lorsque son bras est levé.

Le Kenwood kCook CCC200WH, pour des cuissons plus faciles

Aux côtés des robots les plus polyvalents, vous trouverez des robots spécialisés. Les robots cuiseurs en font partie : ils vous feront gagner du temps grâce à des programmes sur mesure.

Avec le kCook CCC2000WH, Kenwood propose une formule ultra-compacte et très bien pensée. Ce robot cuiseur repose sur un panier vapeur de 2,4 litres, une capacité suffisante pour un couple ou une petite famille. Il suffit d'y placer les ingrédients, de verrouiller son couvercle et de choisir parmi les 3 programmes préenregistrés. Son écran très intuitif vous donne accès à un programme manuel permettant de gérer chaque paramètre (température, vitesse, temps de cuisson...).

Le kCook CCC200WH est livré avec 3 accessoires permettant de réaliser des plats vapeurs, mais aussi des mijotés, des sauces et des soupes.

Le Magimix CS 5200 XL Premium, un robot de cuisine pour vos fruits et légumes

D'autres robots de cuisine s'attachent à tirer le meilleur de vos aliments. C'est le cas du CS 5200 XL Premium, le robot de Magimix capable de recevoir tous vos fruits et légumes.

D'une capacité adaptée jusqu'à 8 personnes, cette solution haut de gamme se veut ultra silencieuse et économe en énergie. Garantie 30 ans, elle s'accompagne d'une multitude d'accessoires, notamment 3 disques pour émincer et râper. Un extracteur de jus vous permettra de réaliser toutes sortes de jus, laits et smoothies. La goulotte XL est étudiée pour faciliter l'insertion des ingrédients.

Le Magimix CS 5200 XL Premium est fabriqué en France. Il s'accompagne d'un livre de 100 recettes et d'une application gratuite.

