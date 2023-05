Un an offert sur votre badge télépéage avec Ulys

Si vous n'en disposez pas encore, c'est le moment de découvrir les badges et les services Ulys en prévision de votre départ en vacances. Jusqu'au 11 septembre prochain, l'enseigne réduit le prix de ses tous ses badges (particuliers et professionnels) avec des codes promos dédiés. N'attendez pas plus longtemps : découvrez les différentes formules disponibles et ce qu'elles peuvent faire pour vous.

Badge télépéage : choisissez la sérénité pour vos futurs déplacements sur l'autoroute

Ulys présente différentes formules de télépéage. En choisissant l'une d'elles, vous recevrez sous quelques jours un badge à installer dans votre véhicule. Vous profiterez alors de voies réservées aux barrières de péage et de services complémentaires.

Au moment de vous approcher du portique, la barrière se lèvera sans que vous deviez vous arrêter. Non seulement cette absence d'arrêt vous fait économiser le carburant normalement utilisé pour réaccélérer. Mais en plus, cela participe à fluidifier le trafic autoroutier.

Ulys propose des services étendus. L'enseigne vous permet de contrôler vos frais de stationnement et de trouver une place sur plus de 1 000 parkings. Elle compte aussi des formules pour les propriétaires de véhicules électriques et peut vous accompagner dans d'autres pays européens.

Prenez votre badge télépéage

Ulys pour les particuliers : des vacances plus zen avec le code promos ETE23

Les vacances d'été approchant, des millions de particuliers prendront les routes de France. Épargnez-vous quelques embouteillages avec un badge adapté. En entrant le code ETE23, vous profiterez d'un an de télépéage offert, sans engagement ni préavis de résiliation.

Avec Ulys Classic, votre abonnement vous reviendra ensuite à 2 €/mois et seulement les mois où vous l'utilisez. Gratuit les mois inutilisés, Ulys Classic vous donne aussi accès à 500 parkings, notamment proches des gares, aéroports et grandes villes.

Le code promo ETE23 est aussi valable sur l'alternative Ulys Liber-t Vacances : elle vous permet de régler votre inscription en chèques-vacances.

Vous pourrez gérer votre consommation en temps réel depuis l'application fournie par l'enseigne. En cas de problème, Ulys met aussi près de 300 personnes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Profiter de l'offre Ulys pour les particuliers

Ulys pour les professionnels : simplifiez votre organisation avec le code ETEPRO23

Un code promo est prévu pour les entreprises et les professionnels de tous horizons. Anticipez : les offres d'été d'Ulys sont disponibles jusqu'en septembre prochain et vous offre un an de télépéage. Vous pouvez donc y souscrire pour toutes vos activités de l'année à venir.

Le code promo ETEPRO23 est disponible sur les deux offres emblématiques d'Ulys :

Avec Ulys Pass à 2,20 € HT/mois seulement les mois utilisés, les artisans et TPE peuvent obtenir jusqu'à 3 badges pour leurs déplacements quotidiens.

Avec Ulys Business à partir de 1,40 € HT/mois, vous disposerez de 1 à 20 badges selon vos besoins. Les tarifs sont dégressifs selon les besoins de votre flotte de véhicules. Sans engagement, cette formule est aussi éligible aux paiements différés.

Ulys présente des services complémentaires aux professionnels. Sans surcoût, vous profiterez des factures dématérialisées ou des exports de badges et de consommations. Une multitude d'options vous attendent ensuite à partir de 1 € HT/mois, comme la mise à disposition d'un outil de facturation ou d'une alerte conso personnalisable.

Profiter de l'offre Ulys pour les professionnels

Les différentes formules d'Ulys peuvent répondre à tous les profils. Profitez des codes promo récemment mis en ligne pour les découvrir gratuitement et sans engagement. Si les services de l'enseigne vous ont convaincu, vous pourrez ensuite prolonger votre badge ou le résilier sans aucune contrainte.