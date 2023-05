Transformez votre intérieur avec les lampes connectées Dyson

Dyson et ses lampes connectées intelligentes pour le bureau et la maison

Selon une étude de The National Human Activity Pattern Survey, nous passons 90 % de notre temps à l'intérieur. Pour les adeptes du télétravail, ce pourcentage peut être d'autant plus important. Dès lors, votre logement doit être confortable et être doté d'un éclairage adéquat.

Afin de répondre à ce besoin, Dyson a créé des lampes connectées intelligentes. Elles suivent la lumière du jour et s'adaptent aux utilisations pour vous fournir un éclairage optimal. Cela, qu'importe le moment de la journée.

Vous pouvez ainsi opter pour :

Le lampadaire Dyson Solarcycle Morph

La lampe de bureau Dyson Solarcycle Morph

Des LED connectées aux multiples fonctionnalités

Les ampoules connectées proposées par Dyson répondent à de nombreuses fonctionnalités :

Conçues pour le confort, elles s'adaptent intelligemment à la lumière environnante, à votre âge et à votre activité ;

Elles sont capables de s'adapter à la température de couleur et à la luminosité de la lumière du jour.

Par ailleurs, les lampes peuvent être réglées sur quatre modes de fonction différents. Optez pour le mode concentration pour réguler la lumière bleue le soir. Le mode précision améliore votre performance visuelle et diffuse des couleurs proches de celles de la lumière du jour. Le mode détente fournit une lumière relaxante, mais suffisamment puissante pour vous permettre de lire en soirée. Enfin, grâce au mode réveil, votre lampe s'allume et s'éclaire progressivement pour un réveil plus naturel.

Une utilisation ultra pratique et des technologies poussées

Afin de simplifier votre quotidien, Dyson a pensé à tout. En effet, les lampes disposent d'une fixation magnétique par commande tactile. Il suffit d'un geste pour fixer la tête optique sur la tige et créer une lumière apaisante. Elles peuvent être gérées par commandes tactiles (choix de la température des couleurs, de l'intensité, etc.). Enfin, elles comptent un chargeur USB-C intégré. Ce dispositif de charge pratique vous permet de recharger vos lampes depuis n'importe où.

Notez, par ailleurs, que les LED intégrées aux lampes connectées de Dyson ne doivent pas être remplacées. Elles ont été conçues pour durer des dizaines d'années. Dyson a instauré une technologie d'échangeur technique à ses lampes. Afin d'éviter la surchauffe des LED, la marque utilise la technologie de refroidissement des satellites. De l'eau circule dans un tube en cuivre sous vide et évacue la chaleur.

Application MyDyson : gérez vos lampes connectées depuis votre mobile

Les lampes connectées Dyson peuvent être paramétrées à partir d'une application dédiée : MyDyson. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez, depuis votre téléphone :

Ajouter un appareil et configurer votre nouveau modèle d'éclairage (lampe de bureau, lampadaire, etc.) ;

Connecter votre lampe intelligente à votre mobile en rapprochant simplement les deux éléments ;

Choisir votre mode de fonction (ou le personnaliser) ;

Programmer votre lumière à l'heure du réveil, etc.

Tous les avantages d'opter pour Dyson pour l'éclairage de sa maison

Outre bénéficier de produits très qualitatifs, opter pour les éclairages connectés de la marque Dyson pour l'éclairage de votre maison vous permet d'accéder à d'autres avantages.

En l'occurrence, vous profitez du meilleur prix garanti. Si vous trouvez le même modèle que celui acheté à un prix inférieur dans les sept jours calendaires suivant la date de votre achat, vous obtenez un remboursement du montant de la différence.

Par ailleurs, la livraison standard vous est offerte pour toutes les commandes de plus de 60 €. Les retours sont également gratuits. Enfin, vous bénéficiez de la garantie Dyson de 5 ans (pour les pièces et la main-d'œuvre).

Révolutionnez votre intérieur avec Dyson. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour découvrir les produits présentés plus en détail.