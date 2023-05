Top 5 des vélos électriques de ville pour cet été

Avec un vélo électrique, vous pouvez progresser à votre rythme et profiter d'une assistance pour vos déplacements en ville.

Ce n'est pas la seule raison de craquer pour les vélos électriques. Avec la fête des Mères désormais imminente, ces engins représentent une idée de cadeau intéressante et pratique pour votre maman. Les catalogues de Cdiscount et de Boulanger comprennent toute une gamme d'enseignes réputées dans le secteur, comme Vélobécane ou Urbanglide. Pour vos propres déplacements en ville ou pour une idée de cadeau, cette sélection vous en dira plus sur leurs meilleurs vélos électriques citadins.

Le Vélobécane Easy, pour son super rapport qualité-prix

Malgré les aides de l'État et des collectivités, l'achat d'un vélo électrique représente toujours un budget conséquent. Heureusement, il existe des formules à petit prix et d'excellents rapports qualité-prix.

Chez Vélobécane, l'Easy constitue une formule simple et accessible. Il utilise un cadre 26" : manœuvrable et peu encombrant, il s'adapte très bien à la ville. Son autonomie de 40 kilomètres doit satisfaire la grande majorité des utilisations citadines.

Son plus : son dérailleur Shimano à 7 vitesses, un ajout intéressant pour un engin de ce prix. Il offrira davantage de polyvalence et permettra au cycliste de s'adapter à toutes les situations.

Les plus :

Très bon rapport qualité-prix ;

Fourche basse pour une montée plus facile ;

La batterie amovible.

Les moins :

Peu d'autonomie en dehors des villes.

Achetez le Vélobécane Easy

Le SURPASS SURVAEVILLE 26, pour son style urbain

En ville, le style est important. De nombreuses marques s'attachent à conserver l'esthétique de vélos traditionnels. En plus de leur allure, cela les confond et peut réduire le risque de vol de ces précieux engins.

Le SURVAEVILLE 26 de Surpass illustre bien cette volonté. La salle, le guidon et les pneus adoptent un coloris brun, plus proche d'un vélo conventionnel. Il n'en reste pas moins un vélo électrique performant, avec une autonomie de 40 kilomètres et 40 Nm de couple.

Sa batterie est amovible et affiche un temps de recharge de seulement 3 heures. Son cadre en acier de 26" préserve une fourche basse.

Les plus :

Faible temps de charge ;

Le style parfait pour la ville ;

Avec porte-bagages.

Les moins :

Autonomie toujours limitée.

Achetez le SURPASS SURVAEVILLE 26

Le Velair City, un gain en autonomie et en confort

Besoin de plus d'autonomie ? Pour les déplacements périurbains, il faudra rapidement ajouter de la capacité à la batterie de votre vélo. Rassurez-vous : certains modèles sont très endurants.

Un très bon exemple : le City de la marque Velair. Ce vélo électrique assure 60 kilomètres d'autonomie, soit une batterie suffisante pour réaliser de grands trajets urbains et périurbains.

Ce modèle modifie aussi son cadre dans le but d'améliorer son confort. La selle est beaucoup plus basse et le cadre est désormais de 28". Il simplifie ainsi les montées et descentes. Mais il encaisse également mieux les aléas de la route. La conception en aluminium assure une plus grande durabilité.

Les plus :

Le format 28", plus confortable ;

La selle basse ;

Autonomie suffisante pour tous les usages courants.

Les moins :

Son cadre le rend un peu plus encombrant.

Achetez le Velair City

Le Velair Urban, l'alternative du vélo électrique pliant

Encore trop peu connus, les vélos électriques peuvent être pliants. En ville, où la place a son importance, cette caractéristique est extrêmement utile. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pourrez emmener votre vélo dans votre bureau. Vous pourrez aussi le ranger plus facilement chez vous ou l'emmener dans le coffre de votre auto.

Le Velair Urban parvient à conserver une grande autonomie (60 kilomètres) malgré son gabarit réduit au minimum. Ses roues de 20" favorisent une extrême manœuvrabilité et son cadre reprend le thème des vélos urbains traditionnels. Il présente finalement un couple de 40 Nm adapté à la ville.

Les plus :

Son cadre pliant ;

Bonne autonomie ;

Manœuvrable.

Les moins :

Moins confortable face aux chocs de la route.

Achetez le Velair Urban

Le Gazelle Arroyo C7 HMB, le vélo électrique pour la ville, mais pas seulement

Vous pouvez encore grimper en autonomie. En général, les vélos électriques disposant d'une endurance plus importante gagnent en polyvalence. Ils peuvent être utilisés pour les déplacements urbains, mais aussi pour la pratique sportive.

Dans cette catégorie, il y a l'Arroyo C7 de Gazelle, un vélo électrique affichant 70 kilomètres d'autonomie. Il peut donc satisfaire les plus grands trajets interurbains grâce à son cadre bas, mais aussi les voyages hors des routes avec son format 28". Son moteur délivre un couple supérieur (50 Nm) et sa fourche télescopique pourra convenir à des dénivelés importants.

Les plus :

Autonomie solide ;

Belle puissance ;

Sa suspension adaptée aux chemins de terre.

Les moins :

Pourrait ne pas suffire pour la pratique sportive la plus intense.

Achetez le Gazelle Arroyo C7 HMB

Avec de telles solutions, il y a forcément un vélo capable de satisfaire vos utilisations urbaines. Retrouvez-les en cliquant sur leurs liens ci-dessus et découvrez les bons plans dont ils font l'objet.